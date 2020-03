Nach Sonys Konferenz zu der PS5 kennen wir nun die Specs beider Next-Gen-Konsolen. Hat es etwas an eurer Kaufentscheidung geändert?

Was ist passiert? Am 17. März hatte Sony angekündigt, dass am Folgetag ein Konferenz-Stream abgehalten werden soll. Darin wurden zum ersten Mal die konkreten technischen Details der kommenden PS5-Konsole bekannt gegeben.

Direkt nach dem Abschluss des Streams von Sony hat Microsoft ebenfalls einige neue Informationen zur Xbox Series X veröffentlicht. So gab es zum Beispiel einige Details zu dem neuen Controller.

Wie sehen die bekannten Specs aus im Vergleich? Unsere Kollegen von der GamePro haben in ihrem Artikel die Specs der beiden kommenden Konsolen aufgeführt:

Specs der PlayStation 5 Specs der Xbox Series X CPU: Achtkern Zen 2 mit 3,5 Ghz Taktung CPU: Achtkern-CPU mit 3,8 Ghz Taktung GPU: 10,28 Teraflops, 36 CUs (RDNA 2) GPU: 12 TeraFLOPS, 52 CUs (RDNA 2) Arbeitsspeicher: 16GB GDDR6 Arbeitsspeicher: 16GB GDDR6 Festplatte: 825GB SSD Festplatte: 1 TB SSD Erw. Speicher: SSD-Slot Erw. Speicher: 1 TB Expansion Card Laufwerk: 4K UHD Blu-Ray-Drive Laufwerk: 4K UHD Blu Ray-Drive

Es ist außerdem bekannt, dass die Xbox Series X eine uneingeschränkte Abwärtskompatibilität mit der Xbox One bieten wird und „Tausende von Xbox 360 und originalen Xbox-Spielen abspielen kann“.

Die PS5 wird im „Legacy Mode“ zum Launch etwa 100 der besten PS4-Games bieten, später sollen mehr verfügbar werden.

Als Release-Datum peilen beide Konsolen den Winter 2020 an.

Also, wie sieht’s aus? Wir kennen jetzt die Specs beider neuen Konsolen. Wie hat sich eure Meinung dazu geändert? Werdet ihr weiterhin die gleiche Konsole holen oder eine andere? Erzählt es in den Kommentaren!

Wie kann ich abstimmen? Eure Wunsch-Konsole könnt ihr in dem Apester-Tool weiter unten auswählen. Jeder von euch hat eine Stimme, die er vergeben kann.

Viel Spaß beim Abstimmen!

