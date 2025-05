Hier sind die 15 besten Bücher, um in die Welt von Warhammer 40.000 einzusteigen

Warhammer 40.000 hat eine absurd umfangreiche Lore mit vielen Abzweigungen und teilweise sogar Widersprüchen. Allein wegen ihrer Größe zieht die Welt Millionen von Fans an. Aber wo soll man da anfangen, wenn man einsteigen will? MeinMMO liefert euch 15 Ansatzpunkte – je nach Interessengebiet.

Was sind das für Bücher? Wir stellen euch hier ausschließlich Romane und Geschichten vor, die die Welt von Warhammer 40.000 behandeln – keine festgelegte Lore wie die aus den Kodizes, die von Games Workshop selbst herausgegeben werden.

Seit Warhammer in den 1980ern erschaffen worden ist, sind über 1.300 Geschichten in der Welt entstanden, darunter Bücher, Comics, Kurzgeschichten und mehr. Den größten Teil davon machen Storys in der Welt von Warhammer 40.000 aus.

Viele der Romane sind aus Sicht der Personen im Universum geschrieben, weswegen die Informationen dort nicht unbedingt „wahr“ sein müssen. Harte Fakten findet ihr nur in den Regelwerken, die aber nicht unbedingt helfen, die Welt zu verstehen.

So haben wir ausgewählt: Die Auswahl basiert auf mehreren Faktoren. Wir haben in der Community nachgeforscht, Fans direkt gefragt und sogar künstliche Intelligenzen dutzende Diskussionen aus dem Internet auswerten lassen. Am Ende haben wir noch einmal nach Inhalt sortiert.

Ziel war es, zu verschiedenen „Themenbereichen“ in Warhammer die drei Romane zu finden, die am besten dazu geeignet sind, um als absoluter Neuling die Materie zu verstehen.

Zu Warhammer gibt es übrigens auch etliche Serien, wie das neu erschienene Kill Lupercal:

Warhammer 30.000: Die besten Bücher zur Vorgeschichte von Warhammer 40.000

Vieles von dem, was ihr heute aus Warhammer 40.000 kennt, hat seinen Ursprung sehr viel früher – teilweise vor 10.000 Jahren oder mehr. Von damals kommt etwa das Dekret, dass künstliche Intelligenz im Imperium verboten ist.

Selbst für diese Zeit gibt es dutzende Bücher und Geschichten, die euch erklären, warum bestimmte Dinge heute so sind, wie sie sind.

1. Valdor: Die Geburt des Imperiums

Bevor das Imperium überhaupt entstanden ist, musste der Imperator in den Einigungskriegen erst einmal die verstreute Menschheit unter ein Banner bringen.

Valdor: Die Geburt des Imperiums von Chris Wraight setzt hier an und erzählt die Geschichte von Constantin Valdor, dem Anführer der berühmten Custodes, der Leibwache des Imperators. Ihr erfahrt hier auch etwas mehr zu den Donnerkriegern, den Supersoldaten, die es vor den Space Marines gab.

2. Die Horus Heresy: Der Aufstieg des Horus

Der Große Bruderkrieg, oder die Horus-Häresie, ist eine der größten Tragödien in der Geschichte des Imperiums. Unter Warmaster Horus haben sich etliche Legionen der Space Marines dem Chaos verschrieben und wollen den Imperator stürzen.

Horus’ Verrat löst den größten internen Krieg aus, den das Imperium je hatte, und hat es beinahe ausgelöscht. Die 54 Bände umfassende Buchreihe erzählt diese Geschichte. Der erste Band, „Der Aufstieg des Horus“ von Dan Abnett, beginnt die Saga.

3. Siege of Terra: Der Krieg ums Sol-System

Da es das Imperium in Warhammer 40.000 noch gibt, war Horus offenbar nicht (ganz) erfolgreich. Seine Taten haben dennoch schwerwiegende Folgen und das Imperium stand lange Zeit nach Ende des Bruderkrieges immer noch am Rande der Auslöschung.

Mit Siege of Terra erzählen John French, Guy Haley und weitere Autoren, was nach der Horus-Häresie aus dem Imperium geworden ist. Die Reihe mit den insgesamt 14 Büchern setzt direkt nach den Geschehnissen des Bruderkrieges ein. Der Krieg ums Sol-System ist der erste Band.

Übrigens: Zu einer der wichtigsten Epochen in der Welt von Warhammer 40.000, dem Dunklen Zeitalter der Technologie, gibt es so gut wie überhaupt keine Informationen – nur kleine Info-Fetzen, die überall verstreut sind. Wenn euch diese Zeit interessiert, solltet ihr euch die Geschichte der Konglomerate von Votann ansehen.