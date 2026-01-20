RuneScape zeigt neue Roadmap für 2026, schmeißt sofort Pay2Win raus

Das RuneScape-Franchise feiert 2026 seinen 25. Geburtstag und die Feierlichkeiten starten schon heute in RuneScape 3 mit einem Update, auf das wohl alle gewartet haben.

Was geschieht heute in RuneScape? Die Entwickler von RuneScape haben in einem Video und einem Blogpost auf runescape.com den Start für ihr Jubiläumsjahr gegeben. Dabei haben sie nicht nur eine Roadmap für 2026 geteilt, sondern auch den ersten Schritt sofort erledigt.

Nach einer Umfrage aus 2025 wollten die Spieler, dass das Ingame “Treasure Hunter”-System, das Mikrotransaktionen und Pay2Win ermöglichte, aus RuneScape verschwindet. Genau das haben die Entwickler nun getan und schmeißen das System komplett aus ihrem Spiel. Doch das war nur ein kleiner Teil von dem, was 2026 passieren soll.

Vollgepackte Roadmap für 2026

Was haben die Entwickler geplant? Die Entwickler von RuneScape wollen 2026 mit richtig vielen Updates am MMORPG schrauben. Dabei haben sie in ihrer Roadmap schon jetzt wichtige Meilensteine verkündet, zu denen noch unzählige weitere kleine Veränderungen kommen sollen.

Zu den Updates gehören:

Entfernung von Treasure Hunter

Aktualisierung/Überarbeitung der Benutzeroberfläche

Kosmetischer Schalter (Möglichkeit, kosmetische Effekte ein- und auszuschalten)

Grafische Verbesserung von Orten, beginnend mit kostenlosen Orten

Kostenlose Runemetrics

Überarbeitung des Kampfsystems („mit dem Ziel, den Kampf intuitiver und leichter erlernbar zu machen“)

Überarbeitung des ursprünglichen Gameplays

Neugestaltung der täglichen Aktivitäten („Wir möchten, dass RuneScape ein Spiel ist, das Spaß macht“)

Neugestaltung von Aura

Verbesserung des Grand Exchange

Verbesserung der sozialen Systeme von RuneScape

API-Unterstützung („Plugins ermöglichen es der Community, Tools, Features und Funktionen zu entwickeln, die einzigartige Erlebnisse bieten und den Spielern mehr Kontrolle darüber geben, wie sie mit dem Spiel interagieren“)

Vereinheitlichung der visuellen Identität des Spiels

Welche Neuerungen sollen kommen? Die Entwickler von Hytale wollen nicht nur an bisherigen Systemen schrauben, sondern das Spiel auch mit weiteren Neuerungen verbessern. So erwähnen sie schon jetzt:

Havenhythe – die größte Gebietserweiterung (mit den meisten neuen Orten in der Geschichte des Spiels)

Neue Bosse

Erhöhung der Jäger-Fähigkeit auf Stufe 110

Spieler-Avatar-Aktualisierung

Aktualisierung und Erweiterung des Systems der spielereigenen Häuser

Neue Missionen, Events, weitere Ausgewogenheit, neue Ligen

Die vollständige Roadmap mit allen Änderungen und wann man sie erwarten darf, könnt ihr hier sehen:

Die gesamte Roadmap von RuneScape 3 für 2026.

Mit der ambitionierten Roadmap für RuneScape 3 machen die Entwickler den ersten Schritt in ihr Jubiläumsjahr. Auch für die anderen Spiele des Franchises sollen in den kommenden Wochen Ankündigungen folgen. Was die Entwickler noch alles für 2026 geplant haben, erfahrt ihr hier: Chef von RuneScape schenkt dem MMORPG zum Geburtstag ein neues Leben, will 2026 massive Änderungen bringen