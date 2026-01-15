Neuer Chef von RuneScape schenkt dem MMORPG zum Geburtstag ein neues Leben, will 2026 massive Änderungen bringen

Zum 25. Geburtstag von RuneScape haben die Entwickler ihre Pläne für das Jubiläumsjahr verkündet, und die versprechen Inhalte, Events und Investitionen.

Was ist das für ein Geburtstag? 2026 wird das RuneScape-Franchise 25 Jahre alt und möchte diesen Geburtstag auf ganzer Linie feiern. Deshalb haben die Entwickler unter dem neuen Chef, Jon Bellamy, ein Jahr voller Inhalte, Events und Veränderungen angekündigt, die alle Spiele von RuneScape betreffen sollen.

Bellamy ist seit März 2025 Chef von Jagex und damit auch der Chef des RuneScape-Franchise. Immer wieder fiel er damit auf, das Genre nach vorne bringen zu wollen und lang erwartete Änderungen herbeizuführen. So auch das größte Update seit Jahren.

Dafür haben die Entwickler das Event „RS25“ ausgerufen, unter dessen Flagge dieses Jahr viele wichtige und große Dinge in der Welt von RuneScape passieren sollen. Dabei geht es nicht nur um die Spiele, sondern um das ganze Franchise, das dieses Jahr einen Schub bekommen soll.

Updates für die Spiele

Was gibt es Neues bei RuneScape? Das normale RuneScape soll dieses Jahr in ein neues Kapitel geführt werden. Dafür setzen die Entwickler auf eine „umfassende Erneuerung, die auf Integrität, visueller Erneuerung und einer neuen Fokussierung auf das Besondere des Spiels basiert“.

Während die genauen Details des Updates erst am 19. Januar im Rahmen des „RS Ahead“-Livestreams bekannt gegeben werden sollen, haben die Entwickler bereits jetzt verraten, dass es mehrere langersehnte Änderungen gibt.

So sollen Aktualisierungen der Spieler-Avatare, ein Update der Grafik und wesentliche Verbesserungen beim Spieler-Support passieren. In diesem Rahmen werden die Entwickler auch, wie zuvor angekündigt, das Mikrotransaktionssystem „Treasur Hunter“ aus dem Spiel entfernen. Dies hatten die Spieler mit einer Umfrage erwirkt.

Was passiert bei Oldschool RuneScape? Für Oldschool RuneScape wollen die Entwickler bald eine vollgepackte Roadmap vorstellen, die 2026 viele neue Inhalte ins Spiel bringen soll. Mit dabei sollen ein neuer Raid, eine neue Großmeister-Quest sowie eine neue Liga mit vielen „Quality of Life“-Verbesserungen sein.

Den genauen Fahrplan der Entwickler gibt es beim „The Old School RuneScape Winter Summit“ am 25. Januar

Wie steht’s um RuneScape: Dragonwilds? Das neueste Mitglied der RuneScape-Familie konnte 2025 mit seinem Co-op-Survival-Modus überzeugen. Laut den Entwicklern wurden 1 Million Einheiten in den 8 Monaten seit dem Start verkauft.

2026 soll Dragonwilds 3 große Erweiterungen erhalten, die den Early Access im Spiel vorantreiben und auch die Spielwelt mit neuen Quests, Dungeons und Furcht einflößenden Drachen erweitern. Genauere Informationen gibt es beim „The RuneScape: Dragonwilds Summit“ am 29. Januar.

Events und Merchandise

Wie will man das Jahr noch feiern? 25 Jahre RuneScape müssen gefeiert werden. Dafür veranstalten die Entwickler 2 große Events für die Fans. Das RuneFest 2026 wird am 3. und 4. Oktober in Birmingham stattfinden und dabei Plätze für bis zu 6.000 Fans bieten.

Fans können dabei die Entwickler kennenlernen, Talks hören und RuneScape-Creator treffen. Ein ähnliches Event haben die Devs auch für die USA geplant. Im „Rosemont Theatre“ in Chicago soll am 20. Juni 2026 ein „Deadman All-Stars“-Event stattfinden. Es ist das erste Event von Jagex in den USA und hat als Haupt-Act einen Wettbewerb, der Spannung verspricht.

Gibt es auch Merchandise? Ja, die Entwickler möchten zur Feier des Geburtstags neues Merchandise veröffentlichen. Doch statt T-Shirts und Hoodys gibt es diesmal ein Klemmbausteine-Set, mit dem man sich sein eigenes „Lumbridge Castle“ erbauen darf.

Außerdem bieten die Entwickler die Musik aus RuneScape und Oldschool RuneScape in einem Set zum Verkauf an.

Neue Investitionen

Was plant das Unternehmen hinter RuneScape? Jagex gibt in einer Pressemitteilung, die MeinMMO vorliegt, bekannt, dass man 2026 die größten Investments jemals in die RuneScape-Marke stecken möchte, um damit das MMORPG zu mehr Ruhm und einem besseren Erlebnis zu führen.

So legen die Entwickler den Spieler-Support neu auf und verbessern ihn. Auch beim Nachwuchs will man neue Wege gehen. So wurde eine Kooperation eingegangen, die es ermöglichen soll, dass Talente aus Haushalten mit niedrigen Einkommen von Jagex bei ihrer Karriere im Gaming-Sektor unterstützt werden.

Mit RS25 haben die Entwickler von RuneScape 2026 Großes vor. Auch wenn sie die Details der Updates für ihre Spiele erst in den Livestreams bekannt gibt, scheint die Richtung klar zu sein: nach vorn. Hinter den Ideen steckt wohl auch der neue Chef des Unternehmens, Jon Bellamy, der bereits im vergangenen Jahr ankündigte, RuneScape zum zweitgrößten MMORPG-Franchise führen zu wollen: Der neue Chef eines beliebten MMORPG will auf Geld verzichten, sagt: Damit lässt sich die Zukunft retten