PS5: Sony zeigt Innenleben der Konsole – aber 3 Fragen bleiben offen

Wenn man alle Spiele der PS Plus Collection zum Release installiert, kommt die PS5-SSD schnell an ihre Kapazitätsgrenze .

In einem offiziellen Video zerlegt Sony die PS5 in ihre Bestandteile. Doch ein paar Fragen bleiben offen. So wissen wir weiterhin nicht, welche SSDs mit der PS5 kompatibel sein werden.

