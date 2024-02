Elden Ring: Wer ist Messmer der Pfähler? Fans diskutieren wild über den neuen Schurken

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Was halten die Fans vom neuen DLC? Fans sind schon jetzt von „Shadow of the Erdtree“ begeistert und können es kaum erwarten, ihre ersten Schritte in das neue Gebiet zu setzen. Auf Reddit kommen folgende Stimmen zusammen:

Elden Ring DLC: Release im Juni – Shadow of the Erdtree bringt neue Bosse, Rüstungen und ein düsteres Gebiet

Elden Ring zeigt in wenigen Minuten ersten Trailer zum neuen DLC – So seid ihr dabei

Was haben Spieler herausgefunden? Auf Reddit wird wild über die Herkunft von Messmer gegrübelt. Viele Fans sind sich sicher, dass Messmer der verschollene Bruder von Miquella (Der Gott in Kindesgestalt) und Malenia (Göttin der Scharlachfäule) ist. Darauf deuten vor allem das Aussehen und die charakteristischen roten Haare des Schurken hin. Zudem meinen Theoretiker, dass Schmetterlinge seine Anwesenheit schon zum Release angekündigt hatten.

Elden Ring zeigt ersten Trailer zum neuen DLC „Shadow of the Erdtree“

Das neueste DLC „Shadow of the Erdtree“ bringt für Elden Ring neuen Content, mit dem sich Spieler bald beschäftigen können, doch bevor der Release ansteht, diskutieren Fans wild über den neuesten Schurken des DLCs: Messmer der Pfähler.

