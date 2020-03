PS5 oder Xbox Series X? So habt ihr nach der Hardware-Vorstellung abgestimmt

Die große Frage „PS5 oder Xbox Series X?“ geht in die nächste Runde. Aber selbst nach der Bekanntgabe der Hardware-Details ist eure Lieblingskonsole schon klar.

Um diese Umfrage geht es: Wir haben euch letzten Donnerstag gefragt, welche Konsole ihr euch kaufen werdet. Berücksichtigt wurden dabei die Hardware-Details, die in den vergangenen Tagen vorgestellt wurden.

Wir wollten also von euch wissen, welche Auswirkungen die Hardware auf euren Kauf haben und ob es Unterschiede gibt, nachdem es diese Details jetzt gibt.

Ihr steht auf die PS5 trotz schwächerer Hardware

Das sind die Ergebnisse: Insgesamt standen 5 Möglichkeiten zur Wahl. Teilgenommen haben knapp 1000 Teilnehmer. Abgestimmt habt ihr wie folgt:

PS5: 49%

Xbox Series X: 35%

Beide: 5%

Keine: 3%

Noch unentschieden: 8%

Die PS5 ist weiterhin beliebter

Was sagt die Umfrage aus? Wir hatten euch bereits vor einigen Wochen die gleiche Frage gestellt. Damals waren die Hardware-Details noch nicht bekannt. Dort stimmten immerhin noch fast 54% für die PS5 und nur knapp 30% für die neue Xbox.

Die Hardware-Details scheinen auf Basis dieser Daten also einen Unterschied zu machen. Dennoch gibt es keine riesigen Änderungen. Der Großteil der Fans setzt also weiterhin auf die PS5.

Im Vergleich zu unserer Umfrage vom 19. August 2019 haben sich die Verhältnisse noch mehr zugunsten der neuen Konsole von Microsoft gedreht. Damals hatten 24% von euch für die neue Xbox gestimmt. Demnach hatte die Xbox insgesamt einen Zuwachs von 11%. Die PS5 hatte damals mit 58% aller Stimmen einen noch größeren Vorsprung, der sich jetzt verringert hat.

Umfrage Xbox PS5 19.08.2020 24% 58% 28.01.2020 29% 54% 23.03.2020 35% 49%

Sony stellte die Technik-Details vor – Viele Fans zeigten sich nicht beeindruckt davon

Bedenkt, dass die Beliebtheit der PlayStation, die aus mehreren Gründen vor allem in der letzten Generation die Xbox übertraf, auch eine Auswirkung auf die Umfrage hat. Es ist aber interessant, dass auf MeinMMO zumindest diese Lücke kleiner ausfällt, als noch im letzten Jahr.

Was bewegt euch zum Kaufen einer Konsole? In unserer letzten Umfrage hatten wir ebenfalls genau erklärt, welche Gründe euch zum Kaufen animieren. Ganz vorne dabei waren die Stärke der Hardware (Platz 3), die Abwärtskompatibilität (Platz 2) und die exklusiven Spiele (Platz 1).

Die Hardware-Details kennen wir nun. Bei der Abwärtskompatibilität gab Sony zuletzt bekannt, dass man zum Start um die 100 älteren Spiele für die PS5 verfügbar mache. Weitere Games sollen folgen. Als exklusiver Titel für die PS5 ist beispielsweise Godfall schon bekannt.

Bei der Xbox Series X ist über die Abwärtskompatibilität ebenfalls etwas bekannt. So soll die Konsole von Microsoft alte Spiele der letzten Generationen abspielen und sogar die Speicherstände übernehmen. Ein Spiel was bei der neuen Xbox im Fokus stehen soll, ist Halo Infinite.

Sollten es dort also neue Bekanntgaben geben, dann könnte sich die aktuelle Meinung nochmal deutlich ändern.

Was sagt ihr zu den Änderungen? Habt ihr damit gerechnet, dass die PS5 weiterhin so beliebt ist? Schreibt es in die Kommentare.