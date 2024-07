Mit dem neuen Update für das MMORPG ESO könnt ihr endlich zeigen, wie reich ihr wirklich seid

In The Elder Scrolls Online können schon bald Fremde in euren Häusern umherlaufen und sich anschauen, wie reich ihr seid. Außerdem dürfen sie nach ihrem Besuch bewerten, wenn es ihnen gefallen hat.

Was ist das für ein neues Update? Für The Elder Scrolls Online wird am 19. August das Update 43 auf dem PC veröffentlicht. Konsolenspieler müssen auf Xbox und Playstation müssen noch bis zum 04. September warten. Neben einer neuen Zone und vielen neuen Inhalten kommt eine Funktion ins Spiel, mit der sich so richtig angeben lässt.

Wer viel Zeit in sein Zuhause gesteckt hat, wird sich freuen dürfen, denn das große neue Feature ist der Housing-Browser, der im Spiel Heimschau heißen soll und der es endlich auch Fremden erlaubt eure Häuser zu begutachten.

Hier könnt ihr das neue Gebiet von ESO: Gold Road sehen:

Fremde laufen durch euer Haus und bewerten es

Wie soll der Housing-Browser funktionieren? Der neue Housing-Browser in The Elder Scrolls Online ermöglicht es euch, euer Haus öffentlich zu machen. Fremde dürfen also nur eintreten, wenn ihr das wünscht. Falls ihr euer Zuhause allerdings öffentlich macht, kann euch jeder über die neue Funktion besuchen kommen.

Eure Besucher dürfen sich dabei nicht nur euer Haus ansehen und begaffen, welchen Reichtum ihr dort aufstellt, sie dürfen außerdem bewerten, wie hübsch sie es finden.

Je mehr gute Bewertungen ihr habt, desto weiter vorne taucht ihr im Housing-Browser auf. So sollen die besten, schönsten und opulentesten Häuser ganz vorne stehen.

Früher konntet ihr zwar auch schon Besucher in eurem Haus begrüßen, allerdings stand diese Option immer nur euren Freunden zur Verfügung und nicht Fremden.

Was steckt noch im Update 43? Das neue Update 43 von The Elder Scrolls Online liefert auch viele neue Inhalte abseits vom Housing-Browser. Das Update verändert auch das endlose Archiv durch neue Karten, Feinde, Verse, Visionen und neuen Loot. Auch neue Klassen-Gegenstandsets soll es geben.

Neue Gefahren-Abschnitte sollen das Archiv schwieriger machen und auch eine größere Auswahl an Gegnern soll es dort geben. Wenn ihr The Elder Scrolls Online schon länger nicht mehr gespielt habt, lohnt es sich zumindest euch kurz einzuloggen, ihr könnt nämlich kostenlose Dinge anlässlich des Jubiläums abstauben: MMORPG für Elder Scrolls schenkt euch einige der besten Story-Inhalte aus Tamriel