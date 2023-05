ESO: Was ist ein Wuchtschlag?

Alles, was ihr zu The Elder Scrolls Online wissen müsst – in 2 Minuten

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Falls ihr weitere Fragen rund um ESO habt, dürft ihr sie gerne in den Kommentaren stellen. Falls ihr selbst noch nicht genau wisst, wo ihr in ESO anfangen sollt, haben wir diesen Guide erstellt:

Warum gibt es diesen Guide? Das MMORPG The Elder Scrolls Online bietet viele interessante Feinheiten beim Kampfsystem, erklärt diese jedoch nicht sonderlich gut. Darum wird sich immer wieder gefragt, was genau ein Wuchtschlag ist.

Im MMORPG The Elder Scrolls Online gibt es verschiedene Arten von Angriffen. Neben dem leichten und schweren Angriff gibt es auch den Wuchtschlag. Wir von MeinMMO erklären, was genau dahintersteckt.

