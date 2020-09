Beim letzten PS5-Event hatte Sony mit der PS Plus Collection einen besonderen Bonus für PS Plus Abonnenten vorgestellt. Nun haben findige User alle 18 Spiele zusammen gerechnet und festgestellt, dass die PS5 dann fast voll ist. Denn die gesamte Collection braucht über 800 GB Speicherplatz.

Was ist die PS Plus Collection? Wer eine PS5 kauft und gleichzeitig PlayStation Plus abonniert, der bekommt Zugriff auf die PS Plus Collection. Das sind 18 Top-Titel, die während der PS4-Ära erschienen sind.

PS5-Nutzer können darauf mit ihrem PS Plus Abo zugreifen – ganz ohne zusätzliche Kosten.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Das offizielle Video zur PS Plus Collection

PS Plus Collection – So viel Speicherplatz braucht ihr

Auf reddit hat ein User die Größe der einzelnen Spiele vorgestellt und zusammengerechnet:

Wer alle 18 Spiele der PS Plus Collection zusammenrechnet, der kommt dabei auf insgesamt 810,46 GB.

Wie viel Speicher bietet die PS5? Die PS5 bietet euch in ihrer Standardausstattung eine SSD mit 825 GB Speicherplatz. Sony hat aber noch nicht erklärt, ob das die Kapazität mit oder ohne PlayStation-System ist. Es könnte also gut sein, dass ihr für die Installation von Spielen etwas weniger Platz zur Verfügung habt.

Wer also die gesamte PS Plus Collection auf der PS5 installieren will, der stößt schnell an die Grenzen der neuen Konsole. Sollte die SSD aber voll sein, gibt es auch schon einige Möglichkeiten:

Was passiert bei PS5 und Xbox Series X, wenn die SSD voll wird?

Wie reagieren die Fans? Die Fans nehmen vor allem Sonys Motto „Play has no limits“ auf die Schippe. So schreibt User Gas Station Bathroom in Nevada auf Youtube:

„Play has no limits“ „Deine Festplatte ist voll. Bitte lösche…“ Gas Station Bathroom in Nevada auf Youtube.com

Und ein anderer schreibt: „Sony: play has no limits. Ich: Aber mein Festplattenspeicher tut’s.“

Alle Spiele mit Größe im Überblick: Hier seht ihr noch mal alle 18 Spiele mit der Größe im Überblick. Dabei handelt es sich um die Größe der Spiele auf der PS4:

God Of War – 45 GB

Monster Hunter:World – 49 GB

Final Fantasy XV – 100 GB

Fallout 4 – 26,2 GB

Mortal Kombat X – 33,5 GB

Uncharted 4 – 63 GB

Ratchet and Clank – 26,4 GB

Days Gone – 38 GB

Until Dawn – 46 GB

Detroit: Become Human – 41,4 GB

Battlefield 1 – 110 GB

Infamous Second Son – 24 GB

Batman: Arkham Knight – 58 GB

The Last Guardian – 15 GB

The Last Of Us Remastered – 47 GB

Persona 5 – 19,51 GB

Resident Evil 7 – 20,7 GB

Bloodborne – 32,75 GB

Welche Spiele gibt es sonst für die PS5? Solltet ihr alle PS4-Perlen schon gespielt haben, dann könnt ihr euch auf jede Menge Spiele freuen, die für die PS5 erscheinen werden, auch wenn einige Spieler befürchten, dass sich der Microsoft-Bethesda-Deal negativ auf die PlayStation auswirken könnte.

Abseits von den großen PS4-Hits, die ihr mit PS Plus auf der PS5 zocken könnt, gibt es aber auch jede Menge Neuankündigungen an Spielen. Sony hatte auch bereits erklärt, warum ihr bestimmte Titel nur exklusiv auf der PS5 zocken könnt. Das liegt vor allem an der neuen Technik, die die PS5 und der Dualsense-Controller bieten.