Zurzeit läuft im MMORPG The Elder Scrolls Online wieder ein Event, bei dem ihr einen Bonus auf eure erhaltene Erfahrung bekommt. Wir von mein MMO zeigen euch die besten Möglichkeiten, um in kurzer Zeit an möglichst viel Erfahrungspunkte zu kommen.

Welches Event findet gerade statt? Das gruselige Hexenfest passt zu Halloween und der Herbstzeit.

Außerdem erfahrt ihr in unserem ESO Event-Ticker alles über Start, Ende und Inhalt der Events. Schaut auch mal rein, um mehr über das Hexenfest zu erfahren. Es gibt nämlich nicht nur Extra-Erfahrung, die auf euch wartet.

Schaurig schöne Ausrüstung und leuchtende Andenken erwarten euch beim Hexenfest.

So kommt ihr insgesamt an euren Erfahrungs-Boost

Ihr könnt das auf einen Erfahrungsbonus von bis zu 346 % steigern. Der Trick dabei ist es mehrere Erfahrungsboni zu kombinieren. Aber das geht nur in bestimmten Kombinationen. Es ist nicht alles in ESO kombinierbar.

1. Holt euch den 100 % Event-EP Buff

Für jedes Event mit Erfahrungsbonus gibt es ein eigenes Werkzeug (früher: Andenken). Die Werkzeuge findet ihr in eurem Inventar (I) unter Schnellzugriff. Dieses rüstet ihr in eurem Schnellzugriff aus und benutzt es.

Hier eine Liste mit den EP-Events und dem passenden Werkzeug:

Fest der Narren 🠒 Narrenpastete

ESO Jubiläumsfest 🠒 Jubiläumskuchen

Hexenfest 🠒 Pfeife der Hexenmutter

Neujahrsfest 🠒 Bredas bodenloser Metkrug

Wie komme ich an das Werkzeug? Solltet ihr es noch nicht besitzen, müsst ihr zuerst die passende Ereignis-Quest absolvieren. Diese findet ihr während des jeweiligen Events im Kronenshop (,) entweder direkt im Schaukasten oder Ereignisse 🠒 Quests. Die Quest ist dabei auch kostenlos.

Hexenmutter Olyve erscheint neben euch, sobald ihr die Quest aktiviert habt.

Die Quest des Aktuellen Events lautet “Tauschhandel der Hexenmutter”.

2. Benutzt eine Schriftrolle oder einen Trank (bis zu 150 %)

2. Das schöne an den Events mit Erfahrungsbonus ist, dass ihr den zugehörigen Erfahrungsbonus noch steigern könnt. Dazu müsst ihr nur Eines (wichtig: Wirklich nur 1!) der folgenden Items mit dem Event-Buff kombinieren:

Kronen-Schriftrolle des Lernens (2 Stunden lang 30 % Erfahrung)

Goldküsten-Schriftrolle des Lernens

Prachtvolle Goldküsten-Schriftrolle des Lernens (1 Stunde lang 150 % Erfahrung)

Psijik-Ambrosia (30 Minuten lang 50 % Erfahrung)

Ätherisches Ambrosia (30 Minuten lang 100 % Erfahrung)

Mystisches ätherisches Ambrosia (30 Minuten lang 150 % Erfahrung)

3. Tragt die richtige Ausrüstung für bis zu 77 % zusätzlicher Erfahrung

Stellt euch Rüstung her mit der Eigenschaft lehrend. Dieser Erfahrungsbonus beschränkt sich allerdings auf das Töten von Feinden. Je nach Qualität variiert der Bonus um einige Prozent:

Normal (weiß): 7 x 7 % erhaltene Erfahrung durch getötete Feinde 🠒 49 %

Erlesen (grün): 7 x 8 % erhaltene Erfahrung durch getötete Feinde 🠒 56 %

Überlegen (blau): 7 x 9 % erhaltene Erfahrung durch getötete Feinde 🠒 63 %

Episch (violett): 7 x 10 % erhaltene Erfahrung durch getötete Feinde 🠒 70 %

Legendär (gold): 7 x 11 % erhaltene Erfahrung durch getötete Feinde 🠒 77 %

4. Tragt die richtige(n) Waffe(n) für bis zu 9 % zusätzlicher Erfahrung

Auch eure Waffen können die Eigenschaft lehrend bekommen. Je nach Waffenart sind die einzelnen Prozentzahlen unterschiedlich. In Summe kommt ihr aber sowohl mit 2 einhändigen Waffen, als auch mit einem Zweihänder oder Stab auf die gleiche Prozentzahl an Erfahrungsbonus.

Bedenkt aber, dass nur eure aktive Aktionsleiste (Skillbar) ins Gewicht fällt.

Wie auch bei der Ausrüstung beschränkt sich der Erfahrungsbonus auf das Töten von Gegnern. Außerdem ist er ebenfalls abhängig von der Qualität eurer Waffe. So sieht es für die Zweihänder und Stäbe aus:

Normal (weiß): 5 % erhaltene Erfahrung durch getötete Feinde 🠒 5 %

Erlesen (grün): 6 % erhaltene Erfahrung durch getötete Feinde 🠒 6 %

Überlegen (blau): 7 % erhaltene Erfahrung durch getötete Feinde 🠒 7 %

Episch (violett): 8 % erhaltene Erfahrung durch getötete Feinde 🠒 8 %

Legendär (gold): 9 % erhaltene Erfahrung durch getötete Feinde 🠒 9 %

Für die einhändigen Waffen erhaltet ihr die Hälfe an Erfahrung. Ihr könnt aber hingegen auch 2 Stück davon ausrüsten. Daraus ergeben sich dann folgende Prozentzahlen für die jeweilige Qualität:

Normal (weiß): 2 x 2,5 % erhaltene Erfahrung durch getötete Feinde 🠒 5 %

Erlesen (grün): 2 x 3 % erhaltene Erfahrung durch getötete Feinde 🠒 6 %

Überlegen (blau): 2 x 3,5 % erhaltene Erfahrung durch getötete Feinde 🠒 7 %

Episch (violett): 2 x 4 % erhaltene Erfahrung durch getötete Feinde 🠒 8 %

Legendär (gold): 2 x 4,5 % erhaltene Erfahrung durch getötete Feinde 🠒 9 %

Wenn ihr hingegen aber noch eine andere Eigenschaft auf einer eurer Waffen benötigt, dann könnt ihr die Eigenschaft lehrend natürlich immer kombinieren. Zum Beispiel einen Dolch in lehrend und einen anderen in gestärkt, wenn ihr mehr Selbstheilung durch den Elan benötigt.

5. Heiratet einen anderen Spieler

Mit Maras Schwüren erhaltet ihr und euer Ehepartner 10 % mehr Erfahrung, wenn ihr zusammen unterwegs seid. Das Item ist über den Kronenshop für 1.000 Kronen erhältlich. Aber ihr müsst den anderen Spieler noch heiraten.

Mit der Hilfe von Mara könnt ihr einen Erfahrungsbonus erlangen.

Wie heiratet man in ESO? Nachdem ein Spieler das Item “Maras Schwüre” im Kronenshop erstanden hat, müsst ihr einen Schrein von Mara besuchen. Diesen findet ihr in der Hauptstadt der 3 Allianzen: Gramfeste (Deshaan), Wegesruh (Sturmhafen), Eldenwurz (Grahtwald).

Ladet euren Verlobten oder eure Verlobte in eine Gruppe ein. Benutzt das Item über den Schnellzugriff vor dem Schrein Maras. Bei einer erfolgreichen Hochzeit wartet eine leuchtende Animation auf euch und ihr bekommt abschließend jeweils einen Ring: Maras Schwüre.

Schnell leveln unter Level 50

Unter Stufe 50 fehlen euch leider noch ein paar der Möglichkeiten, die ihr mit einem Charakter der Stufe 50 habt. Aber auch für kleinere Charaktere gibt es gute Möglichkeiten schnell an Erfahrung zu kommen. Dafür sind die folgenden Aktivitäten lohnenswert:

das tägliche Zufalssverlies (Gruppen & Aktivitätssuche; P)

jedes weitere Verlies inkl. Quest

Grinden an Grinding Spots

Was bedeutet grinden? Gegner zusammen ziehen und mit AOE-Fertigkeiten töten, um in kurzer Zeit viel Erfahrung zu sammeln.

Grinden solltet ihr optimalerweise nicht alleine: Am meisten Erfahrung bekommt ihr in einer Gruppe von 2 Leuten. Ein erfahrener Spieler eignet sich immer am besten, aber prinzipiell ist es auch mit anderen Spielern möglich. Ihr müsst eure Grenzen ein wenig austesten und probieren wie viele Gegner ihr auf einmal besiegen könnt.

Hier sind noch einige Grinding-Spots für euch:

Zaubernarbe (Wegschrein der Zaubernarbe, nördlich der Hauptstadt Belkarth in Kargstein)

Katakomben von Himmelsgriff (Gruppenverlies, westlich vom Wegschrein in Kargstein)

Schnell leveln über Level 50 (Championpunkte)

Über Level 50 gibt es noch eine andere Möglichkeit, um an sehr viel Erfahrung zu kommen: Die Meisterschriebe.

Wie komme ich an Meisterschriebe? Sobald ihr Stufe 50 in einem der Handwerke erreicht, könnt ihr aus den täglichen Handwerksquests einen Meisterschrieb erhalten.

Für Meisterschriebe gibt es relativ viel Erfahrungspunkte. Daher lohnt es sich die Meisterschriebe bis zu einem Event aufzuheben, bei dem es einen Erfahrungsbonus gibt. Bis dahin könnt ihr euch um fehlende Handwerksstile, Eigenschaften oder Materialien kümmern.

So macht ihr mit dem Handwerk besonders viel Erfahrung

Schritt 1: Sammelt all eure Meisterschriebe auf einem eurer Charaktere ein. Natürlich muss dieser Charakter möglichst viele Stile kennen und die erforderlichen Fähigkeiten für Eigenschaft und Stufe besitzen. Achtet noch auf ausreichend Inventarplatz für die herzustellenden Items.

Schritt 2: Besucht ein Heim, welches alle Set-Tische beinhaltet. Solltet ihr niemanden mit so einem Heim kennen, fragt einfach im Zonen-Chat und in der Community. Die Spieler sind meistens sehr hilfsbereit in ESO. Für den Fall ihr solltet wirklich keinen Spieler finden oder kennen, dann müsst ihr die Handwerks-Stätten in der offenen Welt besuchen.

Eine genaue Beschreibung, wie ihr diese mit Leichtigkeit findet gibt es unter Punkt 2 in dem Guide ESO: Guide zur Transformation und Rekonstruktion – So kommt ihr an eure Wunschausrüstung.

Schritt 3: Fertigt alle Meisterschriebe, die ihr besitzt. Wenn ihr viel Gold besitzt und euch das Gold locker in der Hand liegt, könnt ihr auch die Schmuckschriebe fertigen. Aber lasst euch gesagt sein, dass dies deutlich goldaufwendiger ist als die restlichen Schriebe. Die Materialien für Schmuck sind relativ teuer.

Für PC-Spieler gibt es ein praktisches Add-On:

Mit einem Klick in die Kästchen auf der rechten Seite, aktiviert ihr die automatische Herstellung an der passenden Handwerksbank. Besitzt ihr das fertige Item, wird der zugehörige Meisterschrieb (uneingelesen empfohlen) in eurem Inventar markiert. Ihr könnt ihn nun ohne Bedenken anwählen und die Quest abgeben.

Schritt 4: Reist zu dem Questgeber. Ihr findet in den Hauptstädten der 3 Allianzen (Gramfeste, Wegesruh, Eldenwurz) den NPC Rolis Hlaalu an dem Ort, wo ihr üblicherweise eure Handwerks-Daylies abgebt.

Schritt 5: Aktiviert jetzt all eure EP-Buffs:

Das Event Werkzeug Schriftrolle oder Trank Ring von Mara (falls ihr eine Gruppe mit eurem Ehepartner in ESO habt)

Schritt 6: Jetzt nehmt ihr nacheinander alle erledigten Schriebe an und gebt die Quest ab.

Letzter Schritt: Seht zu wie die Erfahrungspunkte nur so rollen!

Habt ihr noch Fragen oder seid ihr schon am Erfahrungspunkte sammeln? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Oder habt ihr weniger Interesse an Erfahrungspunkten, weil ihr vielleicht schon die Nase voll davon habt oder euch eher der Goldmangel plagt? Dann besucht unseren Guide: ESO Gold farmen – 7 Tipps, um effektiv Gold im MMORPG zu verdienen.