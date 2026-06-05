MMORPG-Klassiker erhöht für Deutschland einfach so die Preise, Fans fallen aus allen Wolken

Was tun, wenn das Lieblings-MMORPG, für das man mehrere Accounts besitzt, ohne Ankündigung die Abo-Preise drastisch erhöht? Genau mit dieser Frage kämpft gerade die Community von Ultima Online in diversen Ländern – darunter auch Deutschland.

Wie viel kostet das Abo jetzt? Seit dieser Woche berichten diverse Spieler von Ultima Online, dass sie plötzlich mehr für das Premium-Abo des MMORPGs zahlen müssen. Im Fan-Forum uoforum.de hat Moderatorin Medea die neuen Preise zusammengefasst:

6 Monate Premium: 59,99 Euro statt 45,99 Euro (plus etwa 30 Prozent)

3 Monate Premium: 38,99 Euro statt 29,99 Euro (plus etwa 30 Prozent)

1 Monat Premium: 12,99 Euro statt 11,50 Euro (plus etwa 13 Prozent)

Betroffen ist nicht nur die deutsche Community. Auch in einigen anderen Ländern wie Spanien und Großbritannien wurden die Preise angehoben. Besonders krass soll es Brasilien erwischt haben, die jetzt fast das Dreifache des vorherigen Betrags zahlen sollen.

Video starten Ultima Online: Trailer stellt neuen Legacy-Server des Kult-MMORPGs vor Autoplay

Schweigende Entwickler erzürnen die Fans

Wie erklärt der Entwickler die Erhöhung? Nun, bislang konnten wir keine offizielle Ankündigung der Preiserhöhung entdecken. Die letzte News der Entwickler auf uo.com vom 4. Juni 2026 dreht sich um die neue Altersüberprüfung in Brasilien. Die Entwickler haben die Preise also offenbar einfach so erhöht, ohne die Spieler im Vorfeld darüber zu informieren.

Die einzige Reaktion von offizieller Seite auf die nachvollziehbare Kritik, die wir bislang entdecken konnten: Im offiziellen Discord wurde eine Diskussion der Spieler zu dem Thema in eine Unterkategorie der Feedback-Sektion verschoben. Außerdem sollen dort und auf anderen Kanälen wie Facebook bereits zahlreiche Posts gelöscht worden sein.

Laut massivelyop.com soll eine Community-Managerin gegenüber einem Spieler zudem behauptet haben, dass diese Preisänderung von Publisher Electronic Arts vorgegeben worden sei. Den entsprechenden Post konnten wir bisher aber nicht finden.

Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr übrigens auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Ganz neu ist dort etwa ein Video zu der bisherigen Bilanz von Kickstarter-MMOs:

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Wie reagiert die Community? Aus gleich mehreren Gründen sehr wütend und enttäuscht:

Kritisiert wird zum Ersten, dass diese Erhöhung ohne vorherige Ankündigung erfolgt ist.

Dazu kommt zum Zweiten die Höhe der neuen Preise: Etwa 30 Prozent Mehrkosten für 3 oder 6 Monate sind vielen Spielern einfach zu viel.

Zum Dritten kritisiert ein Teil der Community, dass diese Erhöhung nur bestimmte Länder betrifft. Für Nordamerika haben sich die Preise wohl nicht verändert, wodurch dort das Abo mittlerweile deutlich günstiger ist.

Und zum Vierten bekommt das grundsätzliche Bezahlmodell von Ultima Online einiges an Kritik ab. Diverse Vorteile des Abos gelten pro Account und nicht pro Server. Vielspieler mit mehreren Accounts haben daher oft auch mehrere Abos parallel laufen. Dazu kommen dann aber auch noch Mikrotransaktionen wie kostenpflichtige Account-Vorteile, die nicht übers Abo laufen.

Diverse Spieler scheinen die Konsequenz aus dieser Erhöhung zu ziehen und ihr Abo auslaufen zu lassen oder die Zahl der Abos zumindest zu minimieren. Mit steigenden Abo-Preisen hatten in den vergangenen Jahren auch die Spieler von RuneScape zu kämpfen: Beliebtes MMORPG knallt den Spielern die 3. Preiserhöhung in 5 Jahren rein: „Deswegen habe ich gekündigt“