Nur dank Popeye existiert das Universum von Mario so wie es heute ist

Nicht nur Mario war eigentlich nie so geplant, wie es ihn heute gibt. Auch bei der beliebten Lebenssimulation „Die Sims“ hat man nochmal alles kurz vor der Veröffentlichung geändert und das, obwohl das Spiel schon viele Jahre in der Entwicklung gewesen ist: Bei „Sims“ sollte es eigentlich gar nicht um die Sims gehen, doch dann hatte jemand die Erfolgsidee

Nach dem Erfolg von Donkey Kong aus dem Jahr 1981 wurde Mario der Hauptcharakter in vielen weiteren Spielen. Den Durchbruch hatte Nintendo dann 1985 mit Super Mario Bros. für das NES. Donkey Kong wurde zu einem der Launch-Titel für das NES in Nordamerika hatte dort aber noch die Fortsetzung „Donkey Kong Jr.“ auf einem Modul.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to