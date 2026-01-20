RuneScape zeigt neue Roadmap für 2026, schmeißt sofort Pay2Win raus

MMORPGNewsService
2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
RuneScape zeigt neue Roadmap für 2026, schmeißt sofort Pay2Win raus

Das RuneScape-Franchise feiert 2026 seinen 25. Geburtstag und die Feierlichkeiten starten schon heute in RuneScape 3 mit einem Update, auf das wohl alle gewartet haben.

Was geschieht heute in RuneScape? Die Entwickler von RuneScape haben in einem Video und einem Blogpost auf runescape.com den Start für ihr Jubiläumsjahr gegeben. Dabei haben sie nicht nur eine Roadmap für 2026 geteilt, sondern auch den ersten Schritt sofort erledigt.

Nach einer Umfrage aus 2025 wollten die Spieler, dass das Ingame “Treasure Hunter”-System, das Mikrotransaktionen und Pay2Win ermöglichte, aus RuneScape verschwindet. Genau das haben die Entwickler nun getan und schmeißen das System komplett aus ihrem Spiel. Doch das war nur ein kleiner Teil von dem, was 2026 passieren soll.

RuneScape MMORPG-Trailer 2020
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Einer der besten Open-World-Shooter bekommt nach 13 Jahren ein Upgrade für PS5 Ich gehe 3-mal pro Woche ins Kino, doch den besten Film von 2025 kann ich endlich auch daheim sehen  Ein neuer Film mit knallharten Cops auf Netflix ist Platz 1 in 89 Ländern, es ist ein Thriller voller Action und Spannung Weibliche Supersoldaten in Warhammer 40.000 spalten gerade die Community – So schlimm ist das wirklich 5 Spiele wie ARC Raiders, die aber ausschließlich auf PvE setzen Warhammer hat ein eigenes Abo für exklusive Serien, kostet 6,49 € im Monat – Für wen lohnt sich Warhammer+? 5 starke Anime für das nächste, viel zu kurze Wochenende 5 starke Anime für das nächste, viel zu kurze Wochenende Neues Anime-Spiel mischt Genshin und Satisfactory und über 35 Millionen Spieler wollen das Game unbedingt zocken ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.12.0 – Kleines Update schränkt Exploiter ein Neues Survival-Spiel sieht aus wie No Man’s Sky in der Steinzeit, hat jetzt schon eine Demo auf Steam Hytale: Softwood finden und verwenden

Vollgepackte Roadmap für 2026

Was haben die Entwickler geplant? Die Entwickler von RuneScape wollen 2026 mit richtig vielen Updates am MMORPG schrauben. Dabei haben sie in ihrer Roadmap schon jetzt wichtige Meilensteine verkündet, zu denen noch unzählige weitere kleine Veränderungen kommen sollen.

Zu den Updates gehören:

  • Entfernung von Treasure Hunter
  • Aktualisierung/Überarbeitung der Benutzeroberfläche
  • Kosmetischer Schalter (Möglichkeit, kosmetische Effekte ein- und auszuschalten)
  • Grafische Verbesserung von Orten, beginnend mit kostenlosen Orten
  • Kostenlose Runemetrics
  • Überarbeitung des Kampfsystems („mit dem Ziel, den Kampf intuitiver und leichter erlernbar zu machen“)
  • Überarbeitung des ursprünglichen Gameplays
  • Neugestaltung der täglichen Aktivitäten („Wir möchten, dass RuneScape ein Spiel ist, das Spaß macht“)
  • Neugestaltung von Aura
  • Verbesserung des Grand Exchange
  • Verbesserung der sozialen Systeme von RuneScape
  • API-Unterstützung („Plugins ermöglichen es der Community, Tools, Features und Funktionen zu entwickeln, die einzigartige Erlebnisse bieten und den Spielern mehr Kontrolle darüber geben, wie sie mit dem Spiel interagieren“)
  • Vereinheitlichung der visuellen Identität des Spiels

Welche Neuerungen sollen kommen? Die Entwickler von Hytale wollen nicht nur an bisherigen Systemen schrauben, sondern das Spiel auch mit weiteren Neuerungen verbessern. So erwähnen sie schon jetzt:

  • Havenhythe – die größte Gebietserweiterung (mit den meisten neuen Orten in der Geschichte des Spiels)
  • Neue Bosse
  • Erhöhung der Jäger-Fähigkeit auf Stufe 110
  • Spieler-Avatar-Aktualisierung
  • Aktualisierung und Erweiterung des Systems der spielereigenen Häuser
  • Neue Missionen, Events, weitere Ausgewogenheit, neue Ligen

Die vollständige Roadmap mit allen Änderungen und wann man sie erwarten darf, könnt ihr hier sehen:

Bild zeigt die Roadmap mit allen Features
Die gesamte Roadmap von RuneScape 3 für 2026.

Mit der ambitionierten Roadmap für RuneScape 3 machen die Entwickler den ersten Schritt in ihr Jubiläumsjahr. Auch für die anderen Spiele des Franchises sollen in den kommenden Wochen Ankündigungen folgen. Was die Entwickler noch alles für 2026 geplant haben, erfahrt ihr hier: Chef von RuneScape schenkt dem MMORPG zum Geburtstag ein neues Leben, will 2026 massive Änderungen bringen

Quelle(n): mmorpg.org.pl, runescape.com, reddit.com
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
1
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Runescape 25. Geburtstag Jahr voller Content Titelbild

Chef von RuneScape schenkt dem MMORPG zum Geburtstag ein neues Leben, will 2026 massive Änderungen bringen

MMORPG Erweiterungen 2024 Power-Ranking

Die 10 besten MMORPGs 2026 – Welches passt zu mir?

Mobile MMORPGs

Die 10 besten Mobile-MMORPGs 2026 für iOS und Android

WoW TBC Classic Anniversary Release

Eine der besten Erweiterungen von WoW feiert im Februar ihr Comeback

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx