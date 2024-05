Chef hinter Elden Ring spricht über Zukunft des Franchises, schürt Hoffnung auf einen Nachfolger

Viele Spieler können es kaum erwarten in Elden Ring: Shadow of the Erdtree die Geheimnisse von Messmer aufzudecken, doch wusstet ihr das dieser DLC der letzte des RPGs sein wird? Eine traurige Nachricht, doch der Chef hinter Elden Ring gibt Hoffnung auf einen Nachfolger.

Was ist das für ein DLC? Elden Ring wird vorerst seine Story mit dem DLC „Shadow of the Erdtree“ beenden. Spieler werden in die Schattenwelt der Zwischenlande gezogen und müssen dort die Welt erkunden, Geheimnisse lüften und jede Menge Bosse vernichten.

An neuen Waffen und Rüstungen soll es nicht mangeln und auch die Größe des DLCs soll beachtlich sein. Obwohl sich alles toll anhört, hat der Chef von Elden Ring in einem Interview klargestellt, dass „Shadow of the Erdtree“ der letzte DLC für das Open-World-Game sein wird.

Eine traurige Nachricht, doch zu Ende soll die Geschichte rund um die Zwischenlande nicht sein. Es gibt noch Hoffnung auf einen möglichen Nachfolger, zumindest deutet das Hidetaka Miyazaki an.

Ihr habt den Trailer zu „Shadow of the Erdtree“ verpasst? Dann haben wir das passende Video für euch:

Elden Ring 2? Hidetaka Miyazaki gibt Hoffnung

Was wurde offenbart? Hidetaka Miyazaki, der Chef von FromSoftware und jemand, der das Souls-Genre definiert hat, wurde in einem Interview mit der chinesischen Gaming-Seite zhuanlan.zhihu.com über Elden Ring, die Zukunft des Franchises und dem DLC befragt.

Während viele Fragen schon in früheren Interviews beantwortet wurden, gab es eine, die für viele Fans interessant sein sollte: „Ist Shadow of the Erdtree der einzige DLC für Elden Ring? Wenn nicht, gibt es weitere Pläne, die offengelegt werden können?“.

Und Hidetaka Miyazaki hat wie folgt geantwortet: „Es ist der erste und letzte DLC. Wir haben nicht vor, weitere Inhalte zu „Elden Ring“ hinzuzufügen. […] Die Vorgehensweise von FromSoftware besteht darin, dass die Zukunft einer IP im Allgemeinen nicht einfach blockiert werden kann, es ist jedoch besser, einige Möglichkeiten zu lassen. Aber was „Shadow of the Golden Tree“ betrifft, ist es der einzige DLC.“

Was möchte Hidetaka Miyazaki damit sagen? Schon in der Vergangenheit hat FromSoftware seine Spiele so entwickelt, dass sie nicht abgeschlossen sind. Viele ihrer Titel besitzen ein oder mehrere Enden für das Narrativ, doch trotzdem sind sie so aufgebaut, dass sie ohne Probleme ein Sequel erhalten können.

Hidetaka Miyazaki möchte damit also die Türe für ein Elden Ring 2 nicht schließen, sondern vielmehr für die Zukunft offenhalten. Es ist also keine sichere Bestätigung, dass in den nächsten Jahren ein Nachfolger erscheinen könnte, doch mit Armored Core 6 hat FromSoftware gezeigt, dass sie auch älteren Titeln nach 11 Jahren einen Nachfolger spendieren können und diese nicht vergessen.

Sind das erfreuliche Nachrichten oder möchtet ihr lieber endlich in den DLC steigen und Messmer vernichten? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

