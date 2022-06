ESO war zu Release richtig mies und gehört jetzt zu den besten MMORPGs – Was ist da passiert?

The Elder Scrolls Online feierte im April 2014 seinen Release. Und auch wenn es inzwischen zu den besten MMORPGs auf dem Markt gehört, sah das zu Beginn noch etwas anders aus. Es gab Reviews, die nur eine 4/10 vergeben haben. Was war damals das Problem und was macht es heute besser? MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch schaut sich das an.

Wie lief der Release von ESO? Durchwachsen. Einerseits verteilten die Entwickler geschickt die Masse an Spielern durch einen geteilten Headstart. Das verhinderte größere Warteschlangen und Server Downs. Anderseits machte ESO trotzdem viele der bekannten Kinderkrankheiten durch, die man von anderen MMORPGs kennt:

Nach dem Start wurden immer mehr Bugs entdeckt. In verschiedenen Gebieten kam es zu langen Ladezeiten, Abstürzen oder Lags. Das PvP-Gebiet Cyrodiil sorgte bei vielen Spielern für Abstürze.

Die Server-Technik war noch schlechter, sodass viele Gebiete ständig nachgeladen haben. Es ploppten plötzlich Landschaften auf, die vorher nicht zu sehen waren.

An Bossen und Quest-Mobs bildeten sich riesige Ansammlungen von Spielern, die diesen Gegner besiegen mussten oder ein Item von ihm farmen wollten.

Einige Quests waren schlecht erklärt oder hatten keine Marker, sodass Spieler ratlos zurückblieben.

Es gab eine große Anzahl von Goldsellern und Bots.

Es kam zu einem großen Dupe, der der Wirtschaft richtig geschadet und fast zu einem Rollback geführt hatte. Im Anschluss wurden tausende Exploiter gebannt.

Doch nicht nur diese Kinderkrankheiten machten ESO zu einem schwachen MMORPG. Es fehlten unheimliche viele Features, die heute kaum wegzudenken sind. Hinzu kamen Probleme mit dem Phasing, der Hauptgeschichte und strikte Trennung bei den Fraktionen.

ESO kämpfte mit Problemen beim Phasing, Dungeons und fehlendem Endgame

Wo lagen die großen Probleme? Die ursprüngliche Welt Tamriel hatte harte Level-Beschränkungen. Man konnte ganz klassisch nur die Gebiete und Inhalte betreten, die zum eigenen Level passten. Das führte aber auch zu kuriosen Situationen.

Denn ich selbst hab mich damals für das Dolchsturz-Bündnis entschieden, zwei meiner Freunde jedoch für den Ebenherz-Pakt. Und wir konnten nicht zusammenspielen. Das hatte gleich zwei Gründe:

Zum einen lagen unsere Gebiete zu weit voneinander entfernt. Ich hätte durch Level-50-Zonen laufen müssen, um diese überhaupt zu erreichen.

Zum anderen konnten Spieler unterschiedlicher Fraktionen nicht ordentlich zusammen spielen. Man konnte keine gemeinsame Gruppe bilden.

Kontakte waren sowieso ein Problem in der Anfangszeit von ESO. Denn Quests in der offenen Welt führten oft dazu, dass man in eine „andere Phase“ bzw. Instanz gewechselt ist. Bin ich in der Story weiter fortgeschritten als andere, dann konnte es passieren, dass wir am gleichen Ort standen und uns doch nicht sehen konnten.

Was mich ebenfalls zum Start sehr abgeschreckt hat, waren die Aufwertungen von Ausrüstungen. Wie heute gab es auch damals eine Chance auf Erfolg bei der Aufwertung, die erhöht werden konnte, indem mehr Materialien eingesetzt werden.

Wenn eine Aufwertung schiefging, wurde der Ausrüstungsgegenstand jedoch zerstört – so wie ihr es aus vielen Asia-MMORPGs kennt. Diese Mechanik wurde zum Glück abgeschafft, denn heute verliert ihr lediglich die eingesetzten Materialien.

Wie stand es um die Hauptgeschichte? Zum Start von ESO folgten die meisten Spieler der Story. Die war jedoch nicht so rund, wie sie heute ist. Sie wurde früher durch teilweise sehr lange Wartephasen unterbrochen und wenn man ein Levelup bekam, tauchte plötzlich ein NPC neben einem auf und setzte die Geschichte fort.

Meist erledigte man dann eine Mission und wenig später musste man wieder zu Nebenquests oder Grind in Cyrodiil wechseln. Wie eingangs erwähnt gab es zudem viele Quests, die nicht klar verständlich waren und immer wieder musste ich auf Google zurückgreifen, um eine Lösung zu finden.

Leichte Dungeons und zu wenig Endgame-Inhalte

Wie sah das Endgame aus? ESO bot vor allem Dungeons, in die man sich stürzen konnte, und Cyrodiil als Endgame-Inhalte an. Die Dungeons waren anfangs viel zu leicht und boten quasi gar keine Herausforderung. Zudem war es schwierig, überhaupt Mitspieler zu finden – auch weil es hier immer wieder zu Bugs kam.

Inhalte wie Housing, PvP-Arenen, Sammlungen oder Champion-Punkte, die man nach dem Erreichen des Max-Levels skillen konnte, gab es nicht. Nicht mal das Gebiet Kargstein konnte man zu Release betreten.

Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie ich damals genau gegrindet habe. Ich erinnere mich daran, dass das Erreichen der ersten Veteranen-Level und das Kaufen vom ersten Mount schrecklich lange gedauert haben. Genau hier bin ich dann auch ausgestiegen und hab das Spiel bis 2019, als ich zu MeinMMO kam, nicht mehr angerührt.

Heute hat man eine riesige Auswahl aus Aktivitäten wie Dungeons, Trials, PvP, Antiquitäten oder zuletzt dem Sammelkartenspiel, das mit High Isle veröffentlicht wurde. Zu Release bot ESO nicht ansatzweise so viel.

Mit High Isle wurde das Kartenspiel neu eingeführt.

Lob für Grafik, Vertonung und Story

War zu Release alles schlecht? Nein, absolut nicht. Damals gab es vor allem Lob für die atmosphärische Welt, die guten Storys in den Quests und die geniale Vertonung. Auch der Charakter-Editor wurde von vielen positiv hervorgehoben.

Das Kampfsystem spaltete die Gemüter etwas. Auf der einen Seite fanden viele die actionreichen Schlachten gut und es brachte frischen Wind in ein Genre, das noch immer von Tab-Targeting dominiert wurde. Doch wie heute gab es auch damals Stimmen, denen das Kampfsystem nicht responsiv genug war.

ESO setzte auf ein Abo-Modell – Konnte trotzdem viele begeistern

Wie war das Bezahlmodell von ESO? Anfangs war ESO ein Pay2Play-Spiel, wie etwa WoW oder FFXIV. Ihr musstet eine Version von ESO kaufen und hattet danach 30 Tage kostenlose Spielzeit. Im Anschluss daran musste ein Abo für 13 Euro abgeschlossen werden, um auf die Inhalte zugreifen zu können.

Wie sahen die Spielerzahlen zu Release aus? In den verschiedenen Beta-Phasen sollen etwa 5 Millionen Spieler ESO ausprobiert haben. Zum Start rechnete man mit etwa zwei Millionen Spielern. Im Juni 2014 sollen noch 770.000 Menschen ein Abo für ESO gehabt haben.

Trotz der Probleme konnte ESO also erstmal viele Spieler begeistern. Doch im Anschluss daran sanken die Zahlen ab und ZeniMax begann damit, grundlegende Änderungen an ESO vorzunehmen.

Tamriel Unlimited, One Tamriel und die Konsolen-Versionen brachten die Wende

Wie wurde die Wende eingeleitet? Der erste Umschwung kam am 17. März 2015, also fast ein Jahr nach dem Release. Denn mit Tamriel Unlimited wechselte das Spiel auf Buy2Play mit optionalem Abo und Shop. Damit wurde es zugänglicher für neue Spieler.

Zudem brachte das Update viele Anpassungen für das Endgame:

Die Champion-Punkte wurden eingeführt, um den Spielern mehr Charakter-Fortschritt nach Level 50 zu geben.

Das Tutorial wurde überarbeitet.

Das Gerechtigkeits-System mit Taschendiebstählen wurde eingeführt.

Viele Animationen und die Optik der Ausrüstung wurde überarbeitet.

Die Sammlungen für Reittiere, Kostüme und Begleiter wurden implementiert.

Im August 2015 kam mit Imperial City dann der erste offizielle DLC. Dieser brachte eine neue Zone, neue Dungeons, neue Story-Inhalte und vor allem neue Inhalte für PvP-Fans. Der Grundstein war damit gelegt.

Mit Tamriel Unlimited und Imperial City wurden erste Grundsteine für den Wandel gelegt.

Die richtig große Wende kam jedoch mit One Tamriel im Herbst 2016, also mehr als zwei Jahre nach dem Release. Denn mit diesem Patch wurden die Level-Grenzen entfernt und ihr konntet direkt nach dem Tutorial dort starten, wo ihr wolltet. Auch die Restriktionen zwischen den Allianzen wurden aufgehoben.

Gleichzeitig wurden wichtige Änderungen gebracht, darunter Veteranen-Modi für Dungeons, eine Duell-Funktion, die Drops von Items wurden transparenter gemacht und es gab 30 neue Sets, die man sich erspielen konnte. Außerdem wurde der Grundstein für das Housing gelegt, das einen Patch später erscheinen sollte.

Was war noch ein wichtiger Schritt? Neben den vielen Änderungen, die ESO erst zu dem MMORPG gemacht haben, das es heute ist, spielten die Konsolen-Versionen eine wichtige Rolle.

Am 9. Juni 2015 erschien das MMORPG für PS4 und Xbox One. Damit hatte es Zugriff auf eine neue Zielgruppe, die gerade durch Spiele wie Destiny auf das Genre „MMO“ aufmerksam geworden war. Hinzu kamen viele Skyrim-Fans, die ebenfalls auf Konsolen unterwegs waren.

Damit konnte ESO einfach eine größere Zahl von Spielern erreichen, als es WoW oder Guild Wars 2 noch heute können. Insgesamt sollen sich über 18 Millionen Accounts erstellt worden sein.

ESO gehört zu den Top-MMORPGs, auch wenn sich Routine eingeschlichen hat

Wo steht ESO heute? ESO gehört zu den besten MMORPGs auf dem Markt. Laut Google Trends ist das Interesse in Deutschland an Final Fantasy XIV und ESO etwa gleich groß. Nur WoW und derzeit Lost Ark sorgen für ein größeres Interesse in den letzten 12 Monaten.

Immer wieder wird das Spiel für seine konstanten Updates, seine gute Story und die brillante Vertonung gelobt. ZeniMax lieferte stets gute Qualität ab, auch während der Corona-Pandemie.

Einziges Manko bei vielen ist, dass sich Routine eingeschlichen hat. Alle Updates sind fest durchgetaktet und klar strukturiert:

Anfang des Jahres kommt ein DLC mit zwei Dungeons und einem Story-Prolog

Im Sommer kommt die große Erweiterung mit neuen Gebieten, mehr Story, einem Trial und einem neuen Feature

Im Herbst kommt ein DLC mit zwei Dungeons

Im Winter wird ein Gebiets-DLC zum aktuellen Kapitel und dem Ende der zusammenhängenden Story veröffentlicht

ESO überrascht seine Spieler nicht und kämpft zudem mit Performance-Problemen im PvP. Auch heute ist also nicht alles perfekt, aber es ist kein Vergleich zu dem MMORPG, das ich 2014 ausprobiert und für schlecht befunden habe.

Wie habt ihr ESO im Laufe der Zeit erlebt? Was waren Probleme oder Momente, die euch in Erinnerung geblieben sind? Gibt es Dinge, die ihr euch von früher zurückwünscht, die heute nicht mehr in ESO enthalten sind?