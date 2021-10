Das nächste jährliche Event im MMORPG The Elder Scrolls Online ist das schaurige Hexenfest. Aber es warten weitere Events bis Ende des Jahres auf euch. MeinMMO verrät euch, wann ihr euch auf das nächste Event gefasst machen müsst und was es für euch zu holen gibt.

Was ist der ESO Event-Ticker? Jedes Jahr erwartet euch eine Menge an Events in der Welt von The Elder Scrolls Online. Wir bieten euch hier eine Übersicht über alle aktuellen Events, damit ihr auf dem Laufenden seid. Wenn ihr euch daran orientiert, verpasst ihr bestimmt nichts mehr.

Dazu werden wir diesen Beitrag auf MeinMMO stetig aktualisieren. Er dient euch als Anlaufstelle und sammelt die Infos zu den einzelnen Events. Speichert ihn euch also gerne als Lesezeichen ein.

Um diese Events geht’s: Wie es in MMORPGs mittlerweile schon fast Tradition ist, gibt es auch in ESO besondere Events, die sich an Feiertagen aus dem echten Leben orientieren.

Hier zunächst einmal ein Überblick, wann ihr euch auf welches Event freuen könnt:

Event Beginn Ende Erforscher-Feierlichkeiten 12. Oktober 16:00 Uhr MESZ 20. Oktober 16:00 Uhr MESZ Das Hexenfest 21. Oktober 16:00 Uhr MESZ 2. November 15:00 Uhr MEZ Feierlichkeiten der Unerschrockenen Anfang Dezember Mitte Dezember Neujahrsfest Mitte Dezember Anfang Januar

Die Erforscher-Feierlichkeiten

Bis zum 20. Oktober um 16 Uhr MESZ laufen noch die Erforscher-Feierlichkeiten. Diese gewähren euch zurzeit noch folgende Vorteile:

doppelte Erträge aus Ressourcenvorkommen (nicht beim Angeln)

doppelter Erfahrungsgewinn (lässt sich mit Schriftrollen und Tränken noch steigern)

doppelter Goldgewinn durch das Töten von NPCs, Questbelohnungen und Ähnlichem

Aber dies ist nicht das letzte Event im Jahr 2021. Ihr könnt euch noch auf weitere Feierlichkeiten einstellen.

Sobald es neue Infos zu den restlichen Events gibt, werden sie in diesem Artikel ergänzt. Bis dahin, viel Spaß mit dem Hexenfest!

Nächstes Event in ESO: Das Hexenfest

Was ist das Hexenfest und wann startet es?

Das ist ein Halloween-Event in ESO. Es startet dieses Jahr am

21. Oktober um 16:00 Uhr. Hier gibt es wieder einige besondere Belohnungen, die auf euch warten.

So könnt ihr am Hexenfest teilnehmen

Zuerst müsst ihr im Kronenshop den Krähenrufer erwerben. Dieses Item findet ihr in der Kategorie “Feiertag” oder im Schaukasten. Sobald ihr ihn benutzt, schaltet ihr die Quest “Tauschhandel der Hexenmutter” frei. Sobald ihr diese Quest absolviert habt, bekommt ihr ein Andenken: Pfeife der Hexenmutter.

Wenn ihr die Quest schon im Jahr zuvor erledigt habt, könnt ihr euer Andenken einfach erneut benutzen. Ihr müsst die Quest nicht zwingend wiederholen. Legt euch das Andenken während des Events am besten in euren Schnellzugriff. Den erreicht ihr über euer Inventar (I), indem ihr auf das Schnellzugriff-Symbol klickt.

Dort könnt ihr nun einige Items hinzufügen, welche ihr mit einer Taste (Standardeinstellung: Q) direkt nutzen könnt.

Benutzt ihr nun euer Andenken, erhaltet ihr 2 Stunden lang einen Erfahrungsbonus von 100 %. Außerdem erscheint der Kessel der Hexenmutter. Benutzt ihr diesen, verwandelt ihr euch in ein schauriges Skelett. Gefällt euch dieses Aussehen nicht, könnt ihr es natürlich direkt wieder deaktivieren.

Wie deaktiviere ich die Hexenfest-Verwandlung?

Öffnet euer Charaktermenü (C) und scrollt nach ganz unten. Dort seht ihr auf euch wirkende Effekte. Klickt ihr nun auf den Effekt der Verwandlung, verschwindet er wieder.

Diese Belohnungen gibt es beim Hexenfest

Neben dem Erfahrungsbonus erhaltet ihr außerdem Plünderschädel. Diese gibt es als Belohnung von Anführern. Dabei ist es egal, welcher Anführer. Hier gibt es Loot:

Gewölbe-Bosse

Bosse eines offenen Verlieses

Verlies-Bosse

Bosse in Prüfungen

Bosse der offenen Welt

Ihr erkennt die Anführer / Bosse daran, dass sie auf eurer Karte mit einem Totenkopf-Symbol gekennzeichnet sind. Durch diese Add-Ons könnt ihr auch Bosse auf der Map sichtbar machen, die ihr ansonsten nicht sehen würdet:

Besondere Belohnungen des Hexenfests im Überblick

Schaut während des Events auch mal in den Kronenshop. Dort gibt es einige interessante Dinge wie diesen niedlichen Begleiter mit Hexenhut.

Belohnung Quelle Plünderschädel Anführer / Bosse Ereignisscheine 1. Plünderschädel pro Tag Erfahrungsbonus (100 %) Pfeife der Hexenmutter Sammlungsstück:

Hexengezähmter Bärenhund 10 Fragmente:

Knochenstaubpigment Fragment: Knochenstaubpigment Plünderschädel (Chance, nicht garantiert)

Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Runenkiste: Aktion “Mäusespeck-Grillgenuss” 1. Plünderschädel pro Tag (Chance)

Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Runenkiste: Andenken “Lagerfeuer” 1. Plünderschädel pro Tag (Chance)

Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Titel: Hexe Hexenfestschriebe Hexenfestschriebe 1. Plünderschädel pro Tag (Chance) Monturstilseiten:

Glenmoril-Wyrd (Rüstung)

Glenmoril-Wyrd (Waffen) aus Glenmoril-Schatzkarten

Grabtänzer (Waffen)

1. Plünderschädel pro Tag (Chance) Kapitel: Handwerksstil der Dremore 1. Plünderschädel pro Tag (Chance) Unbeständiger Wandelstein (Begleiter):

Daedrischer Feuerstein

Runengeätzter Schlaghammer

Glimmender Blutgraszunder Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Fragmente für Rußverderbnis-Plateau (Heim):

Verbrennende Säule

Versengende Pfeiler Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Hexengrabbelbeutel:

Sammlungsstücke aus den Vorjahren Ereignisschein-Händlerin (Impresaria)

Außerdem erhaltet ihr aus den normalen Plünderschädeln noch kleinere Belohnungen:

Rezepte zum Hexenfest

Einrichtung und Einrichtungspläne

Alchemie-Reagenzien

Stilmaterialien für Dremora & Kürbisfratze

Eine neue tägliche Quest erwartet euch beim Hexenfest

Erstmalig wird es die neue tägliche Quest “Die Krähe rupfen” geben. Ihr erhaltet die Quest bei der Hexenmutter Taerma. Ihr findet sie sowohl in Olyves Brauerei als auch bei der Impresaria. Um die Quest zu absolvieren, müsst ihr 50 verfluchte Federn in Plünderschädeln finden.

Als Belohnung könnt ihr die verfluchten Federn in ein Abbild verwandeln, welches euch einen Weg zu einem unbekannten Ort und einem neuen Weltenboss bereitet.

Freut ihr euch schon auf das Hexenfest? Kennt ihr es bereits oder ist es für euch das erste Mal? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Was euch in einem der nächsten Events erwarten könnte, erfahrt ihr in diesem Artikel:

