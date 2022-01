Im Februar gab es endlich Bewegung rund um die 4. Bestell-Welle. Die ersten Online-Händler boten nach langer Zeit immer wieder die PlayStation 5 zum Kauf an. Und im Januar geht es immer noch weiter. MeinMMO zeigt euch, wo kaufwillige Interessenten in den nächsten Tagen lauern sollten.

PS5 kaufen – 17. Januar bis 23. Januar im Ticker

Update 18. Januar, 11:05 Uhr: Neben dem erwähnten Bundle kann man regional außerdem auch die “nackte Konsole” der PS5 Disc Version vorbestellen. Diese kostet ganz regulär 499,00 €. Ob es (vereinzelt) auch die Digital Edition zu kaufen gibt, ist derzeit noch unklar. Wir bleiben diesbezüglich aber für euch dran!

Update 18. Januar, 10:43 Uhr: Mittlerweile mehreren sich in den Sozialen Medien die Berichte von Usern, die bei Media Markt und Saturn tatsächlich eine PS5 vorbestellen konnten. Damit ist also klar, dass die Gerüchte Hand und Fuß hatten. Vermutlich wäre es aber sehr ratsam, sich zu beeilen, da auch diese Konsolenkontingente erfahrungsgemäß sehr schnell vergriffen sind.

Update 18. Januar, 10:11 Uhr: News aus dem PS5-Kosmos: Kommt das lang ersehnte Equivalent zum Game Pass zur PS4 und PS5? Ein Leak zu alten Spielen lässt die Hoffnungen der User weiterhin steigen. Denn es wurden überraschend Spiele für die PS3 im PS Store auf der PS5 gezeigt. Wir erklären euch, was dahinter steckt.

Update 18. Januar, 09:07 Uhr: Und es geht gleich weiter mit News: Man kann nämlich nun auch in Deutschland bei PlayStation Direct sein Interesse an einer PlayStation 5 anmelden.



Hier könnt ihr euch für eine Kaufmöglichkeit bei PlayStation Direct registrieren. Lasst euch nicht irritieren, dass die Website ausschließlich englisch ist – man kann sich trotzdem mit seiner deutschen PSN ID registrieren. Bislang war bei vorherigen Drops von PlayStation Direct keine extra Angabe notwendig, sondern einige wenige glückliche User wurden nach bisher noch immer unbekannten Kriterien von Sony ausgewählt und anschließend per Email informiert.



Dennoch sollte erwähnt werden, dass die Chance, eine Kaufeinladung für einen Werksverkauf von Sony zu erhalten trotzdem leider auch damit immer noch recht gering sein dürften.

Update 18. Januar, 08:34 Uhr: Guten Morgen, liebe PS5-Jäger:innen.

Der Dienstag beginnt direkt einmal mit erfreulichen Nachrichten: Es haben sich seit gestern Abend einige Hinweise verdichtet, dass heute erneut eine (offline) PS5-Vorbestellaktion bei Media Markt und Saturn stattfinden wird.



Angeboten wird aller Wahrscheinlichkeit nach die PS5 Disc Version inkl. einem zusätzlichen DualSense-Controller in Cosmic Red und entweder FIFA 22 oder Call of Duty: Vanguard.



Das Bundle soll bei 639,99€ liegen – 100,00€ mussten bei den vorherigen Offline-Vorbestellaktionen der beiden Händler bislang meist angezahlt werden. Abholungsbereit sollen die Konsolen dann ab dem 5.2. sein.



In der Vergangenheit haben in der Regel aber nicht automatisch alle Filialen der beiden Schwesterunternehmen an diesen Vorbestellaktionen teilgenommen. Wir drücken euch also die Daumen, falls ihr euer Glück in eurer lokalen Filiale versucht!

Update 17. Januar, 15:47 Uhr: Der gesamte Tag verlief soweit ziemlich ereignislos. Dies ist aber nicht untypisch für Montage, da an diesen in der Regel so gut wie nie Verkaufsaktionen stattfinden. Ab morgen rechnen wir uns dann aber auch endlich wieder größere Chancen für einen Drop aus. Wir bleiben aber natürlich in jedem Fall ständig für euch dran!

Update 17. Januar, 13:33 Uhr: Und auch weiterhin gab es heute noch nichts Neues zu berichten. Wir halten aber natürlich trotzdem die Augen stets weiter für euch offen.

Update 17. Januar, 11:30 Uhr: Bei Amazon gibt es gerade die heißbegehrte DualSense-Ladestation für 29,00€. Danke für den freundlichen Hinweis in den Kommentaren!

Update 17. Januar, 10:26 Uhr: Bislang bleibt es noch ruhig um die Verfügbarkeit der PS5. Wir können nur lediglich nochmal auf die Vor-Ort-Verkaufsaktion von Conrad verweisen, über die wir bereits letzte Woche schon berichtet haben.

Mit Glück könnt ihr dort nämlich derzeit ein Bundle mit zweitem DualSense-Controller und Ratchet&Clank: Rift Apart für 699€ vorbestellen. Eine telefonische Vorbestellung ist allerdings nicht möglich; heißt also, dass ihr zwingend persönlich in eine der Conrad-Filialen müsstet.

Update 17. Januar, 08:56 Uhr: Und es geht gleich munter weiter mit Nachrichten aus der Schweiz: Dort verkauft Media Markt.ch gerade ein PS5 inkl. 980 PRO NVMe M.2 SSD 1TB Heatsink-Bundle und ein PS5 Digital Edition inkl. 980 PRO NVMe M.2 SSD 1TB Heatsink-Bundle.

Update 17. Januar, 08:50 Uhr: Übrigens Amazon: Seit Samstag ist dort ein neues PS5-Bundle inkl. Horizon Forbidden West gelistet. Das heißerwartete Game erscheint zwar erst in einem Monat am 18.02.22, aber es ist trotzdem sicherlich schon mal gut, das auf dem Schirm zu haben. Denn natürlich finden sich bei dem E-Commerce-Giganten auch gelistete Drittanbieter-Bundle; dieses hier sieht aber schon sehr nach einem offiziellen Bundle von Sony aus.

Update 17. Januar, 08:15 Uhr: Guten Morgen, liebe Leser:innen. Wir wünschen euch einen guten Start in die neue Woche. Nach zwei insgesamt recht ereignislosen Woche, erwarten wir in den folgenden Tagen durchaus endlich wieder den ein oder anderen Drop. Grund dafür: die gesamte Logistik von PlayStation DACH ist erst seit letztem Montag wieder in Arbeit. Hierbei rechnen wir insbesondere auch mit den größten Händlern wie Media Markt/Saturn und Amazon.



Wir haben also auch diese Woche – wie gehabt – die gesamte Lage rund um die Verfügbarkeit der PS5 stets im Blick für euch.



