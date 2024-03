Neue Mechanik im DLC von Elden Ring soll auch den Stärksten unter euch eine Herausforderung bieten 

Der DLC von Elden Ring wird viele neue Bosse, NPCs, Waffen und Schauplätze bieten, die Spieler erkunden können, doch wie verhält sich das mit Fans, die schon einen mächtigen Charakter haben? Auf diese Frage hat das Genie hinter Dark Souls eine Antwort.

Wird der DLC von Elden Ring nicht zu leicht? Das auf jeden Fall nicht. Hidetaka Miyazaki, das Genie hinter Dark Souls und Elden Ring, hat dafür gesorgt, dass unabhängig von eurem gelevelten Charakter, ihr dieselbe Schwierigkeit habt wie ein Neuling.

Die Entwickler haben dabei eine neue Mechanik in Elden Ring implementiert, die viele aus Sekiro, einem anderen Titel von FromSoftware kennen sollten. Bei dieser Mechanik ist es egal, wie hoch euer Charakter gelevelt ist oder welche starke Waffe ihr mitführt. Es zählt allein der Sieg über die Bosse. Wie das System funktioniert, zeigen wir euch.

System von Sekiro soll euch das Fürchten lehren

Was ist das für ein System? In Sekiro: Shadow Die Twice, einem Action-Rollenspiel von FromSoftware gibt es in diesem Sinne kein Level-System, wie es Spieler aus Dark Souls oder Elden Ring kennen. Ihr könnt also nicht durch viele Seelen oder Runen einen übermächtigen Charakter erschaffen, seine Waffen aufleveln und dann jeden Boss in zwei Schlägen pürieren.

Ihr müsst die Bosse studieren und sie dann durch taktisches Kämpfen ausschalten, so könnt ihr nach einem erfolgreichen Boss-Sieg, unabhängig eures Levels, eure Angriffskraft erhöhen, um dann gegen stärkere Bosse kämpfen zu können.

Dieses System soll so auch im DLC von Elden Ring implementiert werden, damit ihr nicht allzu schnell voranschreitet und ihr dennoch herausgefordert werdet. Das System soll aber nur im DLC von Elden Ring gelten. Im Base-Game gilt das Runen- und Level-System, wie man es zum Release noch kannte.

Bosse sollen auch schwer sein: Ein weiterer Punkt, der euch zusetzten wird, ist die generelle Schwierigkeit der Bosse. Sie sollen anspruchsvoll und herausfordernd sein – zudem werdet ihr nicht jeden Boss sofort herausfordern können und siegreich hervorgehen. Es lohnt sich also, wenn ihr ständig bei ein und demselben Boss feststeckt, die umliegende Welt zu erkunden, um schwächere Bosse für Angriffsstärke zu besiegen.

Wusstet ihr, dass Shadow of the Erdtree Bossen bieten wird, die fast so schwer werden wie Malenia?