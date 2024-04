MMORPG ESO war einst ein Flop, spielte inzwischen 2 Milliarden ein – Das brachte die Wende

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Seit der Übernahme von Amazon hat sich jedoch einiges an der Unternehmensstruktur von Zenimax Online Studios verändert. Ein ehemaliger Entwickler meint, der Erfolg des Spiels läge nur an einem Mann.

Der CEO Matt Firor sagte, man habe eine Erkenntnis gemacht: „Kümmert es dich wirklich, auf welchem Level du in GTA oder anderen modernen Spielen bist? Nein, du loggst dich einfach ein, spielst und hast Spaß. Wir wollten ESO zu so einem Spiel machen.“ Mit demselben Update wurde deshalb auch die Skalierung vom Level eingeführt.

Der CEO von Zenimax Online Studios, den Entwicklern hinter Elder Scrolls Online, sagte dazu zuletzt: „Über Nacht hat sich unsere Login-Population auf dem PC verdoppelt, einfach weil Spieler zurückkommen konnten, ohne ein Abonnement abzuschließen, sie konnten einfach spielen […] in der Nacht darauf hat sie sich erneut verdoppelt. Also wussten wir, dass wir auf dem richtigen Weg waren.“

Um welche Erweiterung geht es? Die Erweiterung, die den Erfolg für The Elder Scrolls Online brachte, ist die Spielerweiterung „Tamriel Unlimited“. Damals wurde das verpflichtende Abonnement abgeschafft, Gildenhändler kamen ins Spiel und das Spiel ging mehr in Richtung Sandbox, was das Rechtssystem im Spiel angeht.

Alles, was ihr zu The Elder Scrolls Online wissen müsst – in 2 Minuten

