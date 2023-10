ESO: Fertigkeiten zurücksetzen – So geht das

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Wie kann ich meine Fertigkeiten zurücksetzen? Ihr könnt eure Fähigkeiten und eure Attribute an bestimmten Schreinen zurücksetzen. Diese befinden sich für jedes Mitglied einer Fraktion an einem anderen Ort.

In The Elder Scrolls Online könnt ihr eure Fertigkeitspunkte in verschiedene Fähigkeiten investieren. Doch was passiert, wenn ihr euch mal verskillt habt? Oder wenn ihr euren Spielstil ändern möchtet? Wir von MeinMMO verraten, wie ihr die Fähigkeiten zurücksetzen könnt.

