Für 15 Minuten im neuen „Mad Max“-Film drehte das Team ganze 78 Tage lang

In einem Interview erzählte ein Producer von Furiosa: A Mad Max Saga, dass man für eine Action-Sequenz ganze 78 Tage lang drehte – obwohl sie im Film gerade einmal 15 Minuten lang ist.

Mit Furiosa: A Mad Max Saga beleuchtet Regisseur George Miller die Hintergrundgeschichte der ikonischen Figur aus den bisherigen Mad-Max-Filmen genauer.

Gespielt von Anya Taylor-Joy versucht Furiosa nach Hause zurückzukehren und der Horde von Warlord Dementurs (gespielt von Chris Hemsworth) zu entkommen, während ein Machtkampf tobt.

In eine Szene wurde dabei besonders viel Aufwand gesteckt, wie ein Producer des Films, Doug Mitchell in einem Interview gegenüber Total Film erzählte.

Hier sehr ihr einen Trailer zum kommenden Mad-Max-Film:

„Es ist die längste Sequenz, die wir je gedreht haben“

Laut Doug Mitchell habe Furiosa: A Mad Max Saga eine 15-minütige Filmsequenz, für die das Team ganze 78 Drehtage benötigte. Obendrein waren rund 200 Stuntleute täglich dabei, um die Szene umzusetzen.

Während der Produktion wurde der Filmabschnitt „Die Treppe ins Nirgendwo“ getauft und stellt einen wichtigen Moment für die Figur Furiosa dar, in dem ihr ganzer Charakter mit all seinen Facetten sowie ihre Fähigkeiten präsentiert werden.

Auch Furiosa-Darstellerin Anya Taylor-Joy äußerte sich zu dem wichtigen Filmmoment und erzählte:

George und ich haben uns oft darüber unterhalten, warum dieses bestimmte Set-Piece so lang war. Das liegt daran, dass man im Laufe eines Kampfes eine Anhäufung von Fähigkeiten sieht, und das ist sehr wichtig, um zu verstehen, wie einfallsreich Furiosa ist, aber auch, um ihren Mut zu zeigen. Anya Taylor-Joy, Quelle: gamesradar.com

Wie sie weiter erzählte, gab es am Ende noch eine besondere Belohnung, nachdem man endlich die Szene im Kasten hatte: „Es ist die längste Sequenz, die wir je gedreht haben. An dem Tag, an dem wir fertig waren, bekam jeder einen “Stairway To Nowhere”-Wein!“

Was genau in der Szene passiert, wurde in dem Interview noch nicht verraten.

Wann erscheint Furiosa: A Mad Max Saga? Ab dem 23. Mai 2024 könnt ihr euch den Film in den deutschen Kinos anschauen.

In einem anderen Interview erzählte der Regisseur George Miller, warum er für seine beiden großen Rollen als Furiosa und Dementus gerade die beiden Schauspieler Anya Taylor-Joy und Chris Hemsworth ausgesucht hatte:

