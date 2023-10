5 MMORPGs für alle, die gutes Housing lieben

In dieser Liste findet ihr 5 MMORPGs mit gutem Housing. Dieses Feature ist bei vielen Spielern sehr beliebt, da sie so noch ein klein bisschen mehr in die Welt der Spiele eintauchen können und ihnen ein Stück eigener Heimat in der Spielewelt bietet. Wenn auch ihr noch nach dem richtigen Housing-Game für euch sucht, könnte euch diese Liste helfen.

Was erwartet euch in dieser Liste? In dieser Liste stellen wir euch fünf Spiele und deren Housing-System kurz vor. Damit ihr euch dann noch weiter überzeugen könnt, haben wir zu jedem Spiel einen passenden Trailer eingebunden.

Ebenfalls ist zu beachten, dass zwar jedes dieser Spiele ein Housing-System besitzt, diese sich aber grundlegend unterscheiden können:

Ihr könnt euer Haus komplett frei bauen

Ihr könnt frei euer festes Haus dekorieren

Ihr bekommt sogar außerhalb der Häuser Boni

New World

Genre: Fantasy | Entwickler: Amazon Games | Plattform: PC | Release-Datum: 28. September 2021 | Modell: Buy2Play

Was ist das für ein Spiel? New World ist ein MMO, welches im 17. Jahrhundert auf der mysteriösen Insel Aeternum spielt. Während dem Zeitalter der Entdeckungen erkundet ihr eine riesige, offene Spielwelt, die durch gute Lore und umfangreiches Housing abgerundet wird.

Was ihr vom Housing erwarten könnt:

Erwerbt ab Stufe 15 und mit genügend Ruf ein Haus

Designt euer Haus nach Belieben und bringt Dekorationen von außen an

Besucht andere Häuser und bewertet diese

Stellt Trophäen für Boni aus

Zusätzliche Lagerplätze und ein Schnellreisepunkt

Final Fantasy XIV

Genre: Fantasy | Entwickler: Square Enix | Plattform: PC, PS4, PS5 | Release-Datum: 27. August 2013 | Modell: Pay2Play

Was ist das für ein Spiel? Final Fantasy XIV zählt zu den zurzeit größten kostenpflichtigen, aber auch beliebtesten MMORPGs und versetzt euch in eine Welt, welche an klassische Fantasy-RPGs erinnert.

Mit regelmäßigen Content-Updates, wie Story-Quest, Dungeons, Raids etc., versorgen die Entwickler euch mit neuen Erlebnissen in einer Spielwelt, die jeder Fan der Final Fantasy-Spiele lieben wird.

Was ihr vom Housing erwarten könnt:

Bezieht mit der Zeit immer größere Häuser

Je größer euer Land, desto größer können eure Häuser sein

Dekoriert die Häuser und ihre Umgebung nach euren Vorstellungen

Stellt eine Musikbox auf, um Soundtrack abzuspielen

Bekommt Materialien durch euren Garten, einen Händler und eine Werkbank

The Elder Scrolls Online

Genre: Fantasy | Entwickler: Zenimax Online | Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia | Release-Datum: 04. April 2014 | Modell: Buy2Play

Was ist das für ein Spiel? Dieses MMORPG fokussiert sich vor allem auf gute Geschichten und Erzählungen, mit jeder Menge Quest und regelmäßigen Story-Updates. In The Elder Scrolls Onlinebekommt ihr eine große Spielwelt, viele Dungeons und einen guten PvP-Modus.

Das Spiel lässt euch unabhängig vom Charakterlevel die Welt erkunden und Abenteuer erleben. Dazu könnt ihr durch die dynamische Skalierung und zwei Gefährten das Spiel auch sehr gut alleine genießen.

Was ihr vom Housing erwarten könnt:

Besitzt ein Haus an den verschiedensten Orten, von kleinen Gästezimmern bis zu großen Anwesen ist alles möglich

Erhaltet euer erstes Haus durch eine Quest, wählt danach aus über 60 Häusern

Jedes Haus kostet nur eine einmalige Gebühr

Dekoriert mit selbstgebauten Möbeln oder kauft im Shop

Haltet in euren Häusern PvP-Duelle ab

Bekommt Lagerplatz, eine Craftingstation und einen Reisepunkt

Stellt Gegenstände auf, um euch Buffs abzuholen

Star Wars: The Old Republic

Genre: Science Fiction | Entwickler: Bioware | Plattform: PC | Release-Datum: 20. Dezember 2011 | Modell: Free2Play

Was ist das für ein Spiel? In diesem MMORPG, welches euch in die weiten Welten des Star Wars-Universums wirft, spielt die Story eine wichtige Rolle. Dabei bekommt ihr viele Möglichkeiten, eigene Entscheidungen zu treffen. Zusammen mit der Vertonung der Inhalte schafft das Spiel eine gute Immersion.

Dazu bekommt ihr in Star Wars: The Old Republic klassische MMORPG-Features wie Dungeons, Raids oder PvP-Modi.

Was ihr vom Housing erwarten könnt:

Erwerbt eine Festung ab Level 15 und nach Abschluss der Geschichte eurer Starwelt

Baut eure Festung mit der Zeit mit neuen Räumen aus

Wählt zwischen neun verschiedenen Festungen (teilweise mit Echtgeld-Währung zu erwerben)

Dekoriert eure Räume auf vorgegebenen Plätzen

Dreht Gegenstände frei nach eurem Belieben

Dekorationen könnt ihr selbst bauen, freischalten oder im Shop kaufen

Lebt mit eurer Gilde in einem gemeinsamen Haus

ArcheAge

Genre: Fantasy | Entwickler: XL Games | Plattform: PC | Release-Datum: 16. September 2014 | Modell: Free2Play oder Unchained Buy2Play

Was ist das für ein Spiel? ArcheAge ist ein Sandbox-MMORPG, welches euch viele Freiheiten und eine gute Charakterentwicklung bietet. Um euer ganz eigenes Build zu erstellen, wählt ihr aus 13 verschiedenen Spezialisierungen drei Stück für euren Charakter aus.

Das Spiel fokussiert sich auf die spielgetriebene Wirtschaft, das Housing und die Kämpfe in der offenen Welt. Diese könnt ihr sogar auf offenem Gewässer mit euren eigenen Schiffen austragen.

Was ihr vom Housing erwarten könnt:

Baut eure Häuser auf einem leeren Grundstück frei in der offenen Welt

Dekoriert euer Grundstück und Haus nach euren Vorstellungen

Nutzt vorgefertigte Häuser

Stellt Dekorationen selbst her und kauft sie bei anderen Spielern und NPCs

Zahlt für das Haus mit Ingame-Währung und wöchentliche Miete

Werdet in PvP-Zonen eventuell von anderen Spielern angegriffen

Baut Materialien an, bekommt mehr Lagerplatz und eine Werkbank

In welchen Spielen hat euch das Housing so richtig gut gefallen? Über eure Meinungen und Empfehlungen in den Kommentaren würden wir uns sehr freuen.

