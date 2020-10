Die PS5 ist die größte Next-Gen-Konsole von allen und Schuld ist nur ein Bauteil

Beim Öffnen der PS5 gab es auch mehrere andere interessante Dinge zu sehen. So wissen wir mittlerweile, was sich Sony ausgedacht hat, um Staubprobleme im Inneren der PS5 zu bekämpfen.

In einem Interview mit der japanischen Techseite Nikkei Xtech erklärte der Ingenieur jetzt, dass die PS5 nur wegen eines einzigen Bauteils so groß ist. Die Rede ist hier vom großen Lüfter, der in der PS5 verbaut ist.

Die PlayStation 5 ist die größteNext-Gen-Konsole. Nun hat Sony erklärt, dass es im Prinzip nur an einem einzigen Bauteil liegt. Dabei handelt es sich um den großen Lüfter, der in der PS5 verbaut ist. Und wäre die Konsole kleiner geworden, hätte sie auch mehr gekostet.

