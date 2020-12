Das MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) ist ein vielseitiges Spiel, das zu Beginn etwas überfordern kann. Deshalb haben wir in diesem Anfänger-Guide 13 Tipps zusammengestellt, die euch den Einstieg erleichtern.

Was ist ESO überhaupt? The Elder Scrolls Online spielt im selben Universum wie die Spiele der Single-Player-Reihe The Elder Scrolls. Dabei soll es kein MMORPG im klassischen Sinne sein, sondern setzt auch auf viele Single-Player-Inhalte. So gehört es zu den besten MMOs für Solo-Spieler.

Außerdem könnt ihr in ESO mit jedem Level überall hin und alles erleben. Durch den Zusatz „One Tamriel“ wird euer Charakter stets passend skaliert. Dabei überzeugt ESO vor allem mit seinem schönen Setting und den mit Liebe erzählten Geschichten. Und das sowohl für Spieler, die sich lieber solo herumtreiben, als auch für Gruppenspieler.

Mehr Infos zur Entwicklung von ESO seit Release sowie einiges an Gameplay, gibt es im Video unserer Kollegen von der GameStar für euch:

Dieser Guide soll Tipps für Anfänger bereithalten mit passenden Links zu ausführlichen Guides. Er wird stets nach Bedarf aktualisiert und erweitert.

1. Gebt Acht bei der Charaktererstellung

Wie in jedem MMORPG steht vor euch zu Beginn erst einmal die Hürde der Charaktererstellung. Bevor ihr euch den unglaublich vielen Einstellungen zu Haut, Stimme, Gesicht, Haaren und mehr widmen könnt, müsst ihr eine Fraktion sowie Rasse und Klasse wählen.

Diese Fraktionen gibt es: Bei ESO gibt es drei verschiedene Fraktionen:

Das Aldmeri-Domion

Der Ebenherz-Pakt

Das Dolchsturz-Bündnis

Fürs Questen und Spielen mit anderen ist die Wahl zunächst nebensächlich. Eure Fraktion hat lediglich einen Einfluss in Sachen Startgebiet und für das PvP im Gebiet Cyrodiil. Nach dem Startgebiet könnt ihr dank One-Tamriel überallhin, auch in die Gebiete der anderen Fraktionen.

Zunächst startet jede Allianz in ihrem eigenen Gebiet und in Cyrodiil, der umkämpften PvP-Map, reitet ihr unter dem jeweiligen Banner eurer gewählten Fraktion. Die Startgebiete sind je nach Allianz wie folgt:

Das Dorf „Khenarthis Rast“ – Startgebiet des Aldmeri-Dominions

Die Insel „Stros M’Kai“ – Startgebiet des Dolchsturz-Bündnis

Das schneebedeckte „Ödfels“ – Startgebiet des Ebenherz-Pakts

Die Fraktion kann zu Beginn jedoch einen Einfluss auf eure mögliche Rassenwahl haben, da es pro Fraktion jeweils 3 davon gibt und eine zusätzliche neutrale Rasse, die ihr im Shop erwerben könnt.

Diese Rassen gibt es:

Orsimer (Orks) – Dolchsturz-Bündnis

Rothwardonen – Dolchsturz-Bündnis

Bretonen – Dolchsturz-Bündnis

Altmer (Hochelfen) – Altmeri-Dominion

Khajiit – Altmeri-Dominion

Bosmer (Waldelfen) – Altmeri-Dominion

Nord – Ebenherz-Pakt

Dunmer (Dunkelelfen) – Ebenherz-Pakt

Argonier – Ebenherz-Pakt

Kaiserlichen – Aus dem Kronen-Shop

Um die Zuweisung der Rassen zu den Fraktionen aufzuheben, könnt ihr im Kronen-Shop das Paket „Fern der Heimat“ erwerben. Damit könnt ihr freischalten, dass jede Rasse in jedem Bündnis spielbar wird. Gänzlich uneingeschränkt seid ihr mit den Kaiserlichen.

Mehr zu jeder einzelnen Rasse, was sie ausmacht, welche Skills sie hat usw., findet ihr in unserem Ranking zu allen ESO-Rassen.

Diese Klassen gibt es: Bei ESO habt ihr die Wahl zwischen 6 Klassen:

Drachenritter (Dragonknight)

Nachtklinge (Nightblade)

Nekromant (Necromancer)

Hüter (Warden)

Templer (Templar)

Zauberer (Sorcerer)

Mehr zu den einzelnen Klassen, ihrer Eignung und ihren Skill-Bäumen, findet ihr in unserem Ranking zu allen ESO-Klassen.

In ESO könnt ihr mit jeder Klasse jede Rolle einnehmen. Ihr könnt mit ihr Tanken, Schaden austeilen oder Heilen. Dabei gibt es Klassen, die besser für manche Rollen geeignet sind als andere. Wir haben für euch in einem Guide die beste Klasse für jede Spielweise erläutert.

2. Sucht euch einen guten Start in die Story

Ist die Hürde der Charaktererstellung erst überstanden, geht es für euch direkt los mit dem Spiel. Erst einmal erwartet euch das Tutorial, das ihr spielen solltet. Werdet warm mit eurem Charakter und der Steuerung.

Seid ihr raus aus dem Tutorial, bleibt jedoch nicht im aktuellen Addon. Das kann schnell unübersichtlich werden und einführende Quests fehlen euch komplett. Stattdessen solltet ihr die allererste Storymission starten.

Die erste Story-Mission führt euch in den Wehklagenden Kerker

Geht dafür in eine der Hauptstädte und sprecht mit der verhüllten Gestalt, die auf euch zuläuft und zu einem Gönner schickt. Wie genau das mit der alten Hauptstory trotz neuem Charakter funktioniert, erfahrt ihr in unserem Guide.

3. Achtet auf die richtige Skillung

So verteilt ihr eure Attribute: Bei ESO habt ihr drei Attribute, die ihr auf eurem Charakter skillen könnt:

Magicka

Leben

Ausdauer

Dabei ist es wichtig, dass ihr diese Attribute nicht gleichmäßig füllt. Wollt ihr einen zaubernden Schadensausteiler spielen, solltet ihr eure Punkte in Magicka investieren. Das gilt auch für die Rolle des Heilers.

Wollt ihr lieber ein DD mit physischem Schaden sein, ist Ausdauer das Attribut eurer Wahl. Wenn ihr einen Tank spielen wollt, was zu Beginn eurer ESO-Karriere vielleicht noch etwas schwierig ist, solltet ihr Leben im Auge behalten.

Das gibt es noch: Neben den Attributen habt ihr Skill-Bäume, die von eurer Klasse abhängig sind, sowie Fertigkeiten, die sich an eurer benutzten Ausrüstung orientieren. Wir von MeinMMO haben in einem Guide 3 Builds zusammengestellt, die euch den Einstieg in ESO erleichtern. In diesem Artikel erfahrt ihr auch, wie das mit der Skillung genau funktioniert und auf was ihr achten solltet.