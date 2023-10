Herr der Ringe Online DLC lässt euch mit neuer Klasse die Segel setzen – Schaut den Trailer hier

Der Kampf um Mittelerde in einer neuen Dimension – das kostenlose MMORPG „Der Herr der Ringe Online“ entführt die Spieler in die von J. R. R. Tolkin geschaffene...

Was haltet ihr von den versprochenen Erweiterungen? Sind die Seefahrer eine neue Klasse, auf die ihr euch freut oder gehört ihr zu den Spielern, die sich nicht noch eine physische Klasse wünschen? Diskutiert in den Kommentaren gerne mit.

Wann erscheint das DLC? Die Korsaren von Umbar soll am 01. November 2023 erscheinen und ist jetzt bereits über die offizielle Website (via lotro.com ) vorbestellbar. Zu beachten ist hier, dass es insgesamt drei Versionen gibt, die ihr vorbestellen könnt:

