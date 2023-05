ESO Inventar erweitern – So leicht geht das

Alles, was ihr zu The Elder Scrolls Online wissen müsst – in 2 Minuten

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Wie funktioniert der Handwerksbeutel? Wer das kostenpflichtige Upgrade ESO+ in Anspruch nimmt, bekommt einen endlosen Handwerksbeutel mit dazu. Dieser ermöglicht es euch, endlos viele Materialien zu sammeln. Diese werden fortan nicht mehr im Inventar, sondern in diesem speziellen Beutel gelagert. Das spart viel Platz.

Wie bekommt man mehr Inventar über die Reittiere? Für das Aufwerten der Reittiere müsst ihr nur einen Stallmeister aufsuchen, den ihr in so ziemlich jeder größeren Stadt finden könnt. Dieser ermöglicht euch Upgrades an den Reittieren vorzunehmen und ihre Geschwindigkeit, Ausdauer und ihre Traglast zu erhöhen. Letztere ist interessant für uns.

Alles, was ihr zu The Elder Scrolls Online wissen müsst – in 2 Minuten

In The Elder Scrolls Online hat jeder Charakter standardmäßig 60 Plätze im Inventar. Doch diesen Platz könnt ihr massiv erweitern, auf 200 und zusätzlich endlos viele Materialien. Wir von MeinMMO verraten euch, wie das geht.

