ESO: Alle Gegenstandssets der offenen Welt im Überblick – mit Fundorten 2023

Das MMORPG The Elder Scrolls Online hat inzwischen 36 Updates. Bis 2023 sind immer wieder neue Gegenstandssets dazugekommen, die ihr in der offenen Welt finden könnt. Wir von MeinMMO zeigen euch, in welchem Gebiet ihr welches Set finden könnt.

In ESO unterscheidet man die Gegenstandssets (Sets für Waffen, Ausrüstung und Schmuck) nach Fundorten oder ob sie herstellbar sind. Außerdem benötigt ihr eine unterschiedliche Anzahl an Items, um den letzten Effekt des Sets freizuschalten. Die Anzahl varriiert zwischen 2 bis 5 Teilen.

Diese Kategorien gibt es bei den Gegenstandssets:

In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit allen Sets der offenen Welt. Set-Teile könnt ihr von Weltenbossen, Bossen in öffentlichen Verliesen oder Gewölben oder von dunklen Ankern aus der Belohnungstruhe erhalten. Außerdem könnt ihr bei dem NPC in Cyrodiil eure Allianzpunkte (AP) gegen Behälter eintauschen, welche Sets der offenen Welt enthalten.

In jedem Gebiet könnt ihr in der Regel 3 verschiedene Sets finden. Was für ein Ausrüstungsteil ihr bekommt ist zwar zufällig, allerdings gibt es je nach Loot-Quelle unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten. Hier seht ihr, welche Set-Teile ihr wo vermehrt bekommen könnt:

Taille & Füße: Verliesbosse

Kopf, Brust, Beine & Waffen: Weltenbosse

Schulter, Hände & Waffen: Bosse (öffentliches Verlies)

Schmuck: Weltereignisse (Anker, Geysire, Vulkanschlote etc.)

Gebiete des Ebenerzpakts

Sets der offenen Welt von Steinfälle

Schatten des Roten Bergs (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(3 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Ausdauer.

(4 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(5 Gegenstände) Wenn Ihr mit einer Waffe Schaden verursacht, lasst Ihr einen Vulkan hervorbrechen, der nach 1 Sekunde ausbricht und glühend heiße Lava auf den nächsten Feind spuckt und so 1.860 Flammenschaden verursacht. Dieser Effekt kann einmal alle 8 Sekunden eintreten und skaliert mit Eurer Magie- oder Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Schröterpanzer (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1.206 maximales Leben.

(3 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(4 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(5 Gegenstände) Gewährt 171 Magie- und Waffenkraft, Ihr erhaltet im Kampf dauerhaft kleineres Heldentum, wodurch Ihr alle 1,5 Sekunden 1 ultimative Kraft erhaltet.

Sonnenseide (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(3 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Magicka.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Fügt 400 Magie- und Waffenkraft zu Euren Flammenfähigkeiten hinzu.

Sets der offenen Welt von Deshaan

Muttertränen (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Magicka.

(3 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(4 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(5 Gegenstände) Gewährt 1.528 Wertung für kritische Treffer.

Seuchendoktor (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1.206 maximales Leben.

(3 Gegenstände) Gewährt 1.206 maximales Leben.

(4 Gegenstände) Gewährt 1.206 maximales Leben.

(5 Gegenstände) Gewährt 2.804 maximales Leben.

Umarmung der Mutter der Nacht (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Ausdauer.

(3 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Ausdauerregeneration.

(5 Gegenstände) Gewährt 171 Magie- und Waffenkraft, Verringert den Detektionsradius, während Ihr schleicht, um 2 Meter. Reduziert die Kosten beim Schleichen um 25 %.

Sets der offenen Welt von Schattenfenn

Roben des Hist (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 1.206 maximales Leben.

(3 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(4 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Magicka.

(5 Gegenstände) Nachdem Ihr von einem kampfunfähig machenden Effekt, einem bewegungsunfähig machenden Effekt oder einer Verlangsamung getroffen wurdet, heilt Ihr Euch 5 Sekunden lang jede Sekunde in Höhe von 2.000. Der Effekt kann einmal pro Sekunde angewendet, jedoch nicht kumuliert werden.

Schlüpflingspanzer (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1.487 Rüstung.

(3 Gegenstände) Gewährt 1.487 Rüstung.

(4 Gegenstände) Gewährt 1.206 maximales Leben.

(5 Gegenstände) Erleidet Ihr Schaden, erhaltet Ihr einen Schadenschild, der 6 Sekunden lang bis zu 3.200 Schaden abfängt. Dieser Effekt kann einmal alle 6 Sekunden eintreten und skaliert mit Eurem maximalen Leben.

Sumpfräuber (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(3 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Ausdauer.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Verstärkt Eure Fähigkeiten mit Gift- und Seuchenschaden um 600 Magie- und Waffenkraft.

Sets der offenen Welt von Ostmarsch

Akavirische Drachengarde (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

(3 Gegenstände) Gewährt 4 % erhaltene Heilung.

(4 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(5 Gegenstände) Gewährt 158 Lebensregeneration.

(5 Gegenstände) Reduziert die Kosten Eurer ultimativen Fähigkeiten um 15 %.

Fiords Erbe (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(3 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Ausdauerregeneration.

(5 Gegenstände) Reduziert die Kosten und erhöht das Tempo beim Sprinten um jeweils 15 %.

Stendarrs Umarmung (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

(3 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(4 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(5 Gegenstände) Wenn Ihr Euch oder einen Verbündeten heilt, entfernt Ihr von demjenigen alle negativen Effekte. Dies kann pro Ziel nur einmal alle 30 Sekunden eintreten.

Sets der offenen Welt von Rift

Erbe des Draugrs (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 4 % erhaltene Heilung.

(3 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(4 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(5 Gegenstände) Ihr schlagt nahe Feinde in einem Radius von 4 Metern um Euch herum 2 Sekunden lang zu Boden und heilt Euch für 2.506 Leben, wenn Ihr mit weniger als 35 % Leben Schaden erleidet. Dieser Effekt kann nur einmal alle 7 Sekunden eintreten und die Heilung skaliert mit Eurer maximalen Magicka oder Ausdauer, je nachdem, was höher ist.

Hexenwerk (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Ausdauerregeneration.

(3 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(4 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(5 Gegenstände) Wenn Ihr eine ultimative Fähigkeit verwendet, heilt Ihr Euch in Höhe von 51 Leben und stellt 51 Ausdauer und Magicka pro Kostenpunkt Eurer ultimativen Fähigkeit wieder her.

Ysgramors Geburtsrecht (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(3 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Fügt 400 Magie- und Waffenkraft zu Euren Kältefähigkeiten hinzu.

Gebiete des Dolchsturz-Bündnis

Sets der offenen Welt von Glenumbra

Fell des Werwolfs (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(3 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Ausdauer.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Wenn Ihr Schaden erleidet, erhaltet Ihr 6 ultimative Kraft. Dieser Effekt kann einmal alle 5 Sekunden eintreten.

Segen des Wyrdbaums (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

(3 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

(5 Gegenstände) Wenn Ihr eine Magicka-Fähigkeit einsetzt, entfernt Ihr alle negativen Effekte von Euch. Dieser Effekt kann einmal alle 15 Sekunden eintreten.

Spur eines Blutdorns (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(3 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

(5 Gegenstände) Wenn Ihr einem Feind direkten Schaden zufügt, stellt Ihr 800 Magicka und Ausdauer wieder her. Dieser Effekt kann einmal alle 5 Sekunden eintreten.

Sets der offenen Welt von Sturmhafen

Mantel des Träumers (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(3 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(4 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(5 Gegenstände) Ihr schlagt nahe Feinde in einem Radius von 4 Metern um Euch herum 2 Sekunden lang zu Boden und stellt 1.058 Magicka wieder her, wenn Ihr mit weniger als 35 % Leben Schaden erleidet. Dieser Effekt kann nur einmal alle 7 Sekunden eintreten.

Nachtschrecken (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Ausdauer.

(3 Gegenstände) Verringert den Detektionsradius, während Ihr schleicht, um 2 Meter. Reduziert die Kosten beim Schleichen um 27 %.

(4 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(5 Gegenstände) Wenn Ihr Nahkampfschaden erleidet, fügt Ihr dem Angreifer 353 Giftschaden Schaden zu. Dieser Effekt kann einmal jede Sekunde auftreten und skaliert mit Eurer Magie- oder Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Wut des Sturmritters (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1487 Rüstung.

(3 Gegenstände) Gewährt 1487 Rüstung.

(4 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(5 Gegenstände) Wenn Ihr nicht-physischen Schaden erleidet, fügt Ihr allen Feinden innerhalb von 5 Metern 6 Sekunden lang alle 2 Sekunden 442 Schockschaden zu. Dieser Effekt kann einmal alle 6 Sekunden eintreten und skaliert mit Eurer Magie- oder Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Sets der offenen Welt von Kluftspitze

Dunkelschritt (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Ausdauer.

(3 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Ausdauer.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Ausdauerregeneration.

(5 Gegenstände) Reduziert Ausdauerkosten für Sprinten und Schleichen um 50 %.

Nekropotenz (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(3 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(4 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(5 Gegenstände) Solange Ihr einen Begleiter aktiviert habt, ist Eure maximale Magicka um 3.132 erhöht.

Vampirumhang (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(3 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(4 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(5 Gegenstände) Gewährt 171 Magie- und Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schutz, was den von Euch erlittenen Schaden um 5 % verringert.

Sets der offenen Welt von Bangkorai

Dornen des Zweiglings (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Ausdauer.

(3 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Ausdauer.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Gewährt 3460 Offensive Durchdringung

Rohling der siebten Legion (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(3 Gegenstände) Gewährt 129 Lebensregeneration.

(4 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(5 Gegenstände) Wenn Ihr im Kampf eure physische Resistenz oder Magieresistenz durch eine Fähigkeit steigert, erhaltet Ihr 15 Sekunden lang 341 Magie- und Waffenkraft und 341 Lebensregeneration. Dieser Effekt kann nur einmal alle 15 Sekunden eintreten.

Vampirfürst (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(3 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(4 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(5 Gegenstände) Verstärkt Boni und Abzüge basierend auf Eurem Vampirismus abhängig von dessen Stufe.

Sets der offenen Welt von Alik’r Wüste

Orden von Diagna (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(3 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(4 Gegenstände) Gewährt 4 % erhaltene Heilung.

(5 Gegenstände) Gewährt 5 % erhaltene Heilung.

(5 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinere Vitalität, was die auf Euch gewirkte Heilung um 8 % erhöht.

Roben der Verdorrten Hand (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

(3 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(4 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(5 Gegenstände) Stirbt ein Feind, von dem Ihr nicht weiter als 28 Meter entfernt seid und gegen den Ihr gerade kämpft, werdet Ihr in Höhe von 1.637 Leben geheilt und erhaltet 1.637 Magicka. Dieser Effekt kann einmal alle 3 Sekunden auftreten.

Schwertsänger (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Ausdauer.

(3 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(4 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(5 Gegenstände) Erhöht Eure Magie- und Waffenkraft für Fähigkeiten für Zweihandwaffen um 600.

Gebiete des Aldmeri-Dominions

Sets der offenen Welt von Auridon

Eleganz der Königin (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft

(3 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka

(4 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka

(5 Gegenstände) Wenn Ihr einen leichten Angriff ausführt, verringert Ihr die Lebens-, Magicka- oder Ausdauerkosten Eurer nächsten aktiven Fähigkeit um 10 %. Nutzt Ihr einen vollständig aufgeladenen schweren Angriff, erhöht Ihr den Schaden Eures nächsten direkten Angriffs gegen den ersten getroffenen Feind um 2.610. – Dieser Bonus hält nur 2 Sekunden lang an und wird bei der Anwendung aufgebraucht.

Rüstung des Schleiererbes (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(3 Gegenstände) Gewährt 1487 Rüstung.

(4 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(5 Gegenstände) Unterbrecht Ihr einen Feind, erhaltet Ihr 15 Sekunden lang 516 Magie- und Waffenkraft. Eure Wuchtschläge verursachen 516 mehr Schaden.

Zwillingsschwestern (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Ausdauerregeneration.

(3 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Ausdauer.

(4 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(5 Gegenstände) Wenn Ihr einen Angriff abblockt, lasst Ihr alle Feinde innerhalb von 5 Metern 10 Sekunden lang in Höhe von insgesamt 2.394 Blutungsschaden bluten. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten und skaliert mit Eurer Magie- oder Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Sets der offenen Welt von Grahtwald

Der Grüne Pakt (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(3 Gegenstände) Gewährt 129 Lebensregeneration.

(4 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(5 Gegenstände) Solange Ihr unter den Auswirkungen einer Speise steht, sind Euer maximales Leben um 2.500 und Eure Lebensregeneration um 356 erhöht.

Laufstil des Waldläufers (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Ausdauerregeneration.

(3 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(4 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Ausdauer.

(5 Gegenstände) Gewährt 129 Ausdauerregeneration.

(5 Gegenstände) Reduziert auf Euch wirkende Verlangsamungen um 50 %.

Syrabanns Griff (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

(3 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(4 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(5 Gegenstände) Jedes Mal, wenn Ihr eine Feuer-, Frost-, Schock- oder Magiefähigkeit abblockt, erhaltet Ihr 805 Magicka zurück. Dieser Effekt kann einmal jede Sekunde eintreten.

Sets der offenen Welt von Malabal Tor

Donnerkäferpanzer (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1487 Rüstung.

(3 Gegenstände) Gewährt 1487 Rüstung.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Wenn Ihr physischen Schaden erleidet, verursacht Ihr innerhalb von 5 Metern 884 Schockschaden. Dieser Effekt kann einmal alle 3 Sekunden eintreten und skaliert mit Eurer Magie- oder Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Erlösung (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Ausdauer.

(3 Gegenstände) Gewährt 129 Ausdauerregeneration.

(4 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Ausdauer.

(5 Gegenstände) Reduziert die Kosten der Werwolfverwandlung um 33 %. In Werwolfgestalt ist Eure Magie- und Waffenkraft um 150 erhöht.

Gewänder des Webers (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(3 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Gewährt 3460 Offensive Durchdringung

Sets der offenen Welt von Grünschatten

Bogen der Wildkönigin (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(3 Gegenstände) Gewährt 129 Ausdauerregeneration.

(4 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Ausdauer.

(5 Gegenstände) Eure Bogenangriffe verlangsamen das Lauftempo des Ziels 3 Sekunden lang um 15 % und erhöhen Euer Lauftempo um 15 %.

Kleidung des Schattentänzers (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(3 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Gewährt 129 Ausdauerregeneration.

(5 Gegenstände) Schleichen verlangsamt das Lauftempo nicht.

Werkzeug des Bienenhüters (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(3 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(4 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(5 Gegenstände) Gewährt 900 Lebensregeneration

Sets der offenen Welt von Schnittermark

Biss des Senche (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Ausdauerregeneration.

(3 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(4 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Ausdauer.

(5 Gegenstände) Wenn Ihr erfolgreich ausweicht, erhöht sich Euer Schaden und Eure Heilung durch kritische Treffer 10 Sekunden lang um 15 %.

Seelenschein (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(3 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Aktiviert Ihr eine Fähigkeit mit Zauber- oder Ausführzeit, wird Euch 5 Sekunden lang 369 Magie- und Waffenkraft gewährt.

Skoomaschmuggler (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(3 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Wenn Ihr einen Trank einsetzt, erhaltet Ihr 30 Sekunden lang größere Schnelligkeit, was Euer Lauftempo um 30 % erhöht.

Weitere Non-DLC Gebiete

Sets der offenen Welt von Kalthafen

Lumpen des Gefangenen (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Ausdauer.

(3 Gegenstände) Gewährt 129 Ausdauerregeneration.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Ausdauerregeneration.

(5 Gegenstände) Verringert die Sprintkosten um 50 %. Während des Sprintens stellt Ihr jede Sekunde 1.035 Magicka wieder her.

Meridias gesegnete Rüstung (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1487 Rüstung.

(3 Gegenstände) Gewährt 129 Ausdauerregeneration.

(4 Gegenstände) Gewährt 1487 Rüstung.

(5 Gegenstände) Wenn Ihr einen Angriff abblockt, erhaltet Ihr 5 Sekunden lang Meridias gesegnete Rüstung, wodurch Ihr allen eingehenden Angriffen ausweicht. Dieser Effekt kann einmal alle 25 Sekunden eintreten.

Stygier (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(3 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(4 Gegenstände) Gewährt 1487 Offensive Durchdringung.

(5 Gegenstände) Sobald Ihr im Kampf nicht länger schleicht oder unsichtbar seid, wird Eure Magie- und Waffenkraft 15 Sekunden lang um 369 erhöht.

Sets der offenen Welt von Kargstein

Weg der Kampfkunst (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(3 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Solange Eure Ausdauer unter 50 % ist, sorgen Eure leichten Angriffe dafür, dass getroffene Feinde 5 Sekunden lang 8 % zusätzlichen Schaden erleiden. Dieser Effekt kann einmal alle 8 Sekunden eintreten.

Weg der Luft (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Ausdauerregeneration.

(3 Gegenstände) Gewährt 129 Ausdauerregeneration.

(4 Gegenstände) Erhöht den Radius, in dem Ihr schleichende Feinde entdecken könnt, um 2 Meter.

(5 Gegenstände) Gewährt 129 Ausdauerregeneration.

(5 Gegenstände) Wenn Ihr eine Ausweichrolle ausführt, erhöht sich Eure Magie- und Waffenkraft 6 Sekunden lang um 391.

Weg des Feuers (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(3 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Ausdauer.

(4 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(5 Gegenstände) Wenn Ihr Schaden mit einer Waffe verursacht, verursacht Ihr zusätzlich 707 Flammenschaden. Dieser Effekt kann einmal alle 2 Sekunden eintreten und skaliert mit Eurer Magie- oder Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Sets der offenen Welt aus allen Startgebieten

Jede Allianz hat ihr zugehöriges Startgebiet. Im Gebiet des Ebenerzpaktes ist das die Insel Ödfels und das Festland Bal Foyen. Das Dolchsturz-Bündnis besitzt die Startgebiete Betnikh und Stros M’Kai. Im Aldmeri-Dominion findet man das Gebiet Khenarthis Rast.q

Rüstung des Auszubildenden (leicht, mittel und schwer)

(1 Gegenstand) Gewährt 1454 maximales Leben.

(2 Gegenstände) Gewährt 1454 maximale Magicka.

(3 Gegenstände) Gewährt 1454 maximale Ausdauer.

DLC-Gebiete

Das nördliche Elsweyr (Elsweyr)

Gewandung von Darloc Brae (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

(3 Gegenstände) Gewährt 129 Ausdauerregeneration.

(4 Gegenstände) Verringert den Detektionsradius, während Ihr schleicht, um 2 Meter. Reduziert die Kosten beim Schleichen um 10 %.

(5 Gegenstände) Solange Ihr schleicht und nicht blockt, erhaltet Ihr jede Sekunde 670 Leben sowie 670 Magicka und Ausdauer zurück.

Listiger Alfiq (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(3 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(4 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(5 Gegenstände) Gewährt 2550 maximale Magicka.

Ruf des Totengräbers (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 4 % erhaltene Heilung.

(3 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(4 Gegenstände) Gewährt 4 % gewirkte Heilung.

(5 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(5 Gegenstände) Verursacht Ihr Schaden, belegt Ihr Euer Ziel 8 Sekunden lang mit kleinerer Lebensraub, was Euch und Verbündeten jede Sekunde 600 Leben zurückgibt, wenn Ihr ihm Schaden zufügt.

Das südliche Elsweyr (Dragonhold)

Drachengardeelite (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(3 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Ausdauerregeneration.

(5 Gegenstände) Fügt Ihr einem Feind von vorn oder von der Seite direkten Schaden zu, erhaltet Ihr 5 Sekunden lang eine Kumulation von Drachengarde-Taktiken. Jede Kumulation erhöht Eure Chance auf kritische Treffer um 275. Ihr könnt nur einmal alle 0,5 Sekunden eine von bis zu 10 Kumulationen erhalten.

Marodeurshast (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

(3 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

(5 Gegenstände) Wirkt Ihr für Euch oder einen Verbündeten einen Schadenschild, erhöht sich Euer Lauftempo 9 Sekunden lang um 20 %.

Verteidiger von Senchal (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Ausdauer.

(3 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(4 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(5 Gegenstände) Verursacht Ihr einem leichten oder mittleren Angriff direkten Schaden, erhaltet Ihr einmal jede Sekunde eine von bis zu 10 Kumulationen Dienst an Senchal. Führt Ihr einen schweren Angriff mit maximaler Stärke aus, erhaltet Ihr für jede Kumulation 757 Ausdauer und Magicka zurück und verbraucht diese.

Das Reik (Markarth)

Leerenrufer (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(3 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Wenn Ihr Schaden erleidet, erhöht sich Eure Magie- und Waffenkraft 5 Sekunden lang um 24. Dieser Effekt wirkt bis zu 20 Mal kumulativ und kann einmal alle 0,5 Sekunden eintreten. Erreicht Ihr 20 Kumulationen, so verdoppelt sich die Wirkdauer, wird aber nicht mehr erneuert.

Strahlende Bastion (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(3 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(4 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(5 Gegenstände) Ihr lenkt 10 % des Euch direkt zugefügten Schadens auf den jeweiligen Angreifer zurück, höchstens jedoch 4.250 Schaden.

Trotz des Hexenritters (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(3 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Erhöht Eure Magie- und Waffenkraft gegen Feinde, auf denen ein Giftschadeneffekt wirkt, um 369.

Das westliche Himmelsrand (Greymoor)

Ewiger Elan (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

(3 Gegenstände) Gewährt 129 Ausdauerregeneration.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Lebensregeneration.

(5 Gegenstände) Gewährt Euch 337 Ausdauer- und Magickaregeneration, solange Ihr mehr als 50 % Eures maximalen Lebens besitzt. Gewährt Euch 1.011 Lebensregeneration, solange Ihr weniger als 50 % Eures maximalen Lebens besitzt.

Giftschlag (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(3 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Kritischer Schaden belegt Euren Feind 10 Sekunden lang mit dem Gift des Jägers, was Eurem Ziel und Feinden innerhalb von 6 Metern um dieses herum alle 2 Sekunden 884 Giftschaden zufügt. Dieser Effekt kann einmal alle 15 Sekunden eintreten und skaliert mit Eurer Magie- oder Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Winterruhe (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

(3 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(4 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(5 Gegenstände) Fähigkeiten, die am Boden einen Effekt hinterlassen, erschaffen 10 Sekunden lang einen Kreis aus heilendem Frost. Steht Ihr oder Eure Gruppenmitglieder innerhalb des Kreises, wird Euch alle 2 Sekunden 1.125 Leben wiederhergestellt. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten und skaliert mit Eurer maximalen Magicka oder Ausdauer, je nachdem, was höher ist.

Sets der offenen Welt von Dunkelforst (Blackwood)

Frostbiss (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magiekraft.

(3 Gegenstände) Gewährt 657 kritische Magietreffer.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magiekraft.

(5 Gegenstände) Erhöht Euren verursachten Schaden mit Frostfähigkeiten um 8 %, Euren verursachten Schaden gegen unterkühlte Feinde um 4 % und Euren verursachten Schaden gegen Feinde, die an kleinere Brüchigkeit leiden, um 2 %.

Moorräuber (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Magicka.

(3 Gegenstände) Gewährt 1.206 maximales Leben.

(4 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Ausdauer.

(5 Gegenstände) Stirbt ein Feind, dem Ihr kürzlich Schaden zugefügt habt, erhaltet Ihr 10 ultimative Kraft und Eure Lebensregeneration erhöht sich 10 Sekunden lang um 1.156. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten.

Totenländer-Assassine (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Waffenkraft.

(3 Gegenstände) Gewährt 129 Waffenkraft.

(4 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Ausdauer.

(5 Gegenstände) Gewährt 200 Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Fügt Ihr einem Feind innerhalb von 10 Metern mit einem schweren Angriff Schaden zu, werft Ihr einen Fächer aus Messern, die getroffenen Feinden 1.061 physischen Schaden zufügen. Feinde mit weniger als 50 % Leben erleiden zudem 13 Sekunden lang insgesamt 2.121 Blutungsschaden. Dieser Effekt kann einmal alle 15 Sekunden eintreten und skaliert mit Eurer Magie- oder Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Sets der offenen Welt der Totenländer (Deadlands)

Grausamkeit der Kynandantin (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1.206 maximales Leben .

Gewährt 1.206 maximales Leben (3 Gegenstände) Gewährt 129 Ausdauerregeneration.

Gewährt 129 Ausdauerregeneration. (4 Gegenstände) Gewährt 1.487 Rüstung.

Gewährt 1.487 Rüstung. (5 Gegenstände) Wenn Ihr direkten Schaden verursacht, belegt Ihr Feinde innerhalb von 8 Metern um Euch herum 18 Sekunden lang mit einer von 5 zufälligen größeren Beeinträchtigungen. Dieser Effekt kann einmal alle 8 Sekunden eintreten, jedoch nur, falls ein Feind in Reichweite ist. Infrage kommen die Beeinträchtigungen größerer Bruch, größere Feigheit, größere Schändung, größeres Verkrüppeln, größere Verwundbarkeit.

Griffblick (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Magicka .

Gewährt 1.096 maximale Magicka (3 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (4 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. (5 Gegenstände) Wenn Ihr Schaden verursacht, erhaltet Ihr 7 ultimative Kraft. Dieser Effekt kann einmal alle 5 Sekunden eintreten.

Hexos-Abschirmung (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. (3 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (4 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. (5 Gegenstände) Verursacht Ihr direkten kritischen Schaden, erhaltet Ihr einen Schadenschild, der 6 Sekunden lang bis zu 12.305 Schaden abfängt. Dieser Effekt kann einmal alle 7 Sekunden eintreten.

Sets der offenen Welt von Galen (Firesong)

Bastion des Draoife (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Ausdauer.

Gewährt 1.096 maximale Ausdauer. (3 Gegenstände) Gewährt 1.206 maximales Leben.

Gewährt 1.206 maximales Leben. (4 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Ausdauer.

Gewährt 1.096 maximale Ausdauer. (5 Gegenstände) Blockt Ihr einen Angriff ab, wird Euch 10 Sekunden lang eine von maximal 3 Kumulationen Beugung gewährt. Ihr könnt alle 0,5 Sekunden bis zu 1 Kumulation erhalten. Erhöht Eure Magicka- und Ausdauerregeneration pro Kumulation Beugung um 106.

Hintergassen-Gourmet (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. (3 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. (4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (5 Gegenstände) Solange eine Verbesserung durch eine Speise aktiv ist, sind Euer kritischer Schaden und Eure kritische Heilung um 13 % erhöht.

Phönixmotten-Theurg (mittel)

( 2 Gegenstände) Gewährt 129 Ausdauerregeneration .

Gewährt 129 Ausdauerregeneration (3 Gegenstände) Gewährt 129 Ausdauerregeneration.

Gewährt 129 Ausdauerregeneration. (4 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Ausdauer.

Gewährt 1.096 maximale Ausdauer. (5 Gegenstände) Heilt Ihr Euch oder einen Verbündeten, wird dem Ziel 10 Sekunden lang kleinerer Mut und kleinere Kraft gewährt, was dessen Magie- und Waffenkraft um 215 und dessen verursachten kritischen Schaden um 10 % erhöht. Dieser Effekt kann für jedes Ziel nur einmal alle 12 Sekunden eintreten.

Goldküste (Dark Brotherhood)

Flankierender Stratege (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Ausdauer.

(3 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Schaden verursachende Angriffe in den Rücken oder die Seite Eurer Feinde treffen zusätzlich mit 400 Magie- und Waffenkraft.

Haut von Morihaus (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(3 Gegenstände) Gewährt 1487 Rüstung.

(4 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Ausdauer.

(5 Gegenstände) Gewährt 129 Ausdauerregeneration.

(5 Gegenstände) Wenn Ihr mit Eurer Ausweichrolle durch einen Feind rollt, verursacht Ihr 0 physischen Schaden und schlagt ihn 3 Sekunden lang nieder. Der Effekt skaliert mit Eurer physischen Resistenz oder Magieresistenz, je nachdem, was höher ist.

Sithis’ Berührung (leicht, mittel und schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Ausdauer.

(3 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Tötet Ihr einen Feind, erhaltet Ihr 30 Sekunden lang 5 % Lauftempo und werdet 3 Sekunden lang unsichtbar. Das zusätzliche Lauftempo wirkt bis zu 20-mal kumulativ.

Sets der offenen Welt von Hews Fluch (Thieves Guild)

Bahrahas Fluch (leicht, mittel und schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(3 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(4 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Ausdauer.

(4 Gegenstände) Verringert den von Euch durch Fallen der Umgebung erlittenen Schaden um 40 %..

(5 Gegenstände) Wenn Ihr Schaden verursacht, erschafft Ihr mit einer Chance von 25 % 5 Sekunden lang geschändeten Boden, der das Lauftempo von Feinden innerhalb von 3,5 Metern um 60 % verringert, ihnen jede Sekunde 349 Magieschaden zufügt und Euch in Höhe von 100 % des verursachten Schadens heilt. Dieser Effekt kann einmal alle 5 Sekunden eintreten und der Schaden skaliert mit Eurem maximalen Leben.

Syvarras Schuppen (leicht, mittel und schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(3 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Ausdauer.

(4 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(4 Gegenstände) Verringert den durch Wachen erlittenen Schaden um 20 %..

(5 Gegenstände) Wenn Ihr Schaden verursacht, verströmt Ihr einen Schwall Lamiengift das Feinden innerhalb von 5 Metern 185 Giftschaden zufügt und zusätzlich 6 Sekunden lang insgesamt 1.854 Giftschaden an allen getroffenen Feinden verursacht. Dieser Effekt kann einmal alle 7 Sekunden eintreten und skaliert mit Eurer Magie- oder Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Hochinsel (High Isle)

Blick der Systren (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Ausdauer .

Gewährt 1.096 maximale Ausdauer (3 Gegenstände) Gewährt 1.206 maximales Leben.

Gewährt 1.206 maximales Leben. (4 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Ausdauer.

Gewährt 1.096 maximale Ausdauer. (5 Gegenstände) Trefft Ihr einen Feind mit einem Wuchtschlag, platziert Ihr 15 Sekunden lang Blick der Systren auf diesem. Einmal jede Sekunde verursachen leichte Treffer gegen ein Ziel mit Blick der Systren 1.973 Frostschaden.

Mut der Standhaften (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Ausdauerregeneration .

Gewährt 129 Ausdauerregeneration (3 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Ausdauer.

Gewährt 1.096 maximale Ausdauer. (4 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Ausdauer.

Gewährt 1.096 maximale Ausdauer. (5 Gegenstände) Verringert die Kosten Eurer Kernfähigkeiten um 25 %, solange Ihr unter den Auswirkungen einer Speise steht.

Segen von Hochinsel (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Magicka.

(3 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

(4 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Magicka.

(5 Gegenstände) Sobald Ihr im Kampf geheilt werdet, wird Eure Magie- und Waffenkraft 5 Sekunden lang um 369 erhöht.

Sets der offenen Welt von Sommersend (Summerset)

Anmut der Gräue (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(3 Gegenstände) Gewährt 4 % erhaltene Heilung.

(4 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(5 Gegenstände) Erleidet Ihr Schaden, werdet Ihr 10 Sekunden lang zu einem lebenden Schatten, der alle 2 Sekunden um 927 geheilt wird und größere Evasion erhält, wodurch Ihr 20 % weniger Schaden durch Flächenangriffe erleidet. Dieser Effekt kann einmal alle 20 Sekunden eintreten und skaliert mit Eurem maximalen Leben.

Weisheit von Vanus (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(3 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

(4 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(5 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Führt Ihr einen schweren Angriff maximaler Stärke aus, so erhaltet Ihr 5 Sekunden lang größere Pflege, was Eure gewirkte Heilung um 16 % erhöht. Die Wirkdauer erhöht sich in Kombination mit einem Heilungsstab und dessen passiver Fähigkeit „Essenzdieb“ zusätzlich.

Wildheit des Greifen (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(3 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Fügt Ihr direkten Schaden zu, erhaltet Ihr 10 Sekunden lang kleinere Kraft und kleinere Schnelligkeit, was den Schaden Eurer kritischen Treffer um 10 % und Euer Lauftempo um 15 % erhöht.

Stadt der Uhrwerke (Clockwork City)

Stromschlag (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 4 % erhaltene Heilung.

(3 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(4 Gegenstände) Gewährt 4 % erhaltene Heilung.

(5 Gegenstände) Wenn Ihr Schaden erleidet, überladet Ihr Eure Schaltkreise und Feinde innerhalb von 8 Metern um Euch herum werden verwirrt und Ihr werdet für jeden getroffenen Feind um 1.000 Leben geheilt. Dieser Effekt kann einmal alle 6 Sekunden eintreten.

Unermessliche Dunkelheit (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(3 Gegenstände) Gewährt 1487 Offensive Durchdringung.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Wenn Ihr Schaden verursacht, ruft Ihr eine Euch 12 Sekunden lang umgebende Krähenschar herbei. Sie entsendet alle 3 Sekunden eine Krähe, um den nächsten Feind innerhalb von 12 Metern anzupicken und so 1.079 physischen Schaden zu verursachen. Dieser Effekt kann einmal alle 15 Sekunden eintreten und skaliert mit Eurer Magie- oder Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Wahntüftler (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(3 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Wenn Ihr Schaden verursacht, beschwört Ihr einen Ungeziefermechanoiden, der auf den nächsten Feind zu stürmt und an allen Feinden auf seinem Weg 1.863 Schockschaden verursacht, während sie in die Luft gestoßen und 2 Sekunden lang betäubt werden. Dieser Effekt kann einmal alle 8 Sekunden eintreten und skaliert mit Eurer Magie- oder Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Sets der offenen Welt von Trübmoor (Murkmire)

Hellhalsstolz (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(3 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

(5 Gegenstände) Solange Ihr unter den Auswirkungen eines Getränks steht, sind Eure maximale Magicka um 2.000 und Eure Magickaregeneration um 133 erhöht.

Histchampion (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(3 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Ausdauer.

(4 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Ausdauer.

(5 Gegenstände) Gewährt 1600 maximales Leben.

(5 Gegenstände) Ihr erhaltet im Kampf dauerhaft kleineres Heldentum, wodurch Ihr alle 1,5 Sekunden 1 ultimative Kraft erhaltet.

Totwassertücke (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(3 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(4 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Ausdauer.

(5 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft

(5 Gegenstände) Jedes Mal, wenn Ihr einen Feind tötet, erhaltet Ihr 15 ultimative Kraft.

Sets der offenen Welt von Vvardenfell (Morrowind)

Kriegerpoet (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(3 Gegenstände) Gewährt 1487 Rüstung.

(4 Gegenstände) Gewährt 1487 Rüstung.

(5 Gegenstände) Gewährt 1600 maximales Leben.

(5 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinere Zähigkeit, wodurch Euer maximales Leben um 10 % erhöht wird.

Kriegsjungfer (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(3 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Fügt 600 Magie- und Waffenkraft zu Euren Fähigkeiten mit Magieschaden hinzu.

Schänder (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(3 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(4 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(5 Gegenstände) Wenn Ihr kritischen Schaden verursacht, beschwört Ihr einen Hunger, der auf alle Feinde vor sich Gift spuckt, das 1.226 Giftschaden verursacht und jeden getroffenen Feind 5 Sekunden lang betäubt. Dieser Effekt kann nur einmal alle 5 Sekunden eintreten und skaliert mit Eurer Magie- oder Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Sets der offenen Welt von Wrothgar (Orsinium)

Dornenherz (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(3 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Ausdauer.

(4 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(5 Gegenstände) Wenn Ihr kritischen Schaden verursacht, erhöht sich Eure Magie- und Waffenkraft 10 Sekunden lang um 450. Solange der Effekt andauert, heilen Euch Eure kritischen Treffer um 95 Leben. Dieser Effekt kann einmal alle 15 Sekunden eintreten und die Heilung skaliert mit Eurer maximalen Magicka oder Ausdauer, je nachdem, was höher ist.

Trinimacs Heldenmut (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

(3 Gegenstände) Gewährt 1096 maximale Magicka.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

(5 Gegenstände) Wirkt Ihr einen Schadenschild, lasst Ihr ein Fragment von Trinimac herabstürzen, das Euch und Eure Gruppenmitglieder in Höhe von 1.396 Leben heilt und Feinden innerhalb von 5 Metern mit einer Verzögerung von 2 Sekunden 1.396 Magieschaden zufügt. Dieser Effekt kann einmal alle 5 Sekunden eintreten und skaliert mit Eurer maximalen Magicka oder Ausdauer, je nachdem, was höher ist.

Zeichen des Ausgestoßenen (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1206 maximales Leben.

(3 Gegenstände) Gewährt 1487 Rüstung.

(4 Gegenstände) Gewährt 1487 Rüstung.

(5 Gegenstände) Erhöht Eure physische Resistenz und Eure Magieresistenz abhängig von Eurem fehlenden Leben um bis zu 10.206.

