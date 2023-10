Auf Netflix könnt ihr jetzt 4 fantastische Kurzfilme schauen, die teurer waren als Herr der Ringe

Seit dem 30. September 2023 hat Netflix vier Kurzfilme im Programm, die nicht nur von dem exzentrischen Regisseur Wes Anderson stammen, sondern den Streamingdienst noch dazu über eine Milliarde gekostet haben. Den Trailer zum ersten der vier Filme seht ihr hier.

Was sind das für Filme? Insgesamt hat Netflix vier Kurzfilme Ende September ins Programm genommen, welche auf den Märchen- und Fantasygeschichten von dem Schriftsteller Roald Dahl basieren. Dieser ist bekannt für seinen feinen, schwarzen Humor und überraschende Enden in seinen Werken.

Unter der Regie von Wes Anderson (Grand Budapest Hotel) kann man bei dieser Vorlage also wohl zurecht von sicherlich guten Kurzfilmen mit einem eher seltsamen Humor gemischt mit einer melancholischen Grundstimmung ausgehen. Vor allem aber erwarten euch die für Anderson typischen visuellen Spielereien.

Den Trailer zum ersten und längsten Kurzfilm haben wir hier für euch eingebaut:

In folgender Reihenfolge schaut ihr die Filme richtig:

Ich sehe was, was du nicht siehst – 39 Minuten

Der Schwan – 17 Minuten

Der Rattenfänger – 17 Minuten

Gift – 17 Minuten

Die Rechte für die Geschichten von Roald Dahl sicherte Netflix bereits vor einer ganzen Weile, für über eine Milliarde Dollar (via Moviepilot). Auch wenn die Kurzfilme in der Produktion vielleicht gar nicht so teuer waren, sind sie für den Streamingdienst ein milliardenschweres Projekt gewesen.

Netflix-Konkurrent Amazon soll vergleichsweise für die weltweiten TV-Rechte an J.R.R. Tolkiens Romanen derweil „nur“ schätzungsweise 250 Millionen US-Dollar bezahlt haben, um an einer „Herr der Ringe“-Serie zu arbeiten (via Filmstarts).

Regisseur Wes Anderson träumte dazu schon seit zwei Jahrzehnten von einer Verfilmung der Kurzgeschichten-Sammlung The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More und war sich schnell bewusst, dass ein Film in Spielfilmlänge dafür nicht infrage kam.

Worum geht es in dem ersten Kurzfilm? Der erste Film befasst sich mit der Geschichte eines Spielers, gespielt von Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), der sich einen Trick aneignen will, der eher unmöglich scheint. Ohne seine Augen zu nutzen, will er durch seine Mitspieler hindurchsehen können, um so ihre Karten zu lesen.

Ebenfalls könnt ihr im Cast Dev Patel (Gawain aus The Green Knight), Ben Kingsley (Trevor aus Iron Man 3) und Ralph Fiennes (Voldemort aus Harry Potter) sehen. Die Schauspieler werden auch in den anderen drei Filmen ihren Auftritt haben.

Der Schriftsteller und Autor Roald Dahl wird in den Kurzfilmen ebenfalls eine Rolle spielen und dabei von Ralph Fiennes verkörpert.

