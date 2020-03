Was passiert bei PS5 und Xbox Series X, wenn die SSD voll wird?

PS5 und Xbox Series X setzen beide auf ein eigenes Speichersystem. Doch was ist, wenn der Speicher voll ist? Wir erklären auf welche Technik die Konsolen setzen und welche Möglichkeiten es gibt.

Wie schnell sind PS5 und Xbox Series X? In seiner Vorschau hatte beispielsweise Microsoft gezeigt, wie schnell der Speicher der Xbox Series wird. Beide Konsolen sollen sehr schnell sein:

Die interne SSD der PlayStation 5 soll 5,5 GB/s schreiben können

Die interne SSD der Xbox Series X ist etwas langsamer, liefert aber auch noch 2,4 GB/s.

Doch der Speicher ist nicht unbegrenzt: Spiele wie Borderlands 3 benötigen viel Speicherplatz und wer viele Spiele installiert, bei dem ist der Speicher schnell voll.

Welche Möglichkeiten bieten beide Konsolen? Beide Next-Gen-Konsolen bieten die Möglichkeit, dass man über USB eine externe Festplatte anschließen kann:

Wer aber seine Spiele auf der externen Festplatte installiert, der kann nicht vom schnellen internen Speicher profitieren.

Spiele, die die neue Technik der Xbox Series X verwenden, sollen auf einer externen HDD nicht funktionieren können, alte Spiele aber schon.

PS5 und Xbox Series X: Das passiert bei vollem Speicher

Xbox Series X: Microsoft setzt auf eine proprietäre Speicherlösung, die man mit Seagate entwickelt hat.

Xbox Series X – Was passiert wenn der Speicher voll ist?

Wie löst die Xbox Series X das Problem? Microsoft hat gemeinsam mit Seagate ein externes Speichersystem entwickelt. Die SSD kann einfach in den Slot an der Rückseite der Xbox Series X eingesteckt werden.

Was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, dass Einstecken und Installation sehr simpel sein sollen. Außerdem soll der Geschwindigkeitsvorteil des Systems weiterhin genutzt werden können, im Gegensatz zu externen Speichermedien.

Was ist der Nachteil? Bisher ist nicht bekannt, wie groß die externen Speicher sein werden. Außerdem könnte dieses spezielle System sehr teuer sein – zumindest deutlich teurer als herkömmliche externe Festplatten.

PS5 – Was passiert wenn der Speicher voll ist?

Wie löst die PS5 das Problem? Im Gegensatz zu Microsoft setzt Sony nicht auf ein speziell entwickeltes Speichersystem. Stattdessen soll die PlayStation 5 auf einen internen Steckplatz für eine weitere SSD setzen.

Was ist der Vorteil? Normale SSDs sind mittlerweile günstig zu kaufen und in unseren Augen gibt es keinen Grund, sich keine SSD anzuschaffen. Der interne Steckplatz bietet auch mehr Flexibilität bei der Wahl des Herstellers. Auch dadurch dürften die Preise niedriger als etwa bei der Xbox Series X sein.

Was ist der Nachteil? Nur eine bestimmte Größe von SSDs sollen in den Schacht der PS5 passen. Mark Cerny hatte im Stream zur PS5 erklärt, dass Sony die SSDs prüfen will, damit diese sowohl in den Schacht als auch mit der PS5 zusammenarbeiten können. Und das funktioniere nicht von heute auf morgen.

Außerdem setzt Sony im Gegensatz zu Microsoft auf einen internen Steckplatz. Viele werden aber vermutlich lieber auf eine externe Festplatte setzen, bevor sie ihre neue Konsole aufschrauben – zu groß ist vielen vermutlich das Risiko, etwas zu beschädigen oder kaputtzumachen.

PS5 vs Xbox Series X: Darum hat die Xbox die Nase vorn

Obwohl die Speichererweiterung bei der Xbox deutlich teurer sein dürfte als bei der PS5, ist es insgesamt für viele einfacher, denn man braucht den Speicher nur von außen an die Konsole anstecken. Bei der PS5 werden viele vermutlich nicht den Mut haben, die Konsole zu öffnen und einen weiteren Speicher einzusetzen.

Nachdem Sony endlich in seinem Stream neue Informationen zur PS5 geboten hat, haben wir euch gefragt, ob ihr euch für die PS5 oder für die Xbox Series X entscheiden würdet.