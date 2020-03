Das MMORPG The Elder Scrolls Online bietet seinen Spielern 10 verschiedene Völker, die ihre Besonderheiten und Storys haben. Welches davon ist euer Favorit?

Unterschiedliche Völker gehören zum festen Inventar der Charakter-Editoren vieler moderner MMOs. Auch Elder Scrolls Online bildet da keine Ausnahme und bietet mit 10 verschiedenen Rassen für ihre Spieler eine weite Auswahl.

Wie viele Elemente von ESO entspringen auch die Völker der tiefen Lore des Elder-Scrolls-Franchise von Bethesda. Sie unterscheiden sich aber nicht nur äußerlich, sondern haben alle ihre eigene Hintergrundgeschichte, die über viele Jahre hinweg miteinander verwoben ist.

Verschiedene Völker spielen auch in den Addons von ESO zentrale Rollen und haben ihre eigenen charakteristischen Merkmale, Vorurteile und Klischees.

Dieses echsenartige Volk hat sich an das Leben im Sumpf angepasst

Argonier besitzen einen kalten und scharfen Verstand

Die Bretonen haben ein angeborenes Talent für das Arkane.

Mehr Magicka und eine höhere Regeneration lassen die Bretonen als Heiler besser agieren.

Das Zuhause dieser Rasse ist Morrowind

Die Dunkelefen sind entfernte Verwandte der Hochelfen.

Altmer sehen sich selbst als das führende Volk von Tamriel.

Altmer gelten als arrogant und fremdenfeindlich

Sie sind katzenartiges Volk mit natürlicher Vielseitigkeit und Geschick.

Die Kjajiit stammen ursprünglich aus Elsweyr

Die Nord besitzen erhöhte Resistenz gegen physischen und magischen Schaden

Die Nord sind geborene Krieger und haben eins fast ganz Tamriel erobert

Orcs kamen aus den Bergen, das durch ihr raues Umfeld abgehärtet wurde.

Orks haben inhärent zusätzliches Leben und Ausdauer.

Dieses Volk hat eine lange Tradition als Schwertmeister

Die Rothwardonen legen viel Wert auf Ehre und Traditionen.

Waldelfen haben eine tiefe Verbindung zu dem Wald, in dem sie wohnen

Die Waldelfen sind schelmisch, neugierig und schnell.

Die Kaiserlichen sind ausgestoßene und können ihre Zugehörigkeit zu den drei Allianzen frei wählen

Die Kaiserlichen sind ein Volk, das ihr zusätzlich erwerben müsst

Auch von den Statuswerten her sind die ESO-Völker unterschiedlich. Manche eignen sich dank ihrer Attribute eher als Nachtklingen, andere sind ausgezeichnete Templer oder Magier. Die Wahl eurer Rasse wirkt sich daher auch auf euer Gameplay aus.

Deshalb ist unsere Frage: Welches Volk von ESO findet ihr am besten? Spielt ihr es aus Lore-Gründen und für Rollenspiel-Zwecke? Oder liegt euer Fokus auf Statuswerten und Optimierung von Builds? Schreibt es uns in die Kommentare!

So könnt ihr abstimmen: Ihr könnt eure Stimme in dem Umfrage-Tool weiter unten abgeben. Jeder hat nur eine Stimme, also müsst ihr euch für euer absolutes Lieblings-Volk entscheiden.

Die Umfrage endet am 22. März.