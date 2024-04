9 Dinge in Elden Ring, die ihr vor Shadow of the Erdtree erledigen solltet

Der Release von Elden Ring Shadow of the Erdtree ist in greifbarer Nähe, doch bevor der Launch des DLCs kommen kann, solltet ihr euch vorbereiten. Wir zeigen euch 9 Dinge, die ihr vor dem Start des DLCs erledigt haben solltet.

Wann ist der Release vom Elden Ring DLC? Der DLC „Shadow of the Erdtree“ soll am 23. Juni 2024 veröffentlicht werden. Ihr werdet in eine andere Welt gezogen und müsst das Geheimnis rund um die Schattenwelt aufdecken. Neben neuen Bossen, Waffen und NPCs wird es einen neuen Schauplatz des Geschehens geben.

So spannend das alles klingen mag, der DLC soll richtig schwierig werden und wenn ihr nicht vorbereitet seid, werdet ihr gnadenlos untergehen. Aus diesem Grund zeigen wir euch 9 Dinge, die ihr vor dem Release des Elden Ring DLCs erledigt haben solltet.

Ihr habt den Trailer zu Shadow of the Erdtree verpasst? Dann haben wir das passende Video für euch:

Richtigen Build finden und perfektionieren

In Elden Ring gibt es viele Build-Arten, auf die ihr euch spezialisieren könnt. Von mächtigen Magiern, Statuseffekten, bis hin zu soliden Nahkampf-Builds gibt es eine große Auswahl, die euren Helden definieren können. Es ist wichtig den Build zu finden, der zu euch passt und diesen zu perfektionieren. Nur so könnt ihr sichergehen, dass ihr den höchstmöglichen Schaden austeilt und einstecken könnt.

Dinge wie das Gleichgewicht eures Kämpfers oder den Abwehrbonus auf eurem Schild werden gern vernachlässigt, können aber über Leben und Tod entscheiden, wenn ihr auf diese achtet oder sie ignoriert.

Nehmt euch also die Zeit während der Wartezeit und baut einen eigenen Build mit den Waffen, Rüstungen sowie Verbrauchsgütern, die ihr gern benutzt.

Ausrüstung auf maximale Stufe leveln

Je höher die Stufe eurer Ausrüstung ist, desto effektiver ist sie im Kampf oder bei Benutzung. Bevor ihr also in die Schattenwelt eintaucht, solltet ihr eure Waffen wie Schwerter, Bögen, Zepter oder Siegel auf ihre maximale Stufe aufgelevelt haben.

Doch auch die Flaschen eurer Himmels- und Purpurtränen sollten auf ihre maximale Stufe gelevelt sein, da sie sonst weniger HP und FP regenerieren können.

Alle Rezeptbücher sammeln

Rezeptbücher sind in Elden Ring wichtig, da ihr so nützliche Dinge mit eurem Werkzeugsatz bauen könnt. Habt ihr alle gefunden, steht euch ein breites Sortiment an Rezepten zu Verfügung, mit denen ihr Verbrauchsgüter, Bomben, Aromaten, Pfeile und Wurfmesser bauen könnt.

Dies ist nützlich, da Bosse, Gegner sowie Gebiete sich unterscheiden und ihr je nach Gefahr eure Taktik und Herangehensweise überdenken müsst. Mit einem großen Rezept-Katalog könnt ihr so jederzeit die Items bauen, die ihr am dringendsten braucht.

Ein Video zu den Fundorten aller Rezeptbücher haben wir euch eingebaut:

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von YouTube Inhalten widerrufen

Alle Klangperlen finden

Klangperlen sind Schlüsselobjekte, die ihr in der Tafelrunde bei den Zwillingsjungfernhüllen abgeben könnt. Sie schalten mehr Kaufoptionen frei wie Schmiedesteine, Lilien für eure Geister oder Materialien, die ihr zur Herstellung von Objekten benötigt.

Es ist wichtig in eurem aktuellen Spielstand alle gefunden und abgegeben zu haben, damit ihr benötigte Materialien zur Aufwertung oder Herstellung einfach kaufen könnt, anstatt sie farmen zu müssen.

Mehr zum Thema Elden Ring: Klangperlen finden und Schmiedesteine kaufen – Alle Fundorte 2024 von Tarek Zehrer

Alle Kristalltränen aufspüren

Kristalltränen sind in Elden Ring wichtige Schlüsselobjekte, die ihr in eure Flasche der wundersamen Arznei packen könnt. Je nachdem, welche Träne ihr kombiniert, könnt ihr nach dem Konsum kurzzeitig von starken Effekten profitieren.

Nicht alle werden sich für euren Build anbieten, doch es lohnt sich, die Sammlung zu vervollständigen, sollte man für einen Boss oder ein Gebiet die Arznei neu mischen wollen.

Neue Tränen werdet ihr in großen Becken unter niederen Erdenbäumen finden können. Die Bäume sind auf der Map mit einem Baumsymbol markiert und können nicht verfehlt werden.

Einen Vorrat an Larventränen zulegen

So sehen die Larventränen aus

Larventränen sind ein wichtiges Gut, um wiedergeboren zu werden. Mit der Wiedergeburt könnt ihr bei Rennala eure Attribute neu zuweisen, um so einen neuen Build zu bauen. Schon der Chef hinter Elden Ring hat über die Schwierigkeit des DLCs gesprochen.

Es könnte also sein, dass ihr je nach Boss oder Gebiet einen neuen Build bauen müsst, um erfolgreich hervorzugehen. Es ist also wichtig, jetzt schon genügend Larventränen im Lager zu haben.

Alle Großen Runen sammeln

In Elden Ring könnt ihr eurem Helden eine von sechs Großen Runen ausrüsten, die euch segnen können. Je nach ausgerüsteter Rune bekommt ihr Boni spendiert, wenn ihr zusätzlich einen Runenbogen aktiviert habt.

Diese Segen können eure HP erhöhen, euch zusätzliche Attributspunkte bescheren oder HP heilen, wenn ihr diese vor kurzem verloren habt. Die Runen sind kein Muss, können euch aber einen starken Vorteil verschaffen und euren Build zusätzlich noch ergänzen. Um alle großen Runen zu sammeln, müsst ihr folgende Bosse besiegen:

Godrick, der Verpflanzte

Rykard, Fürst der Blasphemie

Mohg, Herr des Blutes

Malenia, Miquellas Klinge

Morgott, König des Mals

Sternengeißel Radahn

Die besten Geisteraschen aufleveln

Wer gern solo durch Elden Ring streift, nutzt für Bosse mit hoher Wahrscheinlichkeit Geisteraschen. Es gibt viele Exemplare, doch nur wenige sind tatsächlich stark. Solltet ihr wirklich im Kampf auf Geisteraschen setzen, solltet ihr diese auf ihre maximale Stufe aufleveln. Je stärker sie sind, desto effizienter kämpfen sie in Schlachten. Zu den starken Geisteraschen zählen folgende Exemplare:

Imitatortränenasche

Asche von Tiche der Schwarzen Klinge

Asche von Lhutel der Kopflosen

Puppe des Dungfressers

Mohg besiegen

Mohg ist ein wichtiger Boss, um den kommenden DLC zu erreichen. Er befindet sich im Mohgwyn-Palast unter den Zwischenlanden und bewacht die Hülle von Miquella. Wie schon angekündigt, wird diese Hülle den Eingang zum DLC darstellen. Es ist also wichtig ihn zu besiegen, um mit dem übergroßen vertrockneten Arm interagieren zu können.

Mohg ist aber kein leichter Boss und seine blutigen Attacken setzten auch dem erfahrensten Spieler zu. Seid also auf einen zähen Kampf gefasst.

Mehr zum Thema Elden Ring Lore: Die komplexe Story kurz erklärt von Tarek Zehrer

Das waren die wichtigsten Punkte, die ihr angehen solltet, bevor der DLC startet. Habt ihr weitere Punkte für Spieler, die wir nicht in der Liste aufgeführt haben? Nennt diese gern in den Kommentaren und tauscht auch mit anderen Spielern darüber aus!

Ihr sucht für euren Zauber-Build noch die besten Zaubereien doch wisst nicht, welche das sind? Dann haben wir die perfekte Übersicht für euch: Elden Ring: Beste Zauber in der Tier List – Übersicht aller Zaubereien