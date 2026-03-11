RuneScape schockt seine Spieler mit der 3. Preiserhöhung in 5 Jahren: „Deswegen habe ich gekündigt“

Die Entwickler von RuneScape und Old School RuneScape haben neue Abo-Preise angekündigt. Trotz des Hypes um die derzeitigen Veränderungen in den MMORPGs gibt es daher gerade viel Kritik.

Was sind das für neue Preise? Die Entwickler von RuneScape und Oldschool RuneScape erhöhen erneut die Abo-Preise für das Premium-Abo im Spiel. Pro Charakter soll es ab heute 13,49 € kosten. Wer zwei oder mehr Charaktere damit versorgen will, zahlt den gleichen Preis für jeden Charakter erneut.

Die RuneScape-MMORPGs sind zwar Free2Play, viele der wichtigen Funktionen und Herausforderungen verstecken sich jedoch hinter der monatlichen Bezahlung. Entsprechend sind von der Erhöhung auch viele der Spieler betroffen.

Dabei ist die letzte Erhöhung der Preise gar nicht so lange her. So haben die Entwickler die Kosten für die Spieler bereits 2022 und 2024 erhöht. So ist der Preis um etwa 36 % in 5 Jahren angestiegen (Quelle: MMOWire).

Erst gute Stimmung, jetzt Ärger

Wie steht es um RuneScape? Unter dem neuen Chef Jon Bellamy werden Jagex und das RuneScape-Franchise derzeit stark umgekrempelt. So gibt es in allen Spielen eine prallgefüllte Roadmap mit dutzenden Änderungen und Anpassungen, welche die Fans schon lange wollten.

Zudem darf man sich über neue Inhalte freuen. Auch das Pay2Win geht der neue Chef an und ließ zuletzt erst das umstrittene Treasure-Hunter-System aus seinem Spiel entfernen, mit dem man zuvor Pay2Win betreiben konnte.

Entsprechend gut war auch die Stimmung bei der Community, die sich darüber freute, dass das Franchise zum 25. Geburtstag plötzlich wieder auflebt – gerade nach Jahren der Stagnation.

Wie reagieren die Fans auf die neuen Preise? Obwohl die Entwickler mit den vielen neuen Features, ambitionierten Zielen und weniger Pay2Win einen Hype ausgelöst haben, dämpft die dritte Preis-Änderung in wenigen Jahren klar die Stimmung.

So zeigen sich die Fans auf Reddit eher negativ über die erneute Preiserhöhung, auch wenn sie nötig ist, um Jagex besser aufzustellen:

  • bigeyez: „Ich schätze, man muss die verlorenen RuneScape-3-Mikrotransaktionen irgendwo wieder reinholen. Die Affenpfote schließt sich“
  • Mage_Girl_91_: „Kopfschütteln, wir sind ein Jahr davon entfernt, dass RuneScape mehr kostet als WoW …“
  • SoftestPup: „Wenn ihr mehr als Final Fantasy XIV und so viel wie WoW verlangen wollt, sollten diese 15 $ es einem ermöglichen, mehr als einen Charakter zu spielen.“
  • Rammjack: „Das ist der Grund, warum ich gekündigt habe. Ein Charakter für diesen Preis ist irgendwie lahm“

Die Fans zeigen den Entwicklern hier klar, dass sie für den Preis gerne ein Account-weites Abo hätten, statt nur einen charaktergebundenen Service. Diese Änderung hat das Team jedoch bislang nicht angekündigt.

Trotz des Dämpfers dank der Erhöhung des Abopreises haben die Entwickler mit ihren RuneScape-MMORPGs 2026 großes vor. So erhalten die Spieler für den neuen Preis viele Inhalte, die es in sich haben. Mehr zu dem Vorhaben erfahrt ihr hier: Chef von RuneScape schenkt dem MMORPG zum Geburtstag ein neues Leben, will 2026 massive Änderungen bringen

