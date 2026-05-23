Eines der besten Spiele zu Warhammer 40.000 bringt überraschendes Update, verdoppelt Spielerzahlen auf Steam

Warhammer 40.000: Space Marine 2 ist in wenigen Monaten schon zwei Jahre alt, doch das hindert die Entwickler nicht daran, neue Updates zu veröffentlichen. Im Zuge von Warhammer Skulls, einer Veranstaltung rund um die Videospiele des Warhammer-Universums, wurde ein überraschendes Update veröffentlicht.

Was ist das für ein Update? Am 21. Mai 2026 wurden Neuigkeiten zu einigen Warhammer-Titeln vorgestellt. MeinMMO hat das Event begleitet und euch alle wichtigen Infos zusammengetragen.

Gleichzeitig wurde überraschenderweise das Läuterungs-Update für Space Marine 2 auf Steam veröffentlicht. Damit gibt es neuen Content für eines der besten Spiele zu Warhammer 40.000 (Steambewertung: 83 % positiv bei 209.000 Bewertungen).

Zusätzlich dürft ihr die ersten Missionen des Shooters kostenlos als Demo spielen. Die Demo ist allerdings nur bis Montag, den 25. Mai 2026, verfügbar.

Spielerzahlen verdoppeln sich auf Steam: Mit dem Update sind auch viele Spieler zurückgekehrt oder haben Space Marine 2 neu entdeckt. Die Spielerzahlen laut SteamDB.info haben sich seit dem 21. Mai verdoppelt.

Zuvor waren am Wochenende zu Spitzenzeiten fast 12.000 Spieler unterwegs und vernichteten Horden von Tyraniden. Jetzt sind es am Abend etwas mehr als 24.000 gleichzeitige Spieler (Stand: 23. Mai 2026, um 9:37 Uhr).

Video starten Die Demo von Warhammer 40.000: Dark Heresy ist jetzt live und bleibt bis zum Release Autoplay

Eine neue Operation und die Überarbeitung des Siege-Modus sind komplett kostenlos

Was sind die Highlights des Updates? Eine der größten Neuerungen ist wohl die neue PvE-Operation: Purgation. Dort müsst ihr eine Mechanicus-Einrichtung im Sumpf von Kadaku zurückerobern.

Des Weiteren wurde der Siege-Modus überarbeitet. Dort gibt es gleich 7 neue Items im Shop und neue Bosse wie den Schwarmtyrann. Ein komplett neues System wurde ebenfalls eingeführt und nennt sich: Blessings and Atonements. Mit diesem System erhaltet ihr alle 5 Wellen einen permanenten Segen (Blessing), müsst allerdings wechselnde Sühne (Atonements) ertragen.

Auch die allgemeine Schwierigkeit wurde angepasst, denn jetzt spawnen die Gegner intensiver und sollen früher und schneller stärker werden.

Wofür die Änderungen am Siege-Modus? Die Entwickler schreiben in den Patch-Notes, dass sie diese Änderungen vorgenommen haben, um den Siege-Modus kürzer und intensiver zu machen. Zusätzlich sollen die Runden einzigartiger werden, indem den Spielern mehr Optionen gegeben werden, mit denen sie Builds bauen können.

Was ist sonst noch neu? Neben den größeren Änderungen gibt es noch einige kleinere Zusätze:

Es gibt eine neue Waffe, ein PvE-Equipment und 3 heroische Items

Neuer Season-Pass-Content mit dem Kapitel der Iron Hands

Neue kosmetische Items

Neben diesem Update zu Space Marine 2 wurden noch weitere Ankündigungen während Warhammer Skulls gemacht. Dark Heresy ist ein neues Rollenspiel und hat die Beta am 21. Mai 2026 gestartet. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus durfte bereits vorab zocken und war empört, wie viele Details ihn vom Spielen abgehalten haben: Neues Rollenspiel zu Warhammer 40.000 startet die Beta auf Steam – Ich habe die Inhalte gespielt und beim Imperator, ist das viel