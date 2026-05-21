Heute ist Weihnachten und Ostern für Warhammer-Fans – Wir begleiten die Skulls im Live-Ticker

Am 21. Mai läuft Warhammer Skulls, das größte Event des Jahres für Videospiele rund um die Welt von Warhammer. MeinMMO begleitet die Show im Live-Ticker und hat sogar schon einige der Informationen parat.

Was ist das für ein Event? Warhammer Skulls findet (wieder) jährlich statt und bietet die größte Bühne des Jahres für Gaming im Franchise. 2025 etwa wurden das große Remaster von Dawn of War, dem besten Warhammer-Spiel auf Steam, und Boltgun 2 angekündigt.

11:30 Uhr Hallo und schönen guten Vormittag zusammen! Hier findet ihr den Ticker, sobald das Event um 18:00 Uhr los geht. Wir melden uns schon vorher, falls es Updates gibt.

Diese Spiele werden 2026 gezeigt: Aus dem Trailer wissen wir bereits, dass mindestens 9 Titel Informationen bekommen werden:

Rogue Trader (Rollenspiel)

Dark Heresy (Rollenspiel)

Boltgun 2 (Boomer Shooter)

Space Marine 2 (Koop-Shooter)

Darktide (Koop-Shooter)

Battlesector (Strategie)

Total War: Warhammer 3 (Strategie)

Dawn of War 4 (Strategie)

Warhammer Survivors (Survivor-Like)

Total War: Warhammer 40k wurde zwar nicht offiziell erwähnt, die Wahrscheinlichkeit für neue Infos ist aber mittel bis hoch. Ob noch neue Spiele angekündigt werden, wissen wir bislang noch nicht.

Außerdem hatten wir schon zwei Vorab-Einblicke in einige der Titel. In Total War: Warhammer 3 etwa startet heute der erste Mini-DLC mit den Tigerkriegern. Wir konnten ihn als erste in Europa testen und tatsächlich konnte der DLC für unter 5 Euro ziemlich gut punkten.

Mechanicus 2 erscheint heute ebenfalls und führt den Krieg zwischen Adeptus Mechanicus und Necrons weiter, wobei ihr diesmal beide Seiten spielen dürft. MeinMMO-Autor Ody fühlt sich überraschenderweise den Robo-Mumien näher.

Auf welche Ankündigung freut ihr euch am meisten? Schreibt uns gerne einen Kommentar.

Wann und wo kann ich zuschauen? Die Skulls läuft ab 18:00 Uhr deutscher Zeit auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Warhammer und auf dem offiziellen YouTube-Kanal. Die wichtigsten Informationen tickern wir oben für euch.

Video starten Der Trailer zu Warhammer Skulls 2026, dem größten Gaming-Event des Jahres für Fans Autoplay

Warhammer Skulls kommt direkt mit Gewinnspiel und Angeboten

Zusätzlich zur eigentlichen Show könnt ihr aktuell an einem Gewinnspiel teilnehmen. Zu gewinnen gibt es ein großes Paket mit Merch und offiziellen Miniaturen aus Warhammer 40.000 und Age of Sigmar. Zur Teilnahme müsst ihr euch lediglich bis zum 28. Mai in eurem Account auf MyWarhammer einloggen. Mehr Infos zum Gewinnspiel findet ihr auf Warhammer Community.

Außerdem wird es bis zum 28. Mai Deals auf Plattformen wie Steam, dem Epic Store und Humble geben.

Nur wenige Wochen nach dem Skulls-Event erscheint schon die 11. Edition von Warhammer 40.000 und bringt Figuren und Regeln mit. Wer sich für das Tabletop oder die Lore interessiert, bekommt ab Juni neues Futter. Der Schauplatz ist ein geschichtsträchtiger Ort: Warhammer 40.000 kehrt in der neuen Edition zu dem Planeten zurück, auf dem die größten Kriege der Geschichte stattfanden