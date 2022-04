Ihr habt Spaß mit Elden Ring? Hier sind 2 Spiele von den gleichen Machern, die ihr unbedingt anschauen solltet

Elden Ring hat zahlreiche Fans gewonnen und ist ein riesiger Erfolg. Doch was ist, wenn man mehr davon möchte? Im Rahmen von FYNG (Find Your Next Game) stellt euch MeinMMO zwei Spiele der gleichen Entwickler vor: Sekiro und Bloodborne.

Der Erfolg von Elden Ring dürfte zahlreiche neue Spieler mit sich bringen, die zuvor noch nie ein Spiel von FromSoftware in der Hand hatten.

Diejenigen, die nun angefixt wurden und möglicherweise sogar schon mit Elden Ring durch sind, könnten nach mehr Futter suchen.

Wir haben die zwei idealen Kandidaten dafür, die ihr euch unbedingt anschauen solltet, wenn das auf euch zutrifft. Sie alle sind Vertreter des Soulslike-Genres.

Was bedeutet überhaupt Soulslike? FromSoftware hat mit Demon’s Souls und Dark Souls quasi ein neues Genre begründet: Das Soulslike-Genre. Das basiert auf den typischen Merkmalen dieser Spiele. Sie sind sehr herausfordernd und komplex. Hinzu kommt eine sehr eigene Art, Haupt- und Nebengeschichten zu vermitteln.

Das Leveldesign ist oft verschachtelt, bietet aber etliche unterschiedliche Gebiete und zusammenhängende, große Spielwelten. Dadurch entsteht eine Sogwirkung und ein Erkundungsdrang, der die Spiele so beliebt macht. Neben Demon’s Souls und der Dark-Souls-Reihe gehören auch das neue Elden Ring auch Bloodborne und Sekiro zu diesen „Soulslikes“. Federführend ist bei all diesen Spielen (mit Ausnahme von Dark Souls 2) die Entwickler-Legende Hidetaka Miyazaki.

Inzwischen gibt es auch etliche andere Spiele, die sich an der sogenannten „Dark-Souls-Formel“ orientieren.

Hier eine schnelle Übersicht:

Sekiro: Shadows Die Twice war vor Elden Ring das letzte Spiel von FromSoftware. Von allen Spielen hebt es sich am meisten ab und erzählt auch eine deutlich geradlinigere Geschichte. Das Setting orientiert sich an Japan in der Sengoku-Zeit, Ende des 15. Jahrhunderts, allerdings mit ordentlich Fantasy-Einfluss.

war vor Elden Ring das letzte Spiel von FromSoftware. Von allen Spielen hebt es sich am meisten ab und erzählt auch eine deutlich geradlinigere Geschichte. Bloodborne ist in Zusammenarbeit mit Sony entstanden und ist ein PlayStation-Exklusive. Es nimmt die typischen Soulslike-Elemente und baut sie in ein einzigartiges Setting ein, das Werwolf-Horror mit H. P. Lovecraft vermischt. Ihr kämpft euch dabei durch eine schrecklich-schöne und sehr blutige Welt, die an das viktorianische London des 19. Jahrhunderts erinnert.

ist in Zusammenarbeit mit Sony entstanden und ist ein PlayStation-Exklusive. Es nimmt die typischen Soulslike-Elemente und baut sie in ein einzigartiges Setting ein, das Werwolf-Horror mit H. P. Lovecraft vermischt.

Beide Spiele bieten genug Ähnlichkeiten zu Elden Ring, um dessen Fans anzusprechen, aber auch genügend Elemente, die es vom Open-World-Giganten abheben.

Warum vergleichen wir hier eigentlich nicht mit Dark Souls und Demon’s Souls?

Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, da Dark Souls die mit Abstand größten Parallelen zu Elden Ring hat.

Daher kann man hier ohne große Erklärungen eine Empfehlung abgeben: Wer mehr Elden Ring möchte, ist mit Dark Souls 1-3 sehr gut bedient. Auch Demon’s Souls bietet sich sehr gut an. Vor allem, wenn ihr eine PS5 kaufen konntet und das Remake spielen könnt, das grafisch sogar das neuere Elden Ring in die Tasche steckt.

Da Elden Ring aber im Grunde ein größeres, besseres Dark Souls mit vielen weiteren Features ist, haben wir uns hier auf die zwei Spiele konzentriert, die noch genug eigene Elemente bieten, um sich stärker vom Open-World-Spiel abheben.

Wir beginnen hier mit dem wohl ähnlicheren Titel: Bloodborne.

Bloodborne gilt als herausforderndes Horror-Meisterwerk – leider nur auf PlayStation

Genre: Action-RPG | Entwickler: FromSoftware | Plattform: PS4 & PS5 | Release: 25. März 2015

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel?

Bloodborne wird aus der Third-Person-Perspektive gespielt.

Das Gameplay ist vergleichbar mit Spielen wie Dark Souls oder Elden Ring, allerdings ist das Tempo höher.

Das Spiel belohnt hohe Risikobereitschaft und fordert aggressives Vorgehen, man kann sich nicht hinter schweren Rüstungen und Schilden verstecken.

Dafür habt ihr haufenweise sogenannte Trick-Waffen zur Verfügung. Diese lassen sich in zwei verschiedene Formen wechseln, wodurch man quasi mehrere Waffen in einer einzigen hat.

Typisch für Spiele von FromSoftware, gibt es auch hier eine rätselhafte Geschichte mit abgedrehten Charakteren.

Der große Haken: Leider erschien das Spiel bisher nur für PlayStation-Konsolen. Es gab zwar immer wieder Gerüchte um einen PC-Port, echte Anhaltspunkte gibt es dazu noch nicht. Somit müssen PC- und Xbox-Spieler hier leider passen, sofern ihr keine PS4 oder PS5 zu Hause habt.

Darum geht es: Ihr findet euch im Spiel als Jäger in einem Traum wieder. Dieser „Traum“ bringt euch nach Yharnam, einer riesigen Stadt.

Diese wurde von Bestien überrannt, überall herrscht Tod, Blut und Chaos. Menschen verwandeln sich in Monster, Monster verwandeln sich in Menschen und so weiter. Ihr müsst euch als Jäger in dieser Welt zurechtfinden und überleben.

Dabei sammelt ihr immer bessere Ausrüstung und werdet stärker. Während ihr euch so immer weiter vorankämpft, erfahrt ihr auch immer mehr zur Story, die sich rund um diese seltsamen Ereignisse dreht.

Besonders ist dabei: Aggressives Gameplay wird belohnt. Kassiert ihr Treffer und schlagt direkt zurück, könnt ihr einen Teil der verlorenen Lebenspunkte wieder zurückgewinnen. Dadurch wird Risiko zusätzlich belohnt.

Bloodborne hebt sich vor allem durch sein Horror-Setting von den anderen FromSoftware-Spielen ab. Wer Fan von H. P. Lovecraft ist, sollte alleine durch das schrecklich-schöne und teils eklige Design der Gegner voll auf seine Kosten kommen.

Wie kommt Elden Ring eigentlich bei Spielern an, die noch nie Dark Souls gezockt haben?

Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu Elden Ring

Das sind die Gameplay-Unterschiede zu Elden Ring:

Kleinere, kompaktere Spielwelt.

Weniger Waffen, dafür mit Trick-Feature.

Insgesamt mit rund 40 Stunden deutlich kürzere Spielzeit für einen Durchgang.

Setting deutlich düsterer und blutiger.

Mehr Horror-Elemente.

Multiplayer zwar vorhanden, aber kaum Aktivität.

Aggressives Gameplay dank „HP-Refund“

Schnelleres Gameplay dank kürzerer Ausweich-Animationen

Kelch-Dungeons können prozedural generiert werden und bieten Extra-Content mit gutem Loot und Lore.

Das sind die Gemeinsamkeiten zu Elden Ring:

Level-Design entspricht den Legacy Dungeons aus Elden Ring.

RPG-Mechaniken, Klassen und Leveln funktionieren nahezu gleich.

Art und Weise, wie die Geschichte präsentiert wird, ist sehr ähnlich.

Multiplayer funktioniert nach dem gleichen Beschwörungsprinzip.

Gameplay fühlt sich ähnlich an, abgesehen vom höheren Tempo.

Ähnliche Struktur bei Hauptgeschichte und Nebenquests.

Rätselhafte, düstere Geschichte mit genauso seltsamen Charakteren.

Ein Durchgang kann je nach Spielweise über 100 Stunden dauern.

Übrigens: Solltet ihr jetzt Lust auf Bloodborne haben, könnt ihr euch das Spiel auf PS5 kostenlos über die PS+ Essentials holen.

Wenn ihr also Elden Ring wegen seines verschachtelten Level-Designs, der RPG-Mechaniken, der düsteren Story und dem einzigartigen Setting mochte, wird mit Bloodborne sehr gut bedient.

Bloodborne kam bei Kritikern und Spielern sehr gut an

So wird es bewertet: Auf Metacritic kommt Bloodborne auf eine sehr gute 92 bei den Kritikern. In der Community wird es ähnlich gut eingeschätzt und kommt auf eine 8,9 bei den Spielern. Immer wieder wird Bloodborne auch nach dem Release von Elden Ring von Fans als bestes Spiel von FromSoftware bezeichnet.

Unsere Kollegen von der GamePro vergaben im Test damals 88 von 100 Punkten. Dimi Halley schrieb damals im Test:

Für einen Spieletester ist Bloodborne der Endgegner unter den Spielen. Man hat viel zu wenig Zeit und muss all sein Können aufbringen, um ohne Hilfestellung durch die Hölle namens Yharnam zu kommen. Aber vielleicht war es deshalb auch so eine intensive Erfahrung. Ich habe mich gefühlt wie der Pionier, der als Erster mit Fackel in der Hand die düsteren Gassen durchstreift und dem Geheimnis hinter dem viktorianischen Städtchen auf die Schliche kommt. Und dank der flotteren Kämpfe war das auch für einen Souls-Veteranen wie mich eine schweißtreibende Erfahrung. Bereits nach zwei bis drei Stunden habe ich den fehlenden Schild nicht mehr vermisst, denn das flinke Ausweichen übt seinen ganz eigenen Reiz aus – nach jedem Sieg fühle ich mich wie ein Gamepad-Profi. In der Summe kann Bloodborne locker mit den Souls-Spielen mithalten, allerdings bin ich sehr gespannt, wie sich der Multiplayer im Vergleich spielen wird.

Auch der dazugehörige DLC, The Old Hunter, konnte sehr gute Kritiken abstauben. Dieser konnte auf Metacritic einen Kritiker-Score von 87 absahnen, während die Community dieses Mal eine 8,8 vergibt.

Wer eine noch größere Herausforderung, oder noch größere Unterschiede zu Elden Ring möchte, sollte sich unbedingt das letzte FromSoftware-Spiel vor Elden Ring anschauen: Sekiro.

Weiter geht es auf der nächsten Seite.