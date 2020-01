The Elder Scrolls Online – Die beste Klasse für jede Spielweise

Das MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) hat eine große Auswahl an Klassen und Rassen, die alle eigene Vorteile haben. Abhängig von eurer Spielweise gibt es jedoch einige Klassen, die sich besser eignen als andere. Wir haben ein paar Vorschläge für euch zusammengestellt.

The Elder Scrolls Online hat eine große Vielfalt an Klassen-Rassen-Kombinationen. Die wirklich „beste“ Klasse ist hier kaum auszumachen. Sie ist von eurem Spielstil abhängig. Außerdem ändern sich die Klassen mit jedem Update. Das wohl auch mit Harrowstorm im Februar 2020.

In ESO könnt ihr zudem jede Klasse verschieden skillen und ausrüsten. Ihr seid absolut nicht eingeschränkt. Eure Helden können dabei alles an Rüstung und Waffen tragen. Und jede Klasse kann jede Rolle einnehmen.

Das sind die fünf spielbaren Klassen in ESO:

Drachenritter (Dragonknight)

Nachtklinge (Nightblade)

Nekromant (Necromancer)

Templer (Templar)

Zauberer (Sorcerer)

Ihr könnt diese Klassen verschieden skillen. Die Hauptattribute sind dabei Magicka, Ausdauer oder Gesundheit. Wir geben euch in diesem Guide ein paar Empfehlungen mit auf den Weg, welche Klasse am besten zu euch und eurem Spielstil passen könnte.

Dieser Guide ist auf dem Stand des Dragonhold-DLC . Mit kommenden Updates wird er angepasst.

Welche ist die beste Solo-Klasse?

Wenn ihr euch solo durch ESO kämpfen wollt, solltet ihr euch den Templer und Zauberer genauer anschauen. Mit diesen Klassen könnt ihr entspannt alleine leveln. Sie werden jeweils auf Magicka geskillt, obwohl der Zauberer auch auf Ausdauer eine gute Wahl ist.

Magicka-Templer

Viel Selbstheilung

Gute Verteidigung (je nach Rüstung)

Hoher Schaden auf Einzelziele

Früh starke Flächenschaden-Angriffe

Magicka-Zauberer

Hoher Schaden gegen Einzelziele

Sowohl Nah- als auch Fernkampfschaden

Ein starkes Pet (je nach Skillung)

Viele Flächenschaden-Angriffe

Gute Selbstheilung

Ob ganz alleine oder mit einem Begleiter, hier habt ihr zwei gute Solo-Alternativen.

Welche Klasse macht den meisten Schaden?

Im momentanen Addon Dragonhold zählen der Nekromant, der Zauberer und der Drachenritter zu den besten Schadensklassen. Beim Nekromant könnt ihr mit Ausdauer punkten, beim Drachenritter eher mit Magicka. Der Zauberer ist erneut mit beiden Skillungen weit vorne, also auch mit Magicka.

Ausdauer-Nekromant

Hoher Schaden auf Einzelziele

Großer Flächenschaden

Irrer Explosionsschaden

Hohe Anpassungsfähigkeit

Ausdauer-Zauberer

Große Beweglichkeit

Gute Heilung

Hoher Schaden

Gute Überlebensfähigkeiten

Magicka-Drachenritter

Hoher Schaden

Gute Überlebensfähigkeiten

Starke Heilfähigkeiten

Sehr anpassungsfähig

Der Ausdauer-Nekromant ist in den Logs etwas vorne und für alle Aufgaben geeignet. Die weiteren Klassen liegen oft nah beieinander. Will man sich allerdings festlegen, gewinnen der Zauberer und Magicka-Drachenritter. Eine genauere Auflistung seht ihr hier:

In Dungeons oder Trials kann sich eine solche Statistik auch verschieben. Außerdem ist der maximale Schaden immer von eurer Spielweise und der Übung abhängig.

Welche Klasse eignet sich am besten als Tank?

Als Tank bietet es sich in ESO an, auf Leben zu skillen. Das ist allerdings von eurer Ausrüstung abhängig. Als Klassen könnt ihr euch für den Drachenritter oder die Nachtklinge entscheiden. Diese beiden zählen zu den besten Klassen für Tanks.

Drachenritter

Sehr gute Schildfähigkeiten

Große Selbstheilung

Gute Überlebensfähigkeit

Sehr zäh

Guter Support

Große Anpassungsfähigkeit

Nachtklinge

Gute Überlebensfähigkeit

Sehr zäh

Guter Support

Viel Gesundheit

Mittlere Anpassungsfähigkeit

Sowohl der Drachenritter als auch die Nachtklinge sind sehr zäh. Für Tanks ist das unabdingbar. Außerdem sind sie ein guter Support. Der Drachenritter ist etwas anpassungsfähiger, was seine Skillung angeht. Ihr könnt mit ihm in Dungeons, Trials und in der Arena punkten.

Welche Klasse ist der beste Heiler?

Wenn ihr in Elder Scrolls Online einen Heiler spielen wollt, skillt ihr am besten auf Magicka. Zu den aktuell besten Klassen gehören dabei der Drachenritter, der Nekromant und der Templer.

Drachenritter

Gutes Ressourcen-Management

Sehr gute Heilung

Guter Gruppen-Support

Mittlere Anpassungsfähigkeit

Kann Buffs und Debuffs austeilen

Gute Überlebensfähgikeiten

Nekromant und Templer

Sehr gute Heilung

Klasse Gruppen-Support

Hohe Zähigkeit

Große Anpassungsfähigkeit

Gute Überlebensfähigkeiten

Der Nekromant und Templer kommen als Heiler ähnlich daher. Der Drachenritter bringt zusätzlich Buffs und Debuffs mit. Und er macht es euch leicht, mit euren Ressourcen zu jonglieren. Mit allen drei Klassen könnt ihr euch gut an Trials, Dungeons und Arenen anpassen.

Welche Klasse macht sich am besten im PvP?

Im PvP ist es am schwierigsten, eine Empfehlung auszusprechen. Es bieten sich für PvP Klassen mit hoher Überlebensfähigkeit und gutem Burst-Schaden an. Außerdem macht es einen Unterschied, was ihr spielen wollt. Ihr könnt Duelle bestreiten, Small-Scale oder großes Gruppen-PvP spielen.

Am besten spielt ihr hier eine Klasse, die ihr sehr gut beherrscht. Andere Spieler sind unberechenbarer als normale Feinde. Ihr könnt also nur gewinnen, wenn ihr eure Klasse blind spielen könnt oder ein Naturtalent seid.

Die Empfehlungen in diesem Guide sind subjektiv und von eurem Spielstil und -skill abhängig. Viele Klassen sind schwierig zu spielen und fordern einiges an Übung. Solltet ihr jedoch neu in ESO sein oder etwas anderes ausprobieren wollen, findet ihr hier einige erste Tipps.

Was habt ihr sonst für Lieblingsklassen und Empfehlungen? Schreibt sie uns in die Kommentare!