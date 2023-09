Steam: Enshrouded zeigt die coolsten Bauten von Spielern aus der Closed Beta

Enshrouded hält mit euch mit seinen YouTube-Shorts zur geschlossenen Beta nicht nur auf dem Laufenden, sondern sorgt vor allem dafür, dass Spieler dieses Spiel immer dringender haben wollen.

Was ist Enshrouded? Kurz gesagt ist es ein Survival-Action-Rollenspiel, welches auf Steam erscheint, mit möglichem Koop-Modus von bis zu 16 Spielern.

Um in Enshrouded überleben zu können, müsst ihr craften, kämpfen, erkunden und Rätsel lösen. Der Mix aus so vielen verschiedenen Mechaniken, Magie und Quests begeistert die Spieler bereits jetzt.

So punktete das Spiel in der Vergangenheit auch schon mit seinen interessanten Fortbewegungsmöglichkeiten, wie einem Wingsuit oder Enterhaken, um an jeden Ort der Spielwelt zu gelangen.

YouTube-Shorts zeigen die besten Häuser der Closed Beta

Das erste der insgesamt drei Shorts zeigen wir euch hier:

In ihren neusten Shorts (via YouTube) geben euch die Entwickler nun einen kleinen Einblick in die Möglichkeiten, die Enshrouded zum Thema Housing zu bieten hat. Alle Häuser, die darin präsentiert werden, wurden von Spielern erbaut, die aktuell an der geschlossenen Beta teilnehmen.

Die Bauten reichen von gemütlichen Fachwerkhäusern, mit eigener kleinen Farm, bis zu einer riesigen Steinkathedrale mit großen Hallen.

Die Testspieler wollen gar nicht aufhören, an ihren Häusern zu bauen. So schreibt User rhedwinex in seinem Kommentar, dass er seinen Dungeon noch gar nicht fertig hat und die Entwickler ihn zurück ins Spiel lassen sollen.

Wenn man sich die Häuser so anschaut, fragt nikostormz6030 zu Recht, ob irgendjemand überhaupt Storyfortschritt in der Beta hatte oder ob einfach nur gebaut wurde.

Die Reaktionen der anderen Spieler in den Kommentaren zeigen, wie begeistert sie von den Möglichkeiten sind, die Enshrouded ihnen bieten wird und, dass sie es kaum abwarten können, ebenfalls loszulegen:

lordaethelstan69 schreibt: “Bitte gebt uns ein Release-Datum für Early Access! Ich flehe euch an!”

SinglyPringly ist der Meinung: “Das sind ein paar ernsthaft gutaussehende Bauten […] ich kann es nicht abwarten in dem Spiel zu bauen””

Und michaelkukula5926 fragt sich: “Ich frage mich, ob Valheim jetzt schwitzt.”

Was haltet ihr von den Möglichkeiten, die Enshrouded euch bietet? Über eure Meinung würden wir uns freuen.

