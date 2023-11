OG Fortnite ist nicht das Original: Das wahre Original Fortnite erlebt grade einen Spieler-Ansturm

Viele Spieler feiern gerade die Rückkehr von „OG Fortnite“ und meinen damit die Original-Karte des Shooters Fortnite: Battle Royale. Aber das ist gar nicht das Original-Fortnite, sagt MeinMMO-Autor Schuhmann. Das wahre Fortnite ist das PvE-Spiel “Save the World”, das 2020 so schmählich von Epic Games im Stich gelassen wurde, das aber nun einen unerwarteten Anstieg bei den Spielerzahlen genießt.

Was ist das „wahre OG Fortnite?“

Viele werden es gar nicht kennen, aber Fortnite erschien im Sommer 2017 als PvE-Spiel „Save the World“. Das war nicht Free2Play, sondern ein Kauf-Titel.

In dem Spiel konnte man tagsüber die Umgebung absuchen, Materialien und Waffen finden und eine Festung errichten, die man nachts gegen angreifende Zombies verteidigen musste. Daher kam auch der Titel: „Fort – Nite“, ein Fort bei Nacht.

Doch das Spiel hatte ein absurd umfangreiches und teures Progression-System und erwies sich als Flop. In wenigen Wochen zog das Team von Unreal Tournament 2017 eine dreiste Kopie von „Player Unknown’s Battelgrounds“ hoch, ein blauhaariger Typ entdeckte das Spiel auf Twitch und der Hype um Fortnite war geboren.

Aktuell erlebt Fortnite: Battle Royale mit “OG” einen Aufschwung:

Epic Games vertröstete Spieler von OG Fortnite jahrelang, enttäuschte dann alle

Was passierte mit diesem Spiel? Das war eine ganz schräge Geschichte damals, die sich über 3 Jahre zog. „Save the World“ war im Early Access erschienen und es fehlten noch Teile der Story-Kampagne.

Es wurde über Jahre angekündigt, dass Save the World noch weiterentwickelt und zum Release später kostenlos erscheinen wird: Viele Spieler von Battle Royale lauerten auf diesen Release, weil man sich in Save the World leicht die begehrten V-Bucks erspielen konnte, für die man in Fortnite: Battle Royale dann Skins bekam.

Doch je erfolgreicher Fortnite: Battle Royale wurde, desto stiefmütterlicher wurde Fortnite: Save the World behandelt und irgendwann, im Jahr 2020, sagte Epic einfach, das Spiel sei nun relesaed, bleibe aber ein Kauf-Titel und werde auch nicht mehr groß weiterentwickelt.

Fortnite: Save the World hat plötzlich über 52.000 Spieler

Das ist jetzt erstaunlich: Aktuell ist Fortnite wieder groß Im Hype, weil Epic mit „Fortnite OG“ die Original-Karte von Fortnite: Battle Royale zurückgebracht hat. Fortnite: Battle Royale hatte mit über 44 Millionen Spieler sogar seinen besten Tag in der Geschichte des Spiels bislang.

Aber davon scheint jetzt auch Save the World zu profitieren. In den letzten Tagen hatte das Spiel, das kaum noch weiterentwickelt wurde, gleichzeitig bis zu 52.000 Spieler online – mehr als so manches aktuelle Spiel (via fortnite.gg).

Dabei waren die Spielerzahlen 2023 schon unter 20.000 abgesackt.

Woran dieser plötzliche Spieler-Ansturm kommt und das Jahre, nachdem Epic Games die Entwicklung mehr oder weniger beendet hat, scheint aber keiner groß zu verstehen.

Es scheint also tatsächlich noch so manchen zu geben, der das „wahre OG Fortnite“ zu schätzen weiß, das ein unvergessliches Spielerlebnis lieferte.

