In dem MMORPG The Elder Scrolls Online gibt es immer wieder Events. Vom 16. Dezember 2021 bis zum 04. Januar 2022 erwartet euch das jährliche Neujahrsfest. MeinMMO verrät euch alle Details über das diesjährige Event und wie ihr effektiv an eure Belohnungen kommt.

Wann ist das Neujahrsfest? Es beginnt am 16. Dezember um 16:00 Uhr MESZ und läuft bis Dienstag, den 04. Januar um 16:00 Uhr MEZ.

Was ist das Neujahrsfest? Das ist Event zum Abschluss des alten und Einläuten des neuen Jahres in ESO. Es gehört zu den Events, bei denen es außerdem einen Erfahrungsbonus von 100 % gibt. Wenn ihr also noch unfertige Charaktere habt, dann solltet ihr den XP-Bonus ausnutzen. Der Erfahrungsbonus ist ebenfalls mit Tränken und Schriftrollen kombinierbar.

Wie funktioniert das XP-Farmen? Dazu könnt ihr mehr in unserem Guide darüber, wie ihr super-viel Erfahrung (XP) in kurzer Zeit macht. erfahren.

So könnt ihr am Neujahrsfest teilnehmen

Reist nach Ostmarsch und besucht das Eventzelt von Neujahrs-Heroldin Breda und holt euch eure täglichen Quests bei ihr. Insgesamt könnt ihr am Tag neun Quests bei ihr annehmen. Eine zusätzliche Quest gibt es noch bei Petronius Galenus, den ihr auch im Event-Zelt findet.

Diese Belohnungen gibt es beim Neujahrsfest

Freut euch auf die bekannten Belohnungen aus den Geschenken zum Neujahrfest:

Kapitel über den Stil der Gestaltwandler

Rezepte zum Neujahrsfest

Sammlungsstücke zum Neujahrsfest (als Runenkisten tausch- und handelbar): Klinge des Schwertschluckers (Andenken) Messer des Jongleurs (Andenken) Fackeln des Feuerspuckers (Andenken) Schlammbeutel (Andenken) Nordisches Badetuch (Kostüm) Colovianische Filigranhaube (Kopfbedeckung) Colovianische Pelzhaube (Kopfbedeckung) Schneeballfreund (Begleiter)



Besondere Belohnungen des Neujahrfests im Überblick

Das Andenken fürs Feuerspucken sorgt immer für Aufsehen.

Belohnungen Quelle Ereignisscheine (3x) 1. Neujahrs-Quest am Tag Erfahrungsbonus (100 %) Bredas bodenloser Metkrug (Sammlungsstück) Runenkisten aus den Vorjahren Geschenk zum Neujahrsfest (Chance)

Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Puderweißes Kaninchen (Begleiter) NEU Geschenk zum Neujahrsfest (Chance) Monturstilseiten:

Gekerbter Nordstil (Rüstung) NEU Geschenk zum Neujahrsfest (Chance) Tiefwinter-Wohltätigkeitsschrieb Geschenk zum Neujahrsfest (Chance) Kaiserlicher Wohltätigkeitsschrieb Geschenk zum Neujahrsfest (Chance) Kristallfrost-Erscheinung Abschließen von 12 Wohltätigkeitsschrieben Unbeständiger Wandelstein (Begleiter):

Daedrischer Feuerstein

Runengeätzter Schlaghammer

Glimmender Blutgraszunder Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Fragmente für Rußverderbnis-Plateau (Heim):

Verbrennende Säule

Versengende Pfeiler

Geschmolzener Schlüssel

Gottloses Podest Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Fragmente für Totenländer-Versenger (Erscheinung):

Runenbeschriebene Daedrahaut

Runenbeschriebene Daedrahülle

Runenbeschriebener Daedraschleier

Versengende Pfeiler Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Fragmente für Totenländer-Feuerschreiter (Persönlichkeit):

Phiole mit brodelndem daedrischen Gebräu

Phiole mit brühend heißem daedrischen Gebräu

Phiole mit siedendem daedrischen Gebräu Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Fragmente für dagonischen Halbgreifen (Reittier):

Rauchumwundene Greifenfeder

Schwarzeisen-Zaumzeug

Schwarzeisen-Steigbügel Ereignisschein-Händlerin (Impresaria)

Außerdem erhaltet ihr aus den normalen Plünderschädeln noch kleinere Belohnungen:

Rezepte zum Neujahrsfest

Verschiedene kleinere Sammlungsstücke

Kapitel über Stil der Gestaltwandler

Stilmaterialien für Gestaltwandler

So kommt ihr noch an möglichst viele Belohnungen bis zum Event-Ende

12 Wohltätigkeitsschriebe für die Event-Erscheinung

Für 12 erledigte Wohltätigkeitsschriebe könnt ihr nämlich die besondere Kristallfrost-Erscheinung freischalten.

Macht so viele tägliche Quests vom Neujahrsevent, wie möglich

Damit ihr noch möglichst viele Belohnungen rausholen könnt, müsst ihr im besten Fall alle täglichen Quests bei Breda und die zusätzliche Quest bei Petronius Galenus abschließen. Ihr könnt darüber hinaus die gleichen Quests aber noch mit allen anderen Charakteren am selben Tag machen. Erwartet dabei aber keine Abwechslung.

Dennoch sind einige Quests auch noch ein weiteres Mal spielenswert und zudem auch schnell zu erledigen. Außerdem gibt es ja auch noch die passenden Errungenschaften zum Event, die ihr freischalten könnt. Dabei müsst ihr manche Aktionen an weiteren Plätzen durchführen oder besondere Vorbereitungen treffen.

Erledigt die Neujahrsquests mit euren Freunden

Die Quests machen in der Gruppe einfach am meisten Spaß und ihr bekommt natürlich auch nützliche Tipps von anderen Spielern oder könnt euch gemeinsam durch die Errungenschaften proben.

Außerdem könnt ihr diese täglichen Quests innerhalb eurer Gruppe teilen und diese somit in der gleichen Reihenfolge und damit zusammen abschließen.

Tauscht Items in eurer Community oder Gilde

Natürlich bekommt ihr auch mal die eine oder andere Belohnung doppelt. Aber das ist kein Problem. Denn ihr könnt einfach mit anderen Spielern tauschen. Bestimmt geht es einigen genauso.

Sucht in den Gildenläden

Solltet ihr wirklich gar keine Zeit zum Spielen haben bis das Event endet, dann besucht die Gildenläden. Aktuell findet ihr viele der Belohnungen zu niedrigen Preisen.

10 tägliche Quests erwarten euch beim Neujahrsfest

Für ein wenig Abwechslung sorgt die Anzahl an verschiedenen Quests und die Extra-Errungenschaften fordern euch nochmal ein wenig zum Mitdenken.

Angebote im Kronenshop

Einige Kronenshop-Artikel sind noch für kurze Zeit oder für einen reduzierten Preis erhältlich:

Paket breitkrempiger Hüte: 800 bzw. 640 Kronen (mit passendem Mistelzweig)

Winterkrank-Grauschecke: 2.500 Kronen

Der lebende Tannenbaum: Winterkrank-Grauschecke.

Das winterliche Hut-Paket. Kostüme im Angebot (Kopfbedeckung ausgeblendet)

Wie läuft das Sammeln bei euch während des Neujahrsfests? Habt ihr euch schon in die winterliche Ausrüstung, mit winterlichem Hut oder doch mit dem knappen nordisches Badetuch hübsch gemacht? Bredas Met sollte die Temperaturen auch in dem letzten Outfit für euch möglich machen. Die Nord sind da ja ohnehin sympathisch eigen.

Um bei ESO auch im nächsten Jahr immer aktuell zu sein, besucht den ESO Event-Ticker – So holt ihr bis Ende 2021 eure Belohnungen. Keine Sorge, die Jahreszahl ändert sich, sobald es soweit ist.

Dieser Beitrag wird immer aktualisiert und hält euch in Zukunft, auch in 2022, auf dem Laufenden.