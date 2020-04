ESO: Alte Hauptquest trotz neuem Charakter starten – So geht’s

Im MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) habt ihr unzählige Quests zur Auswahl. Wir erklären euch in diesem Guide, wie ihr die richtige findet, um die erste Hauptquest zu starten.

Bei The Elder Scrolls Online steht das neuste Addon Greymoor bevor, leider wegen der Corona-Pandemie etwas später als geplant. Und wenn es so bleibt wie bisher, werdet ihr dann mit einem neuen Charakter direkt im neuen Content starten.

Wie auch bei älteren Teilen der Elder-Scrolls-Reihe beginnt ihr bei einem neuen Helden mit einem Tutorial. Dennoch kann der Start im aktuellen Content etwas erschlagend sein.

Die richtige Hauptstory zu finden, damit ihr ESO von vorne spielen könnt, ist nicht ganz selbsterklärend. Wenn ihr aber wisst, wie es geht, ist es ganz einfach. Und genau das verraten wir euch in diesem Guide.

Die Hauptquest führt euch in den Wehklagenden Kerker, der sich in Kalthafen befindet.

Die Hauptstory des Grundspiels

So beginnt ihr ESO von vorne: Je nach Stand eures Spiels, werdet ihr mit eurem neuen Charakter in verschiedenen Gebieten starten. Die wirft es nämlich immer in das aktuellste Addon. Um die Hauptquest von vorne zu spielen, müsst ihr in eine größere Stadt reisen. Die Anlaufstellen sind:

Vulkhelwacht

Dolchsturz

Davons Wacht

Dort werdet ihr von der Hauptquest förmlich angesprungen.

Das ist die erste Hauptquest: Wenn ihr euch vom Wegschrein ein wenig wegbewegt, werdet ihr von einer verhüllten Gestalt verfolgt. Sprecht ihr mit dieser, könnt ihr eine Quest annehmen und die Hauptmission geht los.

So sieht der Questgeber für eure Hauptmission aus. Sie kommt direkt auf euch zugerannt.

Spoiler! Hier erfahrt ihr mehr zum Questablauf

Die Quest heißt „Seelenberaubt in Kalthafen“ und führt euch zu einem Gönner. Statt einer Belohnung bekommt ihr jedoch eine Kopfnuss spendiert und landet in Kalthafen. Das ist das erste Tutorial, das auch in der Beta und zum Launch spielbar war. MeinMMO-Autor Jürgen Horn erinnert sich für euch an diese Zeit zurück.

Zu Beginn der Mission wurdet ihr eurer Seele beraubt, seid eingesperrt und habt keine Erinnerungen. Mit Hilfe eines Propheten und der Nord Lyris kämpft ihr euch durch den Kerker. Ihr müsst den Propheten finden und ihn befreien. Dabei lernt ihr die Bewegungsabläufe und das Kämpfen kennen.

Am Ende opfert sich Lyris, um den Propheten zu retten. Sie tauscht mit ihm den Platz und bleibt selbst als Gefangene im Kerker zurück. Ihr jedoch entkommt und landet in einem Startgebiet.

Neuer Charakter, alte Startgebiete

So geht es nach dem Tutorial weiter: Habt ihr eure Mission in Kalthafen abgeschlossen, geht es je nach eurem Bündnis verschieden weiter. Ihr landet in den jeweiligen Startgebieten der Allianzen:

Khenartis Wacht beim Aldmeri-Dominion

Ödfels beim Ebenherz-Pakt

Stros M’Kai beim Dolchsturz-Bündnis

Das macht die Startgebiete aus: Dabei könnten die Orte unterschiedlicher nicht sein. In Khenartis Wacht seid ihr unter vielen Überlebenden eines Schiffunglücks und trefft auf den Khajiit Razum-dar. Der ist auch der Hauptakteur einer der herausragendsten Quests in ESO. Mit ihm müsst ihr in diesem Startgebiet einige Intrigen aufklären.

In Ödfels erwartet euch eine schneebedeckte Umgebung. Ihr müsst Bewohner finden und ein Dorf evakuieren. Natürlich kommt ihr dabei nicht ohne Kampf aus und müsst euch am Ende den Weg bahnen.

Die Insel Stros M’Kai ist eine sandige Gegend. Dort schließt ihr euch einer Piratenbande an und helft, ihre Mitglieder zu befreien. Im Gegenzug bieten sie euch Geleit übers Meer an.

Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, einen neuen Charakter anzufangen, könnt ihr in unserem Quiz herausfinden, welche Rasse in ESO zu euch passt.