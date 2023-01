Das ganze Jahr über gibt es im MMORPG The Elder Scrolls Online Spiele-Events. MeinMMO verrät euch, wann ihr euch auf das nächste Event gefasst machen müsst und was es für euch an Belohnungen zu holen gibt.

Was ist der ESO Event-Ticker? Jedes Jahr erwartet euch eine Menge an Events in der Welt von The Elder Scrolls Online. Wir bieten euch hier eine Übersicht über alle aktuellen Events, damit ihr auf dem Laufenden seid. Wenn ihr euch daran orientiert, verpasst ihr bestimmt nichts mehr.

Dazu werden wir diesen Beitrag auf MeinMMO stetig aktualisieren. Er dient euch als Anlaufstelle und sammelt die Infos zu den einzelnen Events. Speichert ihn euch also gerne als Lesezeichen ein.

Um diese Events geht’s: Wie es in MMORPGs mittlerweile schon fast Tradition ist, gibt es auch in ESO besondere Events, die sich an Feiertagen aus dem echten Leben orientieren.

Hier zunächst einmal ein Überblick, wann ihr euch dieses Jahr Events freuen könnt:

Event Start / Ende XP Bonus? Feierlichkeiten zum daedrischen Krieg Ende Januar

bis

Anfang Februar Narren-Event Ende März

bis

Anfang April ✔ (EP) Jubiläums-Event



(direkter Anschluss an Narren-Event) Anfang April

bis Mitte/Ende April ✔ (EP) Weißplankes Gemetzel PvP Ende Juli

bis

Anfang August ✔ (AP) Feierlichkeiten der Unerschrockenen Anfang September

bis

Ende September Hexenfest Ende Oktober

bis

Anfang November ✔ (EP) Neujahrsfest 22/23 Ende Dezember 23

bis

Anfang Januar 24 ✔ (EP)

Was bedeutet das Häkchen bei dem XP-Bonus? Während einiger Events könnt ihr das zugehörige Event-Werkzeug bzw. -Andenken benutzen, um einen Erfahrungsbonus von 100 % zu bekommen. Dieser Bonus lässt sich kombinieren, daher eignen sich diese Event zum XP grinden.

Bei dem PvP-Event Weißplankes Gemetzel gibt es analog zu dem 100 % Erfahrungsbonus den Allianzpunkte-Bonus. Das sind Erfahrungspunkte, die nur den PvP-Rang und die PvP-Fertigkeiten betreffen. Gleichzeitig sind sie aber auch eine Währung mit der ihr viele interessante Dinge im PvP-Gebiet Cyrodiil erwerben könnt.

Hier erfahrt ihr, wie ihr besonders viel XP in kurzer Zeit machen könnt.

Sobald es neue Infos zu den restlichen Events gibt, werden sie in diesem Artikel ergänzt.

Aktuelles Event in ESO

Reguläre Twitch Drops: So bekommt ihr hin und wieder zufällig Loot aus den Kisten

Wie bekomme ich Twitch Drops? Zuerst einmal benötigt ihr einen Account auf twitch.tv, danach müsst ihr eure beiden Accounts (Twitch und ESO) miteinander verbinden. Sobald ihr dies getan habt, bekommt ihr die Drops allein durchs zuschauen. Dabei könnt ihr den prozentualen Fortschritt live verfolgen.

Wie verbinde ich ESO mit Twitch? Seid ihr in eurem Twitch-Account eingeloggt und befindet euch auf eurer Startseite, dann klickt auf das Symbol mit eurem Profilbild, welches ihr oben rechts finden könnt. Wählt dort die Option “Einstellungen”. Nun werdet ihr zum nächsten Schritt geleitet.

In den Einstellungen befindet ihr euch nun in dem Reiter “Profil”. Wechselt auf den vorletzten Reiter “Verbindungen”, um das Verbinden abzuschließen. Scrollt so lange nach unten, bis ihr ESO findet und verbindet euch dann mit dem Konto. Danach müsst ihr nur noch dem Stream zuschauen, solange ihr auf “online” gestellt seid.

