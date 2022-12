Tech-YouTuber verpasst seiner PS5 ein neues Design in 60 Sekunden – So könnt ihr das für 45 Euro nachbauen

Wir haben euch in einem kleinen Video die Spiele-Highlights 2023, auf die sich die MeinMMO-Redaktion am meisten freut, zusammengefasst.

Wie gefällt euch die Idee und das neue Design? Würde euch so etwas auch gefallen oder ist eine solche RGB-Beleuchtung nichts für euch oder eure PS5? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Was hat er genau gemacht? Zuerst nimmt er das offizielle Cover der PS5 ab. Dann klebt er auf die Stelle der PS5, an der das Logo im Cover ist, einen Klebestreifen. Anschließend klebt er ein Stück durchsichtiges Plastik auf diese Stelle und befestigt drumherum einen LED-Streifen.

Wer macht das? Mrwhosetheboss gehört zu den bekanntesten Tech-YouTubern mit mehr als 12 Millionen Abonnenten. Die meisten seiner Videos schaffen im Schnitt 3 Millionen Views. In seinem neusten Short-Video hat er erklärt, wie man in 60 Sekunden seine PS5 deutlich schicker und cooler gestalten kann. Das Video haben wir hier für euch eingebettet:

In der Community ist das Design der PS5 umstritten. Die einen mögen es, die anderen nicht. Ein YouTuber zeigt jetzt, wie ihr in kürzester Zeit eure PS5 deutlich aufhübschen könnt. Dafür braucht ihr kein Werkzeug, sondern nur etwas Geschick.

