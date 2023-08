Neues Koop-Spiel versetzt euch ins Mittelalter, wo ihr als Robin Hood mit Magie und Maschinengewehr auf Raubzüge geht

Das MMORPG Tarisland kündigt in neuem Trailer die zweite Runde der Beta an. Spiel möchte zur Free2Play WoW Alternative werden.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Marian scheint die Rolle einer Assassine mit zunächst unscheinbaren Messern zu übernehmen. Sie gibt uns jedoch den ersten Vorgeschmack auf die Magie, die in Gangs of Sherwood ebenfalls eine Rolle spielen wird. Denn wirft sie mit ihren Messern Blitze auf ihre Feinde, anstatt diese einfach zu erstechen.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Gangs of Sherwood ist ein Online-Koop, der euch zu den Helden aus den Erzählungen von Robin Hood werden lässt. Schlüpft in eine der vier Rollen, beraubt die Reichen, um den Armen zu helfen und besiegt die Armee von Nottingham.

Insert

You are going to send email to