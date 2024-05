Er litt als Thor für Jahre unter ihnen und jetzt wieder bei Furiosa: Chris Hemsworth hasst Capes

Der Schauspieler Chris Hemsworth (40) hat einen absurden Fluch: Ständig muss er einen flatternden, roten Umhang tragen. Wie sehr der Australier Capes hasst, erklärt er jetzt in einem Interview: Er war froh, der Rolle des Donnergotts und dem roten Cape zu entkommen und was ganz anderes zu spielen. Aber das Cape verfolgt ihn sogar in den neuen Mad-Max-Film Furiosa.

Was hat der Mann? Der Mann hat einen Hass gegen Umhänge. In einem aktuellen Interview mit Entertainment Weekly spricht der Australier über seine Meinung zum Kleidungsstück. Er hasse Umhänge einfach. Sie seien so unpraktisch.

Hemsworth hat sich nach Jahren als Thor darüber gefreut, mit Dementus in Furiosa mal eine ganz andere Rolle zu spielen. Ein grimmiger Schurke in einer SF-Welt war eine willkommene Abwechslung zum strahlenden Helden der nordischen Mythologie, den er mittlerweile in 9 Marvel-Fomen gespielt hat, von 2011 (Thor) bis 2020 (Thor: Love and Thunder).

Doch das Problem: Auch der Schurke aus Furiosa trägt ein Cape und dazu sogar ein rotes.

„Es war echt mal was anderes, es war schön. Ich wollte gerade sagen, es war schön, mal kein Cape zu tragen … aber ich trage ein Cape in dem Film. Und es ist rot – oder es wird zumindest rot. Es ist so absurd!“

Es gibt kein Entkommen vom Cape

Das sagt der Hemsworth zur neuen Rolle: Viel gemeinsam hat die Figur Dementus in Furiosa nicht mit dem Donnergott Thor, wie George Miller sagt.

“Es ist nicht als Thor-Vergleich gedacht, aber ich habe ein wunderbares Ventil dafür gefunden: den Bösewicht zu spielen, sich zu verwandeln und eine völlig andere Gestalt anzunehmen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es geliebt. Und das war der eigentliche Reiz.”

Das nahm Hemsworth für die Rolle auf sich: Für die Rolle als Dementus war ein ganz bestimmter römischer Look wichtig, für den der Australier eine Menge Zeit in der Maske verbringen musste.

Die Schauspielerin Anna-Taylor Joy scherzt: Es sei eines der wenigen Male in ihrer ganzen Karriere gewesen, dass ein männlicher Kollege so lange im Makeup-Stuhl saß wie sie.

Wieviel Arbeit in den neuen Mad-Mad-Film geflossen ist, sieht man auch an einem Detail: Für 15 Minuten im neuen „Mad Max“-Film drehte das Team ganze 78 Tage lang