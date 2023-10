Vom Monsterschlächter zum Spion: Neuer Film mit Henry Cavill verspricht Star-Besetzung

Henry Cavill hat in den letzten Jahren ein Händchen für heldenhafte Rollen gehabt. Nach The Witcher und Superman spielt er nun einen Agenten in Argylle. Der Film soll 2024 in den Kinos erscheinen und wirbt mit seinem Humor.

Worum geht es in Argylle? Die Schriftstellerin Elly Conway verbringt ihre Abende am liebsten alleine vor dem Computer. Dort verbringt sie ihre Zeit damit, an ihrem neuen Spionage-Bestseller zu schreiben.

Mit der Zeit bemerkt sie, dass die fiktionale Geschichte rund um den Top-Agenten Argylle Wirklichkeit wird. Der Spion wird von Henry Cavill gespielt und muss ein globales Spionage-Syndikat bekämpfen. Die Autorin wird in den Machtkampf verstrickt, wobei die Grenzen zwischen Realität und Wirklichkeit zu verschwimmen scheinen.

Universal Pictures bewirbt den Film als Spionagethriller mit bissigem Humor. Elly ist beispielsweise gerne in der Gesellschaft ihrer Katze Alfie, doch Spion Aiden ist allergisch gegen die pelzigen Tiere, was zu lustigen Situationen führen könnte. Der Film soll rund um die Welt spielen und über die Realität hinausgehen.

In einem ersten Trailer könnt ihr euch einen Eindruck von Argylle verschaffen:

Im Film ist nicht nur Henry Cavill als renommierter Schauspieler vertreten. Auch der Rest der Besetzung kann sich sehen lassen. Folgende Stars sind im Film dabei:

Henry Cavill (bekannt aus The Witcher)

Bryce Dallas Howard (bekannt aus Jurassic World)

John Cena (bekannt aus Fast X)

Catherine O’Hara (bekannt aus Kevin – Allein zu Haus)

Sofia Boutella (bekannt aus Rebel Moon)

Samuel L. Jackson (bekannt aus Marvel)

Dua Lipa (bekannt aus Barbie)

Sam Rockwell (bekannt aus Moon)

Bryan Cranston (bekannt aus Breaking Bad)

Ariana DeBose (bekannt aus West Side Story)

Die Popsängerin Dua Lipa spielt nicht nur eine Rolle im Film, sondern steuert den Titelsong zu Argylle bei.

Wann läuft der Film in den Kinos? Argylle soll am 1. Februar 2023 seine Premiere in Deutschland feiern. Danach soll der Film auf Apple TV+ zu sehen sein. Der Starttermin beim Streamingdienst ist allerdings noch nicht bekannt.

Fans mussten sich erst vor Kurzem von Henry Cavill in The Witcher verabschieden. In der Serie hat er sich nicht mit kleinen Hauskatzen, sondern mit Monstern aller Art herumgeschlagen.

Nach drei Staffeln wird der Hexer durch Liam Hemsworth abgelöst. Er wird ab Staffel 4 die Rolle von Geralt von Riva einnehmen. Die Serie kann aktuell auf Netflix geschaut werden.

Henry Cavill ist übrigens selbst ein leidenschaftlicher Gamer, wie er in einem Podcast verriet: Superman Henry Cavill verschreckt Besucher mit seiner Gaming-Sammlung – „Holt mich hier raus“