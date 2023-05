Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Trotz zahlreicher positiver Stimmen gibt es auch Mängel, die in vereinzelten negativen Rezensionen erwähnt werden. So haben beispielsweise Spieler, die den RTS-Part übernehmen und den Kommandeur steuern, die Möglichkeit, den Spielspaß der Shooter-Spieler durch Trolling zu beeinträchtigen, da ihre Handlungen das ganze Spielfeld betreffen.

Sowohl auf YouTube in den Kommentaren unter dem Ankündigungstrailer als auch in den Steam-Rezensionen erhält der Shooter viel Lob.

Das Besondere an dem Titel ist jedoch, dass er neben den Shooter-Elementen auch auf Echtzeit-Strategie (RTS) setzt. Ihr könnt sowohl als Infanteriesoldat Shooter-Action erleben oder das Geschehen als Kommandeur aus sicherer Entfernung in RTS-Manier steuern. Dabei steht euch sowohl ein Singleplayer-Modus, Online-Koop als auch PvP zur Verfügung.

Was ist das für ein Spiel? Silica ist ein First-Person-Shooter von Bohemia Interactive, der am 03. Mai 2023 auf Steam im Early Access veröffentlicht wurde.

