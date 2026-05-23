Beute in World of Warcraft zu gewinnen und doch nicht zu bekommen, das ist ärgerlich. Aber der Support kann sicher helfen – sollte man denken.

Wenn man in World of Warcraft nach Wochen oder Monaten des Spielens endlich das lang ersehnte Item bekommt, dann ist das ein schöner Moment. Vor allem dann, wenn man sich beim Würfeln auch noch gegen viele andere durchgesetzt hat. Umso ärgerlicher, wenn die Beute dann gar nicht beim entsprechenden Charakter ankommt. Doch zum Glück kann man in solchen Fällen ein Ticket schreiben und Hilfe vom Support erhalten.

Zumindest war das früher der Fall. Denn heute bekommen manche Spieler Antworten, bei denen man sich mit der Hand vor die Stirn schlagen will.

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Was ist vorgefallen? Der Spieler xFredHx beschreibt, dass er in der heroischen Variante der Leerenspitze endlich Glück gehabt hatte. Das Schmuckstück „Vaelgor’s Final Stare“ sei gedroppt und er habe den Würfelwurf darauf gewonnen. Doch das Item landete wohl nicht in seinem Inventar und wurde ihm auch nicht nachträglich über den Postmeister zugeschickt. Ein Fehler, der gelegentlich in World of Warcraft auftreten kann. Früher hat man solche Probleme mit einem Ticket an den Support lösen können. Ein Game Master hat sich dann die Logs angeschaut und entsprechende Gegenstände nachträglich verteilt.

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Wie hat der Support reagiert? Die Antwort des Supports auf ein doch recht gewöhnliches Problem fiel eher „kurios“ aus. Aber lest am besten selbst:

Ich verstehe, wie frustrierend es sein kann, wenn du ein Item gewinnst und es nicht wie erwartet droppt. Nachdem ich mir deine Situation mit Vaelgor’s Final Stare angeschaut habe, scheint es so zu sein, dass das Item nicht im heroischen Modus droppt, was der Grund sein könnte, warum du es nicht erhalten hast, selbst nachdem du den Wurf gewonnen hast. Um sicherzustellen, dass du das Item noch erhalten kannst, empfehlen wir dir, die Instanz auf normaler Schwierigkeit zu besuchen, wo es verfügbar sein sollte. (…)

Es braucht nicht viel Spielverständnis, um zu begreifen, dass diese Antwort kompletter Unsinn ist und sich mehrfach widerspricht. Denn wenn man ein Item bereits gewonnen hat, dann muss es im Vorfeld auch gedroppt sein – daher ergibt die ganze Antwort schon keinen Sinn.

Das vermutet die Community: Bei einer solchen Antwort ist der Verdacht naheliegend, dass hier eine KI geantwortet hat, die überhaupt keine Ahnung von den Zusammenhängen im Spiel hat. Entweder das, oder aber Blizzard beschäftigt Support-Mitarbeiter, die überhaupt keine Ahnung von dem Spiel haben.

„’Das Item droppt nicht auf heroisch, deswegen hast du es nicht bekommen, nachdem es gedroppt ist.’ Was.“ – perrapys

„Das ist einer der schlechtesten AI-Antworten jemals. Microslop.“ – QuillnSofa

„Als jemand, der tatsächlich als Ingame-Game-Master für über 15 Jahre gearbeitet hat, kann ich sagen, dass [das vermutlich von Menschen stammt]. Diese Art von uninformierter Antwort sieht aus, als hätten das externe Personen gegeben und nicht KI. Ich bezweifle stark, dass KI eine so schlechte Antwort geben könnte, wenn man bedenkt, auf welche Datenbank sie Zugriff hat. Diese Datenbank wurde kuratiert und gefüttert von Leuten, die sich wirklich kümmern.“ – Noruhk

„Das ist so offensichtlich eine KI-Halluzination, dass es nur noch traurig ist. Die Chefs schauen vermutlich auf die ‘Zahl von Tickets, die in Rekordzeit abgearbeitet wurden’ und halten sich für genial.“ – Various_Good_6964

Wie waren eure letzten Erlebnisse mit dem Support von World of Warcraft? Habt ihr eher gute Erfahrungen gemacht? Oder habt ihr auch solche Antworten erhalten, bei denen ihr euch gefragt habt, ob das Gegenüber euer Problem überhaupt verstanden hat?

Auch wenn es an dieser Stelle nicht mit dem Schmuckstück geklappt hat, könnt ihr in WoW gerade eine Menge Upgrades farmen – denn die Limits wurden aufgehoben.