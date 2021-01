The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Gibt es auch noch Probleme? ESO wird seit einiger Zeit von Performance-Problemen geplagt, welche auch mit den hohen Spielerzahlen zusammenhängen. Zenimax kündigte allerdings während des Oblivion-Events an, in diesem Jahr neue Server bereitstellen zu wollen und an den Problemen zu arbeiten.

Ein weiterer Punkt ist, dass ESO auf den Konsolen PS4 und PS5 sowie Xbox One und Xbox Series X/S gespielt werden kann. Die Steuerung ist sehr auf den Controller angepasst. Da es nicht so viele MMORPGs auf Konsole wie auf PC gibt, trifft Zenimax Online mit ESO hier genau ins Schwarze.

Es gibt regelmäßig neuen Content. Jedes Jahr findet eine große Story statt, die sich über mehrere DLCs und eine große Erweiterung erstreckt. 2020 war dies Greymoor , das die Fans ins verschneite Skyrim führte. Und damit konnte ESO richtig punkten. Denn The Elder Scrolls 5: Skyrim aus dem Jahr 2011 ist nach wie vor eines der beliebtesten Single-Player-Rollenspiele. Im MMORPG ESO in dieses Land zurückkehren und viele bekannte Orte besuchen zu können, führte zu einem nostalgischen Erlebnis.

Was steckt dahinter? The Elder Scrolls Online kann mit einer riesigen Spielwelt, tiefgründiger Lore und jeder Menge guter Quests überzeugen. Hinzu kommt, dass es einen leichten Einstieg für Neulinge bietet, die sich aussuchen können, wo sie auf der Welt starten möchten.

Die Community von The Elder Scrolls Online war noch nie so stark!

Wie steht es um ESO? Während der Präsentation von „Tore von Oblivion“ und der Erweiterung Blackwood am 26. Januar, sprach Game Director Matt Firor darüber, wie es derzeit um das MMORPG The Elder Scrolls Online steht. Dabei hatte er gute Nachrichten im Gepäck und gab stolz die aktuellen Spielerzahlen bekannt:

Insert

You are going to send email to