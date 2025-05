Neue Serie zu Warhammer 40.000 zeigt, wie das Imperium den größten Verräter besiegen will: Mit einem 30 Meter großen Titanen

In der neuen animierten Serie Kill Lupercal stellt sich das Imperium aus Warhammer 40.000 seinem größten Verräter. Wie man ihn besiegen will? – Mit einigen der gewaltigsten Kriegsmaschinen, die das Imperium aufzubieten hat.

Was ist das für eine Serie? Es ist die erste animierte Serie auf WarhammerTV, die sich mit der Horus Heresy beschäftigt. Der offizielle Warhammer-Kanal auf YouTube hat bereits einen kurzen Trailer veröffentlicht.

Diesen Trailer seht ihr hier:

Mit Titanen auf Verräterjagd

Worum geht es da? Der Name der Serie ist so subtil wie der durchschnittliche Space Marine. Das Imperium der Menschen will einen seiner größten Verräter eliminieren: Horus Lupercal. Er ist der Hauptgrund für den Großen Bruderkrieg. Deswegen wird dieser auch die „Horus-Häresie“ (vom englischen Horus Heresy) genannt.

Den Kampf gegen den Verräter nimmt der Adeptus Titanicus auf. Dieser Orden ist für seine gewaltigen Kriegsmaschinen bekannt, die sogenannten Warlord Titans: Festungen auf zwei Beinen, die (laut dem Warhammer 40k – Lexicanum) mindestens 30 Meter groß sind. Nach oben hin weichen die Zahlen stark voneinander ab, manche Exemplare sollen sogar bis zu 200 Meter groß sein.

Da es sich bei Lupercal um einen Primarchen handelt – einem von 20 genetisch modifizierten Menschen, die aus der DNA des Imperators selbst geschaffen wurden – ist die Reaktion des Imperiums wohl ziemlich verständlich.

„Zu versuchen, einen Primarchen mit einem Warlord Titan zu töten, ist … eine verhältnismäßige Reaktion“, kommentiert librarybear3419 unter dem Video.

„Große Probleme erfordern große Lösungen“, schreibt caveiraosedevacante5641

Wann kommt die neue Serie? Einen festen Termin für die Erstausstrahlung gibt es noch nicht. Die erste Episode von Kill Lupercal soll allerdings bereits in „wenigen Wochen“ auf WarhammerTV erscheinen (via warhammer-community.com). Um sie zu gucken, benötigt ihr ein Abo bei Warhammer+.

Obwohl Lupercals Name untrennbar mit dem Großen Bruderkrieg verbunden ist, hätte sein Verrat ohne eine andere Figur wohl nie stattgefunden. Hinter den Kulissen hat nämlich jemand anderes die Strippen gezogen. Mehr dazu lest ihr in diesem Artikel: Ein Mann in Warhammer 40.000 ist schuld, dass die beiden größten Verräter erst böse werden