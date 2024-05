Der Elden-Ring-DLC wird hart, aber ihr könnt es euch leichter machen

Im DLC von Elden Ring müsst ihr euch wieder anschnallen. Denn die Schwierigkeit wird knackig – aber ihr könnt es vereinfachen.

Obwohl Elden Ring im Vergleich zu anderen Soulslike-Titeln einen etwas milderen Schwierigkeitsgrad aufwies, war das Spiel ziemlich anspruchsvoll. Egal ob es gegen die legendäre Malenia oder den Drachenfürst Placidusax in die Schlacht ging, viele der Kämpfe haben am Können, der Geduld und den Nerven der Spielerinnen und Spieler gezerrt. Umso befreiender war es dann, wenn der entsprechende Boss endlich das Zeitliche segnen musste.

In einigen Wochen erscheint der DLC „Shadow of the Erdtree“ und auch wenn vieles noch unbekannt ist, gibt es erste Hinweise zur Schwierigkeit.

Was wird zur Schwierigkeit gesagt? Grundsätzlich soll sich die Schwierigkeit von Shadow of the Erdtree an der „zweiten Hälfte von Elden Ring“ orientieren. Das ist aber auch nur logisch, immerhin könnt ihr den DLC erst betreten, wenn ihr in der Story bereits ein wenig vorangeschritten seid und einige der wichtigen Bosse bezwungen habt.

Allerdings soll es zugleich ein neues Progression-System geben. Dieses würde dafür sorgen, dass ihr zusätzliche Kraft erlangt und daher die Kämpfe im Verlauf des DLCs ein wenig einfacher werden – zumindest dann, wenn man das neue Fortschritt-System nutzt. Das soll aber wohl optional sein, sodass man die Kämpfe auch in voller Schwierigkeit austragen kann.

Das Fortschritt-System ist also quasi ein „Soft Nerf“ für die Bosse – klar, wenn der eigene Held stärker wird, dann werden die Feinde im Umkehrschluss ein wenig simpler.

Damit scheint es so, dass sich jeder die Schwierigkeit von Shadow of the Erdtree selbst ein wenig anpassen kann.

Woher stammt die Info? Die Informationen stammen vom Game Director von From Software, Hidetaka Miyazaki. Der sprach im Interview mit dem chinesischen Magazin Gōuhuǒ yíngdì über die Schwierigkeit des Spiels.

Beachtet bei der Information allerdings, dass es sich dabei um Übersetzungen aus einem chinesischen Interview handelt. Kleine Details können dabei leicht verloren gehen.

Werdet ihr euch den DLC von Elden Ring kaufen und das Spiel noch einmal zocken? Oder ist einfach zu viel Zeit seit dem Release des Originals vergangen? Wie es nach dem DLC Shadow of the Erdtree weitergehen könnte, wurde auch schon verraten.